Luis Ángel Plágaro: «Siendo cocinero me siento un privilegiado»

En una de las pantallas que cuelgan de las paredes del Sukalki vitoriano se asoma el crítico Anton Ego, a punto de hincarle el diente a ese ratatuille de la película homónima. Para alivio del pobre Alfredo Lingüini, el estiradísimo ‘gastrohater’ animado se emociona al primer bocado hasta tal punto que se ve a sí mismo comiendo ese guiso de verduras provenzales que le preparaba su madre. En efecto, pocas cosas tienen un poder evocador tan potente como la comida. Para el chef Luis Ángel Plágaro, su magdalena proustiana tiene forma de esos postres caseros que preparaba su madre. «Cuando ella no podía, me hacía los postres yo», recuerda. Así empezó a calentar los fogones de su futuro.

-¿Qué fue lo primero que perpetró?

-Con unos ocho años hice un arroz con leche que podría haber servido para alicatar una pared. Pero ya era un pequeño sibarita: sólo me gustaba la tortilla de patata con la cebolla bien pochada.

-Tan niño y con el morro tan fino.

-Pero es que en mi casa estaba muy bien acostumbrado. Ya mi abuela cocinaba muy bien. He vivido lo de la matanza del cerdo, mi padre ha tenido huerta durante muchos años... Luego iba a comer a una casa y me acababa el plato por educación, porque cuando me daban una pasta hervida, con un poco de chorizo y ese tomate frito de bote, me acordaba del chorizo de casa y la salsa de tomate de mi madre.

-Lo importante que es educar el paladar de los críos.

-Sobre todo enseñar a no decir lo de «esto no me gusta». Y, ojo, yo era muy mal comedor de niño, era un poco tiquismiquis. De hecho, cuando dije que iba a ser cocinero, mi madre se sorprendió y me dijo: «¡Con lo mal comedor que eres!»

-La figura de la madre es capital para los cocineros. Un psiquiatra con mucho tiempo libre diría que hay algo edípico en ese intercambio de mandiles.

-Igual suena un poco machista, pero es que hasta ahora los recetarios vivientes han sido las madres. Nos pensamos que la figura del cocinero es muy antigua, pero el restaurante como tal tiene dos siglos como mucho. Hasta entonces, había mesones y posadas donde se comía lo que ese día cocinaba la señora de la casa.

Cocinero y hostelero

-Y a usted, ¿qué le sedujo de este mundo?

-Como todos, a mí me gustaba la cocina. No sabía si me iba a gustar la hostelería. Después, con el tiempo, he descubierto que me gusta tanto una cosa como la otra.

-¿Cuál es la diferencia?

-Muy sencillo. Trabajar de lunes a viernes y el fin de semana quedar con los amigos, echar un par de txakolis, comprar una merluza y cocinarla en la sociedad... eso es gustarte la cocina. Pero a mí me gusta tanto la hostelería que no echo de menos librar los fines de semana.

-Pero todos sus colegas hablan de lo sacrificado que es llevar una cocina...

-Ya, pero estudiar lo que quieres, trabajar en lo que quieres y, encima, no tener jefe que me presione... es un lujo. Para mí, es mucho menos sacrificado estar doce horas en la cocina que pasarme una jornada apretando tornillos en una fábrica. A mí esto me apasiona tanto que, cuando me voy de vacaciones, estoy pensando a qué restaurantes ir y qué platos nuevos probar. Y no me imagino a un operario de la Michelin coleccionando ruedas cuando llega a su casa.

-¿No le enseñaron a desconectar?

-Bueno, pero es que para mí, hacer de tu profesión tu hobby y tu forma de vida es algo muy chulo. En una época como esta, tan complicada, yo me siento un privilegiado haciendo lo que hago.

-Lo que para usted es un privilegio, para muchos es el último recurso.

-Es verdad que hay mucha gente que se ha visto obligada a trabajar en la hostelería estos años y es curioso cómo muchos perciben la hostelería como algo negativo porque han visto en esta profesión su única salida al no encontrar trabajo en lo que se habían formado.

-¿Esta situación ha fomentado el intrusismo?

-Sí. Es recurrente la figura del que, como no sabía qué hacer, se ha montado un bar o un restaurante, como si cualquiera supiera cómo llevar un negocio así. Hay mucho de esto, pero también ha habido malos hábitos en esta profesión durante mucho tiempo. Se ha visto como normal trabajar muchas más horas de las que marcan los convenios, luego está el tema de los ‘stagiers’ que, por fin, saltó a la palestra.

-¿Cuál es su postura?

-Las prácticas regladas y no remuneradas son comunes en todas las profesiones, pero hay muchísimos restaurantes que tienen a gente, sin ningún tipo de contrato, ni siquiera de prácticas, trabajando durante 16 horas. Y eso es ilegal.

«El tiempo es dinero»

-¿Cómo le afectan las críticas de plataformas como Tripadvisor?

-Si he dado 100.000 comidas, en la web sólo hay 280 reseñas. Es un número muy residual, pero creo que las opiniones son muy significativas.

-En algunas se hace referencia a que «dejan poco tiempo para comer».

-Nosotros, en estos años, no hemos cambiado la materia prima, utilizamos la misma que en un restaurante de 60 a 100 euros, pero cobrando de 20 a 40. La clave ha sido el tiempo que dedico a los servicios. Yo tengo que dar dos turnos de 30 para mantenerme y eso implica readaptarnos. No podemos permitirnos una sobremesa de 40 minutos con un café. El tiempo también es dinero.