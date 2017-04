Pocos perretxikos, y caros

Convertidos en la joya gastronómica de la fiesta de San Prudencio, los perretxikos captaban ayer todas las miradas en los tres puestos de la plaza de Abastos que los exhibían. Y aunque las cestas estuvieran a rebosar de producto, reunirlos ha supuesto para los vendedores toda una odisea. La simple pregunta de cómo va la campaña dejaba un rastro de tristeza en sus rostros, porque la falta de lluvias ha hecho que escasee el producto y se disparen los precios. En dos de los comercios se despachaban a 48 euros el kilo, y en el tercero había dos opciones: 99 euros para los mejores, seleccionados por las manos expertas, y 69 para el resto.

Cifras muy por encima de otros años y que desconciertan a los clientes, que pese al aroma del producto fresco «están esperando a la semana que viene para comprarlos, por si bajan», valoraba Rafa, de Frutas Gasteiz. Aunque más que la falta de ventas, en los comercios preocupa que la escasez continúe. En la red de fruterías Uriarte «si otros años rondábamos los mil kilos, en este no llegamos ni por asomo. No hemos vendido ni 300, y si antes el recolector bajaba con 15 kilos ahora sólo consigue uno», advierte su gerente, Aitor Uriarte. «Es una agonía, porque para nosotros es un producto muy importante, y cuando el cliente viene a por ello se encuentra que o no tenemos o que es muy caro», añade.

Maribel, con caracoles en el puesto de Laurentino.

«El perretxiko es un producto silvestre, no hay forma de cultivarlo en viveros, y por el calor que hace no hay apenas oferta», explica Uriarte. El de Álava lo despachan a 69 euros «cuando otros años ha estado a 30 euros. Pero el campo está seco». Pendiente de las previsiones de lluvia, que algunos ven factible el lunes o martes, él se muestra escéptico a la hora de recuperar la campaña del perretxiko alavés. «Pero espero que se logre, porque para las familias recolectoras es un ingreso importante, y el consumidor necesita un buen precio».

Los caracoles, sin problemas

En Abastos la situación es muy similar. En el puesto de Frutas Gasteiz ven muy difícil abastecerse. «Estamos todos los días detrás de los recolectores, a ver cómo va el tema. Pero no me entra en la cabeza traer de otros países», asegura Rafa, que en estos meses solían despachar 200 kilos, una cifra que no conseguirá igualar ni por asomo. Los que sí están saliendo mejor son los caracoles, que llegan de granjas especializadas. Sin escasez que los encarezca, la malla de kilo que ellos sirven a 12,80 euros se despacha a buen ritmo; y en Aceitunas Laurentino Maribel los vende en conservas a cerca de 13 euros el kilo. «Se está vendiendo bien», destacó.