Hoy es un día extraño, de mirar hacia adelante, pero también de echar la vista atrás. Para el común de la ciudadanía, las décadas de violencia de ETA han formado parte, irremediablemente, de sus vidas. Durante años, la interrupción de la programación radiofónica y televisiva para dar paso a especiales informativos significaba casi siempre lo mismo: que la banda terrorista había vuelto a matar. O a intentarlo. Y así ocurría un día, otro, y otro con una cadencia monstruosa. Pero la vida, tras esas jornadas de estupor y rabia, volvía a la 'normalidad', si es que se le puede llamar así a un escenario de amenazas, extorsión y silencio impuesto, a un paréntesis entre un crimen y otro. ¿Todos se acostumbraron a vivir en esa 'normalidad'? No, este mísero sucedáneo de calma no estuvo al alcance de todos. Desde luego, no para quienes sufrieron de forma directa el golpe del terrorismo. Para ellos, todo se resquebrajó el día en que la banda atentó contra sus seres queridos. Niñas que han pasado media infancia en hospitales visitando a un padre parapléjico tras ser tiroteado, jóvenes que sueñan que su padre muerto les habla con un tiro en la garganta, viudas que han visto morir al amor de su vida... distintos formatos para un mismo horror. Estas son algunas de sus historias, un muestrario de vidas rotas, dolorosas ausencias y de coraje para seguir adelante, publicadas en los últimos años en EL CORREO:

1 Jean-Serge Nérin, policía francés asesinado el 16 de marzo de 2010 en Francia «Mi padre no fue un 'daño colateral'»

Floryan Nérin se quedó sin padre cuando tenía 18 años. / Julien de la Rosa

«Una parte de nosotros se ha ido con nuestro padre; intentamos sobrevivir, pero resulta muy duro», señala Floryan Nérin, de 26 años e hijo del policía francés Jean-Serge Nérin. «Una vida no es un 'daño colateral' y cuando se pierde es irreversible», sentencia el joven, quien recuerda la última vez que vio a su padre y los planes que tenía con él para ese día. (Sigue leyendo el reportaje)

2 Diego Salvá, guardia civil asesinado el 30 de julio de 2009 «Los jóvenes tienen la oportunidad histórica de enterrar a ETA»

Antonio Salvá sujeta en las manos una fotografía de su hijo Diego. / Joan Llado

El guardia civil Diego Salvá fue asesinado por la banda cuando tenía 27 años. Una bomba lapa acabó con su vida cuando acababa de recuperarse de un grave accidente de moto que le tuvo en coma durante un tiempo. Su padre, Antonio, explica que tuvo que aprender a convivir con el dolor inmenso de su pérdida: «Yo me he asomado al pozo de la desesperación y puedo asegurar que caer es muy fácil». (Sigue leyendo el reportaje)

3 Eduardo Puelles, policía nacional asesinado el 19 de junio de 2009 «Cada día parece que fue ayer cuando mataron a mi marido»

Paqui Hernández, en el lugar del atentado / Borja Agudo

ETA asesinó a su «otra mitad», el policía nacional Eduardo Puelles. «Cada día parece que fue ayer cuando le mataron». «Siempre le tengo presente. Soy monotemática, le nombro en cada conversación», se sincera Paqui Hernández, su viuda. Ella, que oyó el estruendo de la bomba que mató a su marido en Arrigorriaga, no soporta las sirenas y si un ruido la despierta en plena nocha, salta de la cama sobresaltada. (Sigue leyendo el reportaje)

4 Isaías Carrasco, exedil del PSE de Arrasate asesinado el 7 de marzo de 2008 «Había días que soñaba con mi padre y veía que me hablaba con el tiro en la garganta»

La viuda y las hijas de Isaías Carrasco. / José Mari López

Isaías se disponía a salir hacia su trabajo en el peaje de la autopista AP-1, a su paso por Bergara, cuando un terrorista le descerrajó cinco tiros junto a su casa, en Arrasate. Estaba casado y era padre de tres hijos. Su familia corrió a auxiliarle y asistieron a sus últimos momentos. «Fíjate que tenía cinco tiros, pero a mí el que más me marcó fue el de la garganta. Había días que soñaba y le veía que me hablaba con el tiro en la garganta…», recuerda su hija Sandra. Sus hijas y su viuda cuentan por qué tuvieron que cambiarse de barrio tras su muerte. (Sigue leyendo el reportaje)

5 Joseba Pagazaurtundua, sargento de la Policía Local de Andoain, asesinado el 8 de febrero de 2003 «Ay madre, me han de matar y no puedo evitarlo»

'Pagaza', junto a un extracto de sus escritos. / E. C.

