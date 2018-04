A Armentia, mejor con bicicleta y paraguas Se han colocado 95 módulos con capacidad para 1.520 bicicletas. / E. C. Se ha dispuesto la zona para que se puedan aparcar 1.520 bicicletas en 95 módulos ELCORREO.COM Sábado, 28 abril 2018, 11:16

Ay, San Prudencio. Qué pocas alegrías da en materia meteorológica. Las previsiones advierten de que puede ser una buena idea coger el paraguas plegable para acudir a las campas, porque no se sabe con certeza cómo se va a desarrollar el día, pero es posible que se produzcan «chubascos débiles a moderados, ocasionalmente tormentosos», en la Llanada alavesa. No sería la primera romería que se interrumpe de forma abrupta mediada la tarde por el chaparrón de turno, así que mejor estar prevenido.

Las temperaturas serán frescas, con una mínima de 6 grados y una máxima de 14. La tónica no va a cambiar en los días siguientes. La cota de nieve baja hasta los 1.000 ó 1.200 metros el domingo, así que las precipitaciones podrían ser en forma de nieve en el Gorbea.

No es buena idea pretender llegar a Armentia hoy en coche. El tráfico está muy restringido y será muy difícil encontrar aparcamiento no ya en el pueblo, donde no se podrá llegar, sino siquiera en los barrios aledaños. Lo mejor es hacerlo andando, como buena romería que es, pero también habrá facilidades para hacerlo en bici. El Ayuntamiento de la capital ha dispuesto 95 módulos aparcabicis en los alrededores de las campas con espacio para candar 1.520 bicicletas.