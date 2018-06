El tribunal justifica la libertad de La Manada: es «impensable» que reincidan tras perder su anonimato Dos de los tres magistrados de la Audiencia de Navarra se apoyan en que no tienen antecedentes por delitos sexuales y en que viven a 500 kilómetros de la víctima | El abogado afirma que pagarán la fianza «lo antes posible» Madrid / Pamplona Viernes, 22 junio 2018, 09:58

La Audiencia Provincial de Navarra ha hecho público el auto en el que da luz verde a la excarcelación de La Manada. En este documento defiende que los cinco condenados por los abusos sexuales con prevalimiento a una joven en los Sanfermines de 2016 deben volver a la calle porque el riesgo de fuga ha «perdido notablemente fuerza» y, sobre todo porque «ninguno» de los condenados «cuenta con antecedentes penales por delitos de naturaleza análoga o similar a aquel por el que vienen condenados». Todo ello a pesar de que cuatro de los cinco jóvenes sevillanos están a la espera de ser juzgados por otra agresión a una chica de 21 años en la primavera de 2016 en la localidad cordobesa de Pozoblanco.

La resolución tampoco cree que haya riesgo de reiteración delictiva. «La presión ha desatado han alimentado un rechazo social de tal magnitud respecto de los cinco acusados que ello permite cuestionar fundadamente ese hipotético riesgo de reiteración delictiva». El tribunal, además, apunta a que los 500 kilómetros que separan Sevilla de Madrid, ciudad donde reside la víctima, es suficiente distancia para dar «sosiego y tranquilidad a la joven».

Los jueces creen imposible la fuga por la «insolvencia de todos los condenados», excepto de Alfonso Cabezuelo, quien tiene una «insolvencia parcial» ya que tiene la casa embargada. Según el auto, «carecen de medios para procurarse una fuga eficaz, instalándose en algún lugar en el que no pudieren ser hallados si tratasen de huir». «Tampoco se les conocen, ni se mencionan por las acusaciones, amistades o relaciones que pudieran proporcionarles la ayuda o los medios de los que ellos carecen», insiste la resolución. Los magistrados creen que los acusados no pueden huir porque todo el mundo les conoce tras la sentencia. «Es un hecho notorio que han perdido toda posibilidad de anonimato, por la sobradamente conocida repercusión del caso, su localización, en cualquier caso, sería una tarea que se nos antoja fácil y al alcance de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado sin mayor esfuerzo».

La sala abunda en que no se puede valorar el riesgo de fuga exclusivamente atendiendo a la gravedad de los hechos. En esa línea, recuerda la doctrina del Constitucional que rechaza que la prisión provisional en sí tenga un fin «meramente punitivo o de anticipación de la pena».

Los magistrados admiten reconocer el hecho de que cuatro de los cinco condenados están siendo investigados por los abusos de Córdoba, pero afirman que se «desconoce cuál sea la situación en la que se encuentra la instrucción, más allá de que se inició en el mes de octubre de 2016». Recuerdan que por los hechos de Pozoblanco «ni siquiera ha sido dictado auto de procesamiento» y que no pueden tener en cuenta estos hechos por que están todavía 'sub iudice'.

Volviendo a la posibilidad de que La Manada vuelve a atacar, los jueces creen «impensable» que vuelvan a actuar. «La presión que ha desatado ha alimentado un rechazo social de tal magnitud respecto de los cinco acusados que ello permite cuestionar fundadamente ese hipotético riesgo de reiteración delictiva que, respecto de cuatro de ellos, se presume por las acusaciones, pues lo que todo ello hace presumir, en buena lógica, no son sino extraordinarias dificultades para que puedan desarrollar una vida social normalizada en libertad una vez regresen a su entorno familiar y social».

El resto de posibles razones para mantenerlos en prisión quedan anuladas, según el tribunal, por las medidas cautelares aprobadas como la obligación de comparecer ante un juzgado tres veces por semana, la imposibilidad de entrar en la Comunidad de Madrid y la fianza de 6.000 euros, entre otras medidas.

Depositarán la fianza «lo más rápido posible»

Tras haberse notificado el auto de libertad pasadas las 08.30 horas, el abogado de cuatro de los cinco miembros de 'La Manada', Agustín Martínez Becerra, ha dicho que sus defendidos depositarán la fianza «lo más rápido posible».

En declaraciones a Onda Vasca, el letrado ha señalado que «esperaba y confiaba» en que se produjera esta decisión «al igual que confío en su inocencia». En este contexto, ha criticado que «parece que determinadas personas no quieren comprender que no se está discutiendo en relación a la violencia hacia las mujeres ni a casos genéricos sino en relación a un caso particular en el que los acusados son inocentes y va a quedar acreditado».

Asimismo, ha defendido que la prisión provisional es algo «excepcional y debe estar así considerada». «Debe analizarse en cada caso y en función de cada extremo. ¿Por qué no nos acostumbramos a que todas las resoluciones judiciales sean respetadas desde un punto de vista jurídico?» ha cuestionado. En esta línea, ha rechazado que este jueves determinados partidos políticos hayan criticado el auto «sin haberlo leído». ¿Cómo se puede criticar sin leerla una decisión basada en argumentos?«, ha reprobado.

De este modo, ha incidido en que, una vez notificado el auto, sus defendidos depositarán la fianza «en la mayor brevedad posible» y de la forma «más rápida posible».