Gobierno vasco: «La resolución está en las antípodas del sentir social» Protesta frente a los Jusgados del día en que se dio a conocer la sentencia de 'La Manada'. / El Correo El alcalde de Bilbao, Juan María Aburto, ha mostrado su «profunda tristeza» por el contenido del auto que deja en libertad a los miembros de 'La Manada' EIDER BURGOS y SILVIA CANTERA Jueves, 21 junio 2018, 20:21

La decisión de la Audiencia Provincial de Navarra de decretar la libertad provisional bajo fianza de 6.000 euros para los cinco integrantes de 'La Manada', condenados a nueve años de prisión por abusos sexuales a una joven en los Sanfermines de 2016 ha provocado multitud de reacciones políticas.

El Gobierno Vasco considera que el auto conocido este jueves está «en las antípodas del sentir social, que ha avanzado muchísimo en los últimos años en todo lo que tiene que ver con la censura de la violencia contra la mujer y que no va comprender en absoluto una resolución de esta naturaleza». El portavoz del Ejecutivo vasco, Josu Erkoreka, ha declarado ante los periodistas en Bilbao que no se puede realizar un juicio «estríctamente jurídico» de la decisión de la Audiencia de Navarra hasta no conocer la argumentación completa. Considera que la «clarificación y actualización» de los tipos penales relativos a la violencia sexual contra las mujeres «es urgente e inaplazable».

«Esta resolución hace más perentorio aún, si cabe, la reforma de los tipos penales relativos a la violencia contra las mujeres, y particularmente los relativos a la violencia sexual. Se ha creado una comisión al respecto pero es evidente, y esta resolución apunta en esa dirección, que es necesario acelerar los trabajos de esa reforma del Código Penal porque los tipos penales de la violencia contra las mujeres están mal resueltos», ha señalado Erkoreka.

El alcalde de Bilbao ha asegurado tras conocer el auto que siente «una profunda tristeza porque tengamos que estar viviendo esta situación y que haya una mujer agredida que tenga que vivir esto». Juan María Aburto ha querido mostrar su «solidaridad» con la víctima: «Os pido que entre todas le mandemos un abrazo para que se sienta acompañada». El primer edil, durante el acto del diez aniversario del programa municipal Mujer, Salud y Violencia celebrado en Azkuna Zentroa, ha hecho un llamamiento a «reforzar el compromiso para que entre todos erradiquemos la violencia de género y sexual. No es simplemente no y nada más».

Las organizaciones feministas han advertido tras conocerse la puesta en libertad de los cinco integrantes de 'La Manada' que se movilizarán para mostrar su repulsa. Con las etiquetas «Si #LaManada sale, nosotras ocupamos las calles #LasCallesTambienSonNuestras #YoTeCreo», las activistas feministas Teresa Lozano y Zua Méndez, conocidas como Towanda Rebels y autoras de varias campañas de vídeo en redes sociales 'Yo te creo' en defensa de la víctima de La Manada, llaman en Twitter a que todas las mujeres salgan a la calle.

Tampoco han tardado en llegar las reacciones de los políticos a esta decisión jucidial. La portavoz del PSOE en la Comisión de Igualdad del Congreso, Ángeles Álvarez, ha advertido de que la decisión provoca «desafección» de los ciudadanos hacia la Justicia y crea «inseguridad» en las mujeres. Cree que se trata de una «mala noticia política y de tipo jurídico» que el tribunal haya abierto la puerta a la excarcelación de los condenados y ha insistido en la necesidad de que el Congreso tramite de manera urgente la propuesta que el PSOE ha hecho para mejorar la formación de los jueces en materia de género.

También desde el PSOE, la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha asegurado que respeta pero no comparte el auto judicial y, a través de su cuenta de Twitter, asegura que «hay resoluciones difíciles de entender».

En plena campaña por las elecciones internas del PP, la exministra María Dolores de Cospedal ha declarado que «respeta» la sentencia, pero que siempre estará comprometida con la lucha contra la violencia machista.

Por mucho que la respete, ninguna decisión judicial cambiará mi compromiso en la lucha contra la violencia machista #LaManada — Mª Dolores Cospedal (@mdcospedal) 21 de junio de 2018

Por parte de Podemos, uno de los primeros en mostrar su repulsa ha sido Íñigo Errejón, que siente «vergüenza» y «rabia».

La Manada sale de la cárcel, una decisión judicial más que dudosa prefiere condenar a más inseguridad a todas las mujeres. Lección aterradora para un país donde esta sentencia suena a siglo pasado. Qué vergüenza, qué rabia. La España que ya somos no se va a resignar. — Íñigo Errejón (@ierrejon) 21 de junio de 2018

«Acato la decisión judicial pero no la comparto», ha dicho Albert Rivera a través de su perfil de Twitter. El líder de Ciudadanos cree que «es preocupante que unos condenados por abuso sexual queden en la calle pudiendo reincidir mientras esperan sentencia firme». Por ello, considera que debe reforzarse el sistema penal «para tapar estas grietas. Todo mi apoyo a la víctima de 'La Manada'».

EH Bildu ha manifestado a través de su cuenta oficial de Twitter que se sumará a las protestas que se convoquen contra 'La Manada'. La diputada Marian Beitialarrangoitia dice que la decisión les enfada y que creen que es «inaceptable» que dejen en libertad a «los autores de la violación». «Por eso volveremos a sumarnos a las convocatorias para mostrar lo que sentimos, volveremos a salir a la calle para pedir Justicia», ha asegurado.

Erabakiak haserretu gaitu, onartezina deritzogu Iruñeako bortxaketaren egileak kaleratzeko hartu erabakia, horregatik bat egingo dugu sentitzen duguna adierazteko deialdiarekin, beste behin ere kalera aterako gara justizia eske pic.twitter.com/cj9dVAqV6z — Marian (@marianbeitia) 21 de junio de 2018

La concejala de Igualdad y LGTBi de Pamplona ha denunciado la puesta en libertad de 'La Manada' a través de su cuenta personal de Twitter. Laura Berro ha criticado que «esta Justicia es patriarcal. Defiende a agresores en lugar de a agredidas. Es indignante, es violencia. Eso sí: no nos quedaremos calladas ni paralizadas».