Cómo arreglar un pinchazo en una bicicleta

A las personas que se inician con la bicicleta no les gusta demasiado cuando la carretera se pone cuesta arriba. Uno se cansa en exceso y piensa, en ocasiones, en poner pie a tierra. «Buf, esto es demasiado», se dicen a sí mismos. Sin embargo, con el paso del tiempo y varios paseos por esa zona, esa subida que en un principio parecía el Tourmalet, se convierte en diversión. Ya la dominan pero, se pueden ver obligados a parar, y no precisamente por no poder más. Un pinchazo. Miran la rueda y se temen lo peor: quedarse tirados en la cuneta y no poder ni siquiera volver a casa. ¿Cómo arregrarlo? Es sencillo, en poco más de cinco minutos, se puede solucionar. En el vídeo de este artículo te lo explicamos.

Aunque la reparación de un pinchazo es sencilla, es conveniente llevar un kit reparapinchazos siempre que se salga en bicicleta. En él no debe faltar una cámara de repuesto, unos desmontables, una multiherramienta y la bomba. Algunos sustituyen ésta última por unas pequeñas bombonas de CO2 que agilizan el hinchado de la rueda reparada.

Normas de circulación

Además de ir bien equipados, también es conveniente conocer las normas de circulación vigentes en ciertos temas, especialmente en las que tienen que ver con la seguridad del ciclista.

El casco: aunque no sea obligatorio en la ciudad si no es menor de dieciséis años, puede ser muy efectivo ante los golpes a baja velocidad. Es de uso obligatorio en vías interurbanas.

El timbre: La mayoría de los cicloturistas lo desconocen, pero su uso es obligatorio. La multa por no llevarlo puede ser de hasta 200 euros.

Luces: No está de más llevarlas durante el día, pero son obligatorias cuando se circule de noche (entre la puesta y la salida del sol), por túneles (tramos señalizados como tales) y cuando las condiciones meteorológicas reduzcan la visibilidad. En estos casos hay que llevar una luz de posición blanca delantera, una luz roja trasera (puede ser fija o parpadeante) y un catadióptrico rojo trasero no triangular. Un catadióptrico es un elemento que refleja la luz.