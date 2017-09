Bronca por el fin del mundo EL PISCOLABIS Lo peor no es que hoy sea el final de todo. Sino saberlo y no discutir por ello JON URIARTE Sábado, 23 septiembre 2017, 02:18

Lo dice una profecía. Otra más. Según parece las de antes estaban mal calculadas. El fin del mundo es el 23 de septiembre de 2017. Lo que viene siendo hoy. Ya nos avisaron hace unos meses, pero debió ser por junio y los primeros calores del verano suelen aflojar neuronas. De todas formas, si se han enterado ahora, casi mejor. Menos tiempo para discutir. Piénsenlo. Imaginen que se lo toman en serio y deciden prepararse para ello. Y que, oficial o no, ustedes son pareja. Primer problema-¿Con quién pasamos las últimas horas del día del fin del mundo?-.

«Con tu madre ni hablar», dirá una de las partes. «Pues con la tuya menos», responderá la otra. Y 'habemus lío'. De los gordos. Organizar algo así entre dos, que dicen ser uno, es más difícil que el peinado de Puigdemont. Por cierto, ya es mala leche que pase antes del 1 de octubre y nos quedemos sin conocer el desenlace. Tanta desconexión para esto. Ya estoy viendo los tuits. Porque, no lo duden, sabiendo que llegará el Armageddon el pajarito azul piaría como nunca. Y leeríamos cosas como Mariano Rajoy: «Para que luego digan que no hago nada para parar lo de Cataluña». O un mensaje de Piqué asegurando: «Esto es cosa del Madrid porque vamos primeros». Y Florentino diría: «Tranquilos, Cristiano está tranquilo y feliz». En cuanto al Athletic, Ibaigane no diría nada. Como siempre. Por no hablar del que está más preocupado por sus planes que por los del Universo. «¿A qué hora será el fin del mundo? Es que tengo una comida en Logroño». Firmado, Juan Carlos el Emérito. Quieran que no, es un engorro. Pero no nos desviemos. Hablábamos sobre cómo afrontar el fin del mundo en pareja.

«No tengo nada que ponerme». Gran sentencia que no faltará. Y se entiende. ¿Qué te pones para algo así?, ¿vestido largo o corto?, ¿traje oscuro o claro?, ¿Y los zapatos? Cuesta decidirse. Así que tendríamos que salir a comprar algo ante tamaño evento. Total, como se podría tirar de tarjeta sin miedo ni vergüenza... Aunque pasarse las últimas horas de nuestra vida en la cola de una tienda no parece la mejor opción. Porque la habría. Y no en una barata precisamente. Ya que esto va a saltar por los aires que me pille vestido de marca. Antes muerta que sencilla. Por no hablar del acompañamiento. Que fin del mundo sin brindis ni es fin, ni lo merece este mundo. Lo mejor y en vaso bueno.

Otra cosa es con quién. «¿Cómo, que vas a quedar con la cuadrilla en vez de esperar el final del mundo los dos solos y juntos?». Y se hizo el silencio. Ojo que puede ser pregunta unisex. Tengo amigas y familiares que preferirían decir agur a esta vida en tertulia con amistades, que en foro familiar. Y qué decir del sexo. Debo confesarlo, en este asunto he hecho una encuesta en mi entorno, que es grande y variado, con el siguiente resultado: A los hombres, si les preguntan por cómo les gustaría aguardar al fin del mundo, diez de cada diez les dirían que en la cama. O en lugar habilitado para poner el lazo a la existencia practicando sexo. El que sea pero mucho, salvaje y variado. Que no está la cosa como para guardarse nada. En cambio entre el sector femenino no he hallado la misma unanimidad de criterio. Más bien lo contrario. Curioso. Ellas tan profundas y ellos tan básicos. Aunque hay quien, puesto a elegir pecado, prefiere la gula.

«Una jamada del copón en el mejor sitio que podamos». No piensan, por lo que se ve, que el cocinero y el camarero no querrá, digo yo, recibir el fin del mundo atendiendo a clientes. Así que imaginamos que la cosa sería tipo autoservicio. Lo cual tendría su aquél. Viendo cómo nos servimos en los buffet de los hoteles, alguno o alguna la palma de empacho antes de llegar el Armageddon. La cosa es comer lo que no probamos en casa. Siempre me ha llamado la atención esa obsesión por ciertos desayunos en los días de hotel.«Ah, yo sin huevos revueltos y zumo no puedo desayunar...fuera de casa, quiero decir». Y visto lo que se echa más de uno, tampoco sin salsas extrañas y ensaladas raras. Cómo será la cosa que alguna vez, seré sincero, he comido algo que no sabía ni cómo se llamaba. De hecho no sé si era postre o primer plato. Pero eso dará igual hoy, si es el fin del mundo. Bastante tenemos con tomar otras decisiones. Como el lugar adecuado para esperar el final.

«Yo creo que San Mamés sería perfecto», diría uno de los miembros. No pongan esa cara. Seguro que alguno y alguna de ustedes ha pensado igual. Por cierto, si su pareja sentimental les dice «quiero que sea el sitio en que empezó lo nuestro» cambien de tema. Es frase que lleva trampa. Rara vez acertará. Y no les digo nada si quieren ambientar la cosa con su canción favorita. O la película «de los dos». «¿Pero cómo puedes decir esa?, ¿es que no te acuerdas de cuál es?». Terrible. Solo imaginarlo provoca vahídos. Hay otras preguntas. Tantas como da de sí la goma que cada uno llevamos estirando desde que nacimos y llaman vida. De ahí que me cabreen estas profecías que ponen fecha al fin de los tiempos. Sería terrible saberla. No porque vayamos a ser ceniza todos a coro. Sino por la bronca previa en la pareja. Y en la familia. Así que, si no les importa, la próxima vez que llegue el fin del mundo, que no nos avisen.