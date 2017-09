Javier Rodríguez: «Ya no quedan lugares secretos para mariscar»

Javier Rodríguez, Jabotxa, se ha convertido en una figura conocida en ferias y calles por la pequeña furgoneta con la que distribuye sus percebes, ese crustáceo de feo aspecto que encierra bajo su piel negra y áspera el sabor inconfundible y delicioso a mar. Todo un océano de placer gastronómico atesora este animal extraño que vive en colonias aferrado a las rocas allá donde las olas golpean con furia el litoral. Y es allí donde los perceberos van a buscarlo, allí donde la espuma burbujea y los acantilados son batidos sin piedad. Es un oficio mítico, un trabajo para gente corajuda que de vez en cuando paga nuestro capricho y el ansia de llevar un sueldo a casa con sus vidas. Las legendarias cruces del cabo de Corme, en la Costa de la Muerte, son el recordatorio de los riesgos.

Jabotxa es consciente de ello desde que empezó a acompañar a su padre a indagar en la costa vasca en busca de los mejores lugares para localizar sus piezas. «Estoy bien enseñado y me he llevado pocos sustos. La medida de prudencia más elemental -asegura- es saber dónde te metes y dónde no te tienes que meter». Este mariscador profesional vive de ello y de capturar quisquillas, caracolillos, nécoras, a veces gambas o bogavantes, y se nutre de género en nuestro litoral y en Francia, donde acompaña a gente como él.

Un litoral arrasado

La costa vasca, admite, está «bastante arrasada» por la labor de los furtivos, por la sobreexplotación, sin que sirvan de mucho, a su juicio, los periodos de veda entre mayo y octubre. Casualmente, las épocas en las que la temperatura del agua es más elevada y las olas baten con menos fuerza... el momento perfecto para ir en busca de aquello que tendría que ir creciendo. «Los furtivos van, los profesionales no, porque tienen que cumplir la ley». Recuerda que, cuando era niño y acompañaba a su padre, apenas existían embarcaciones que permitieran acercarse con seguridad a los acantilados. «Hoy, en cambio, cualquiera tiene un bote o una moto de agua. Ya no quedan lugares secretos, sitios que sólo conocen los buenos mariscadores; lo más que hay son sitios más inaccesibles a los que sólo entran los expertos».

Este pescador nacido en Basauri mira con envidia la cultura y el respeto con el que los franceses cuidan este tesoro negro que se asoma con marea baja o cuando se retira la ola. «Tienen un cupo de tres kilos por persona y lo respetan; aquí, si se pueden llevar treinta arrasan, acaban con la roca. Siento envidia por los franceses», se lamenta. Pero de poco sirven las quejas y hay que tirar adelante.

Producto elaborado

Rodríguez suministra a restaurantes, comercios y particulares, mientras rueda por el mundo con su pequeño foodtruck lidiando con las pegas que le ponen los ayuntamientos, remisos a conceder licencias para que se instale en calles o plazas. Con humor, ha bautizado su negocio con el nombre de Rue del Percebe y no se sabe que el gran Ibáñez (creador entre otros personajes de cómic como Mortadelo y Filemón, Pepe Gotera y Otilio o el botones Sacarino) haya presentado queja alguna por quedarse con el nombre con el que bautizó a aquella comunidad tronada que habitaba el número 13 de tan mentada calle.

Su camioneta azul le permite sacar el producto a la calle y aprovechar al máximo la existencias. «Es un complemento a la otra actividad: si tengo, vendo», asegura Jabotxa, que ha detectado que el percebe se ha convertido en «género de mediodía. Sale mejor en las zonas de poteo, cuando sirve de picoteo». Y por aquello de extender el negocio, ahora está pensando en ponerse a cocinar. «Quiero elaborar pintxos de marisco para eventos, catering, bodas...», asegura.

Dice que es cocinillas y que su trato con restaurantes le ha facilitado la amistad con cocineros cuyos consejos pretende aprovechar. De hecho, el Porrue ofrece un aguachile de percebe y ostras en el que se notan las ideas y el producto de Rodríguez. Y cuando se le pregunta si, después de tantas horas de trabajo, de perseguir mariscos y crustáceos allá donde se ocultan, le gusta verlos en su plato, Jabotxa sonríe: «Sí, claro, aunque ya casi no los como. Ya no me apasionan», remata.