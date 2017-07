El PNV volvería a ganar con holgura las elecciones autonómicas, según el Euskobarómetro Urkullu aumentaría su ventaja en el Parlamento frente a una EH Bildu a la baja y Podemos, PSE y PP que, como mucho, mantendrían sus posiciones. Podría entrar Ciudadanos DAVID GUADILLA Viernes, 14 julio 2017, 11:58

El PNV ganaría de nuevo las elecciones autonómicas, y de una manera todavía más cómoda a como lo hizo en septiembre del año pasado, al lograr entre 29 y 30 escaños frente a los 28 con los que cuenta en la actualidad. El último Euskobarómetro, presentado esta misma mañana, supone un espaldarazo a la gestión del lehendakari, Iñigo Urkullu, cuando aún no se ha cumplido un año de legislatura. La coalición con el PSE no tendría ningún problema para seguir gobernando, ya que la formación liderada por Idoia Mendia mantendría sus nueve representantes y el cuarto lugar en la Cámara de Vitoria. El segundo puesto sería para EH Bildu, que, en todo caso, pierde terreno. Frente a los 18 escaños que tiene en la actualidad, la coalición soberanista podría bajar hasta los 15 o, como mínimo, a los 17. Elkarrekin Podemos mantedría sus 11 escaños -podría perder uno-, el PP se movería en una horquilla entre los 7 y los 9 escaños -en la actualidad tiene 9- y podría entrar Ciudadanos, con un representante.

La encuesta fue realizada entre el 2 de mayo y el 2 de junio. Entre esos días se produjeron varios hechos significativos. Los más simbólicos, la firma del acuerdo que solventó las diferencias sobre el Cupo entre la administración central y el Gobierno vasco y el apoyo del PNV a los Presupuestos de Mariano Rajoy tras obtener un importante paquete de inversiones para el País Vasco. Una sintonía con los populares que sería recompensada por los ciudadanos vascos, según indica el sondeo realizado por el equipo del Departamento de Ciencia Política y Administración de la Universidad del País Vasco.

Quien sufre un desgaste relativo es EH Bildu. Mientras se realizaba la encuesta, la coalición soberanista estaba inmersa en su proceso de refundación, del que ha salido con una estructura similar a la de un partido tradicional y con Arnaldo Otegi como principal referencia. Una vía que ha generado críticas internas. A pesar de ello, mantendría de forma cómoda su segunda posición, ya que tampoco Elkarrekin Podemos avanza. Los socialistas también mantienen sus posiciones. La reelección de Pedro Sánchez como secretario general del PSOE, que se produjo mientras se realizaba el Euskobarómetro, no le ha ayudado al PSE a ganar apoyos. Al menos por ahora. Quien no consigue rentabilizar los acuerdos con el PNV es el PP. Los de Alfonso Alonso podrían dejarse hasta dos escaños. El momento en el que se realizó la encuesta no fue el mejor para los populares. El mes de mayo fue cuando el congreso del PP de Bizkaia alcanzó su nivel de mayor crispación.

La gran novedad que refleja el Euskobarómetro es la entrada Ciudadanos, que podría irrumpir en el Parlamento vasco con un 2,4% de los votos. Se trata de una posibilidad que ya se barajó en los comicios de septiembre pero que al final no fructificó.

El paro, principal preocupación

Respecto a los sentimientos nacionales, el estudio refleja que un 60% de los vascos tiene pocos o ningún deseo independentista. Solo el 28% optaría por la independencia como fórmula de organización territorial del Estado, mientras un 67% prefiere el federalismo o la autonomía. Un 48% lo apoyaría de nuevo en referéndum el actual Estatuto de Gernika.

Además, al ser preguntados sobre la situación de los presos de ETA, uno de cada tres vascos sigue «sin estar dispuesto a perdonar» y cree que los reclusos «deben cumplir íntegramente sus penas».

En todo caso, el paro sigue siendo el principal problema para el 51% de los vascos, aunque esta percepción ha experimentado un retroceso de 19 puntos en los tres últimos semestres. Le siguen las «desigualdades sociales y bienestar», con un 19% de respuestas y un incremento de 10 puntos, la situación política, citada en un 12% de los casos y con un incremento de 4 puntos, y la situación económica alcanza un 7%, tras retroceder 7 puntos en los últimos semestres. Para dos de cada tres vascos, el 66%, 2017 está siendo un buen año en lo personal, mientras que el resto refieren una experiencia negativa (11%) o expresan escepticismo (23.