Un adolescente arruina a su madre jugando al 'FIFA 18' EA Sports Al parecer, el menor, de 14 años y residente en Cork (Irlanda), compraba créditos para mover a los jugadores sin saber que esa operación costaba dinero de verdad EL CORREO Jueves, 21 diciembre 2017, 17:26

La madre de un menor de 14 años, residente en Cork (Irlanda), se llevó una terrible sorpresa al comprobar que todos sus ahorros habían desaparecido, cuando se dispuso a sacar dinero del cajero. La mujer no podía creer lo que veía, pero finalmente descubrió el origen de su nueva situación económica: su hijo le había arruinado jugando al 'FIFA 18'.

Al parecer, el adolescente compraba créditos para mover a los jugadores, sin saber que le estaba costando el dinero. La madre, sin embargo, culpa a la compañía, que no le avisó de los costes adicionales al adquirir el juego.

«Al comprar el juego o jugarlo no te dicen eso. Esto tiene coste adicional. No tuvo que hacer nada ni hacer clic para activar mi tarjeta. Nunca supo que el dinero se estaba sacando de mi cuenta”, dice la madre indignada. «Me puse en contacto con PlayStation y me dijeron que era un juego para adultos. Le expliqué que tenía 14 años y que no entendía por qué jugaba con dinero», añade. La compañía, sin embargo, se niega a devolver la suma gastada.