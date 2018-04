Ainhoa Cantalapiedra: «Somos una gran familia» Ainhoa Cantalapiedra, en un selfi junto a Luna, la mayor de sus cinco gatos. Las mascotas de... La artista de Galdakao se define como «loca de los animales». Es un rasgo esencial de su personalidad, tan importante como su oficio de cantante CARLOS BENITO Domingo, 29 abril 2018, 01:40

Ainhoa Cantalapiedra se suele describir en las redes sociales como «loca de los animales». Es un rasgo esencial de su personalidad, tan importante como su oficio de cantante o, quién sabe, tal vez incluso un poco más. La artista de Galdakao arrastra esa locura generosa y saludable desde que era «muy chica», pero, ahora que está afincada en México, por fin puede disfrutarla sin las trabas prácticas que la habían limitado durante toda la vida. «Yo me dedico a colocar animales de la calle en casa o a curarlos si están heridos. Estos últimos años, en México, vivo en una casa más grande y puedo darme el gusto de tener más -explica-. ¡Somos una gran familia!».

Ciertamente, es grandecita: en estos momentos, el censo doméstico se eleva a un perro y cinco gatos, «todos rescatados de la calle», aunque en cualquier momento puede experimentar variaciones al incorporarse algún miembro más. «Por dónde empiezo...», se ríe Ainhoa. La primera de la lista, por veteranía y carga emocional, ha de ser Lluna, la gata catalana de 15 años: «Es la mayor de todos y la niña de mis ojos. Es mágica, sensible y también cariñosiiiísima, pero solo conmigo y con mi pareja. Lista, luchadora, amante de la música y superviviente de un tumor».

Luego están los hermanos Leonidas y Cleopatra (Leo y Cleo para los amigos), Angora (una siamesa abandonada por una vecina) y Calipso, hijo de Angora, un temeroso gatito blanco de ojos azules: «Estuve más de seis meses dándole de comer y beber hasta que me dejó tocarlo». La estadística felina acaba ahí, pero en el corazón de Ainhoa se prolonga con un nombre más: «Astro es otro gato siamés, aunque él ya no está. Hace tres meses desapareció en una de sus salidas nocturnas. ¡Siempre lo llevaré conmigo!».

Culebrón de aeropuerto

El perro, Black, es una máquina incansable de correr y jugar. «Cuando lo encontré, tuve un poco de miedo porque no hay muchos perros que se lleven bien con los gatos, pero este es un cielo. A veces quiere jugar con ellos y los asusta, pero no pasa nada», relata la vocalista. La compañía de este cruce de pitbull y labrador ha supuesto una revelación, sobre todo, para Leo, un gato osado con una identidad un poco confusa: «Yo creo que se siente perro, ja, ja... Adora salir con nosotros cada vez que saco a Black».

Lluna, Leo, Cleo, Angora, Calipso y Black Razas Black es el perro, mezcla de pitbull y labrador. Angora es una gata siamesa. Todos son rescatados de la calle Edad: la mayor es Lluna, de 15 años. El perro Black va a cumplir 2

El día a día en casa de Ainhoa está repleto de pequeños rituales instaurados por sus mascotas: «Siempre que voy al baño, Cleo se adelanta, se sube a la tapa del váter y me maúlla para pedirme que la peine. Le encanta. Angora es la amante de la comida, siempre está atenta para aprovechar lo que cae al suelo mientras cocino o como. Pero hay algo que los une a todos: la reacción cuando me oyen cantar. Se tumban a mi lado y se relajan. Lluna, cuando dejo de cantar, me habla a su manera para pedirme que siga».

Para Ainhoa, la locura por los animales es, en realidad, pura y simple sensatez: «Te aportan lo que mucha gente no sabe dar. Jamás te abandonan ni se quejan, solo quieren tu calor y estar contigo. Me llenan de buena 'vibra' y me ayudan en los días duros», elogia. ¿Y qué hay de los viajes, tan frecuentes en su profesión? ¿No los extraña mucho? «¡Demasiado! Recibo vídeos suyos por la mañana y por la noche. Y, cuando vuelvo, Black siempre viene al aeropuerto, feliz y excitado porque llega mamá. ¡Montamos un culebrón allí mismo!».