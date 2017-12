Zoido solivianta al PNV al citar el 155 en un debate sobre transferencias a Euskadi Juan Ignacio Zoido. / EFE Los nacionalistas piden explicaciones en el Congreso al ministro del Interior por recordarles que «el 155 está vigente para todos» AGENCIAS MADIRD Miércoles, 13 diciembre 2017, 19:37

El PNV ha pedido explicaciones en el Congreso al ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, por haber mencionado este miércoles el artículo 155 de la Constitución en un debate parlamentario sobre traspasos pendientes al País Vasco.

Los jeltzales están soliviantados con la respuesta del ministro al senador de Bildu Jon Iñarritu, que se quejaba de las competencias que el Estatuto de Gernika reconoce a Euskadi y aún no están transferidas, entre ellas la política penitenciaria.

«¿Dice usted que no tienen transferencias y que no está de acuerdo con el nivel de autogobierno? Yo creo que en lugar de sacar los papeles, léase el estatuto, léase las competencias que tienen y dedíquese, en todo caso, a aplicarla, a exigir que se aplique, no venir a esta Cámara a negar la evidencia, sobre todo, el nivel de autogobierno del que son ustedes un ejemplo en el mundo entero --le replicó--. Pero eso sí, el 155 está vigente para todos», aseguró el ministro sevillano.

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, asegura no entender esa mención al artículo 155 de la Constitución, que se ha aplicado por primera vez en Cataluña y que ha posibilitado la destitución del gobierno autonómico, y por ello ha registrado una pregunta para que el ministro la responda por escrito.

¿Qué quiere decir el ministro cuando, en respuesta a una pregunta sobre transferencias pendientes del Estatuto de Gernika, incluye afirmando literalmente: Eso sí, el 155 está vigente para todos?», reza la pregunta registrada en el Congreso.

Erkoreka, rotundo

En ese sentido, el portavoz del Gobierno vasco, Josu Erkoreka, también ha contestado al ministro Juan Ignacio Zoido y ha asegurado que el Tribunal Constitucional aplica «un pequeño artículo 155» en cada ocasión que estudia y juzga conflictos competenciales entre el Estado y Euskadi, y ha lamentado que «nos quita o esconde competencias».

«Es cierto que el artículo 155 es un instrumento traumático, y nosotros siempre nos hemos mostrado contrarios, pero lo que temo es que, por ejemplo, cada día y cada semana, cuando el Tribunal Constitucional estudia y dicta sentencias sobre nuestras competencias, y lo lleva haciendo 30 años, en la mayoría de las ocasiones o en muchas de ellas, aplica un pequeño artículo 155 y nos quita o esconde competencias», ha asegurado.

«Año tras año, han reducido y erosionado nuestras competencias, día a día, a través de numerosas sentencias, y, aunque sin aplicar el artículo 155, que han recortado mucho nuestras competencias y nuestro autogobierno. Eso a mi me preocupa más que lo otro», ha apuntado.