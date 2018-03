Women in Progress Ramiro González: «Álava os necesita» 02:40 El diputado general de Álava, Ramiro González. / Igor Aizpuru Women in progress La consejera de Empleo y Políticas Sociales, el diputado general de Álava y el alcalde de Vitoria animan a los jóvenes a formarse para contribuir en el futuro a «reducir la brecha salarial» y a romper «el techo de metacrilato» NURIA NUÑO y IERA AGOTE Lunes, 19 marzo 2018, 13:30

La tercera edición de Women in Progress ha llegado este martes a su fin; y lo ha hecho poco antes de las dos de la tarde. La clausura de esta nueva jornada dedicada a mujer, empleo y tecnología ha contado con la participación de la consejera de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno vasco, Beatriz Artolazabal; el diputado general de Álava, Ramiro González, y el alcalde de Vitoria, Gorka Urtaran. Los tres políticos han coincidido en la ensencia de sus mensajes dirigidos al joven auditorio a la hora de animarles a formarse para contribuir, en un futuro no muy lejano, a «reducir la brecha salarial» y a romper «el techo de metacrilato» que frena la trayectoria profesional de numerosas mujeres.

A lo largo de su intervención, Artolazabal ha apelado a los jóvenes a que sean conscientes de que «la formación es la base para alcanzar un trabajo de calidad», ha subrayado. «No lo vais a conseguir si no la tenéis. Trabajad, esforzaos porque os vais a encontrar con una competencia muy importante en el mercado laboral», ha insistido. En esta misma línea, ha querido dirigir sus palabras especialmente a las jóvenes estudiantes presentes en el auditorio. «Chicas, no os autoexcluyáis de las carreras encaminadas al ámbito científico e industrial. Como país tenemos muchos retos. Todos no tenéis por qué ser universitarios. La Formación Profesional va a ser una fuente de trabajos de calidad», ha apostillado. «Los jóvenes tenéis una parte muy importante a la hora de consolidar el crecimiento y el bienestar de nuestro país», ha agregado.

Por su parte, el alcalde de Vitoria, que ha tomado tras ella el turno de palabra, ha centrado su discurso en el esfuerzo que están desplegando distintas administraciones para «reducir la brecha salarial»; una circunstancia diferente a la «discriminación salarial». Es «algo inaceptable e ilegal que se le pague menos a una persona por el hecho de ser mujer». La brecha, ha señalado, «es de un ámbito más sibilino, que no se detecta tan fácilmente». Además, Gorka Urtaran ha recordado que, hoy en día, las jóvenes siguen decantándose por «disciplinas formativas que no están remuneradas como otras», caso de las vinculadas a los sectores científicos y tecnológicos.

«Álava os necesita»

El diputado general de Álava, que ha sido el último en intervenir, ha retomado el mensaje que ya pronunció en las dos ediciones precedentes. «¡Qué importante es que las chicas asumáis que es fundamental dirigir los estudios a carreras tecnicas para acabar -parafraseando a Uxue Barcos, presidenta de Navarra- con ese techo de metacrilato, con lo difícil que es de romper…», ha indicado Ramiro González.

El político jeltzale ha recurrido a los datos macroeconómicos para explicar a los jóvenes la situación que atraviesa el territorio histórico alavés, «con un paro del 9%, frente a la media del 16% de España; con un 57% de exportaciones y un Producto Interior Bruto (PIB) del 32%», ha desgranado. «Somos un territorio tremendamente rico. Tenemos personas que saben innovar y formar. El futuro es vuestro. Necesitamos chicos y especialmente chicas perfectamente capacitados para liderar el futuro. Álava os necesita», ha concluido.