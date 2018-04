Cómo aborda la Justicia de otros países la agresión sexual múltiple Robinho y Derrick Rose. Algunos de los casos más relevantes de la última década revelan que la sentencia de Pamplona no es inédita DOMÉNICO CHIAPPE Madrid Lunes, 30 abril 2018, 01:32

Las repercusiones internacionales de la sentencia contra 'La Manada' no son una cuestión baladí. Cuando llega a los tribunales, un aberrante delito como es una violación grupal -en el caso de los cinco procesados por la Audiencia de Navarra la condena es por abusos sexuales- resulta noticia destacada en los países occidentales. Y si la sentencia provoca una ola de indignación como la que recorre estos días España, el debate no se queda solo en casa. Algunos casos relevantes demuestran que el criterio de los jueces de Pamplona se repite en Europa -no en EE UU, mucho más severos- y que el comportamiento de los hombres que se creen con derecho a todo durante una fiesta también sigue un inquietante patrón.

Italia, 2017

El caso más reciente se falló en Milán, en noviembre de 2017, contra el futbolista Robinho, quien, junto a otros cinco hombres, violó a una mujer de 22 años en 2013. En ausencia, se le declaró culpable, con una condena de nueve años de prisión y 60.000 euros de indemnización. La víctima había bebido alcohol con los agresores en una discoteca. La sentencia sienta precedente frente a un caso juzgado cinco años antes, en Turín, cuando un juez absolvió a un funcionario de la Cruz Roja, imputado por violar a una compañera de la ONG en 2011. La decisión se basó en que la «reacción» de la mujer no había sido tan contundente como para justificar la agresión sexual: no gritó. Sólo dijo: «basta» y «ya es suficiente».

Estados Unidos, 2016

Otro deportista de élite se enfrentó un juicio por violar, junto a otros hombres, a una mujer que en ese momento carecía de facultades para resistir o negarse. La corte de Los Ángeles dictaminó que el baloncestista Derrick Rose era no-culpable de agresión sexual, debido a que la víctima «estaba demasiado ebria» para dar o no su consentimiento.

Francia, 2012

Dos adolescentes de Fontenay-sous-Bois sufrieron violaciones múltiples y continuadas, según un tribunal, que absolvió a diez hombres y condenó a otros cuatro con penas de entre uno y tres años de prisión. La fiscalía había pedido hasta siete años. Los hechos ocurrieron entre 1999 y 2001 y la investigación comenzó en 2005. Los acusados, aunque admitieron las relaciones sexuales, justificaron que eran consensuadas y acusaron a las denunciantes de «ninfómanas» y «mentirosas».

Nueva Orleans, 2012

Un jurado popular encontró culpables de violación agravada a cuatro hombres, con diez votos a favor contra dos que defendían la absolución. Sobre la mesa había un trato de la Fiscalía que, a cambio de declararse culpables, les ofrecía diez años de prisión en lugar de cadena perpetua. Las víctimas fueron dos jóvenes. Una de ellas testificó que tuvo relaciones consentidas con uno de los acusados. Sin embargo, después la obligaron a mantener relaciones con otro, mientras los demás sujetaban y violaban a su amiga, a la que también golpearon en el estómago.

Cléveland, 2012

Un jurado popular dictaminó que un hombre de 20 años pasaría el resto de su vida en la cárcel por participar en una violación múltiple de una niña de 11 años. No tardaron ni siquiera veinte minutos en dictar su sentencia.

Reino Unido, 2008

También era menor de edad la víctima de una agresión sexual múltiple perpetrada por colegiales de Londres. El tribunal encontró culpables de violación y secuestro a nueve chicos de entre 13 y 16 años, que abusaron de una niña de 14 «por ofender a la novia del líder de la pandilla». Sucedió en las escaleras de un bloque de pisos. La niña no pidió ayuda. «Estaba demasiado asustada», dijo. Las penas de cárcel oscilaron entre nueve y seis años para los violadores. A los cómplices, entre ocho meses y tres años de prisión antes de poder optar a la condicional.

Suecia, 2017

Pendiente de juicio está un caso de violación múltiple transmitido en vivo por Facebook. Sucedió en enero. Tres hombres asaltaron a una mujer nacida en 1998 aprovechándose de su situación «especialmente vulnerable», algo que «debían haber percibido» los acusados para atacarla. Los hombres fueron arrestados después de que la Policía recibiera las denuncias de numerosos usuarios.