Un terrorista de ETA disparó tres tiros a Joseba Pagazaurtundua mientras tomaba un café en el bar 'Daytona' de Andoain. Tenía 45 años, estaba casado y era padre de dos chavales, Alain y Ander, de nueve y catorce años. Falleció nueve horas después en el hospital. Fue el epílogo que 'Pagaza' -así le llamaban sus seres queridos- temía, tal y como recogen algunos manuscritos que su familia descubrió años después de su muerte. «Ay madre, qué miedo tengo. He de salir a la calle, afuera esperan ellos, los que desean sangre. Ay madre, me han de matar y no puedo evitarlo», se desahoga en uno de sus poemas. (Sigue leyendo el reportaje)

6 José María Lidón, juez asesinado el 7 de noviembre de 2001 en Getxo «¿Cómo se le dice a un niño 'han matado a aitite'?»

Los hijos del magistrado José María Lidón, Iñigo y Jordi, tenían 21 y 23 años cuando ETA asesinó a su padre en noviembre de 2001. / Ignacio Pérez

Jordi Lidón, hijo de José María Lidón, magistrado de la Audiencia Provincial de Bizkaia asesinado en 2001, tiene dos hijos. Y lo que más le duele es que «no vayan a conocer a su aitite» y no saber muy bien cómo contarles, cuando son pequeños, las circunstancias de su muerte. Que le tirotearon delante de su amama cuando iba en su coche, que su tío Íñigo asistió a la escena y con sus gritos puso en fuga a los etarras... Jordi recuerda aquel aciago día. (Sigue leyendo el reportaje)

7 Froilán Elespe, primer teniente de alcalde del PSE en Lasarte, asesinado en el municipio el 20 de marzo de 2001 «La Ertzaintza nos comunicó que mi padre iba a tener escolta el mismo día que ETA le asesinó»

Josu Elespe posa en San Sebastián, ciudad a la que se trasladó la familia un año después del atentado que acabó con la vida de su padre en Lasarte. / Nagore Iraola

Froilán ocultó a su familia que el partido le quería poner escolta. «Era muy reservado, de los que dicen 'yo me lo guiso, yo me lo como', y a no ser que se viera muy agobiado, no lo soltaba», señala su hijo Josu. «El mismo día que lo asesinaron había un mensaje de la Ertzaintza en el contestador de casa en el que le informaban de que la próxima escolta era para él», revela. (Sigue leyendo el reportaje)

8 Fernando Buesa, asesinado en Vitoria el 22 de febrero de 2000 «La sociedad vasca ha olvidado demasiado rápido lo que ha ocurrido»

Sara Buesa apuesta por hacer pedagogía para deslegitimar a nivel social el uso de la violencia. / Igor Aizpuru

Cuando ETA mató a su padre y a su escolta, Sara tenía 19 años y estaba estudiando segundo de Psicología. «Fue una ruptura total», de «querer meter la cabeza en un agujero y no salir», recuerda. Con el tiempo, aprendió a mirar a la vida de frente, sin miedo, aunque hay algo que sí la preocupa: «Nos hemos acostumbrado enseguida a vivir sin la violencia, parece que se ha olvidado demasiado rápido lo que ha ocurrido», advierte(Sigue leyendo el reportaje)

9 Alberto Jiménez Becerril y Ascensión García, asesinados en Sevilla el 30 de enero de 1998 «Mataron a mi hermano y su mujer a 20 metros de donde dormían sus tres hijos»

El matrimonio Jiménez Becerril en una foto del album familiar con dos de sus tres hijos. / EL CORREO

Alberto Jiménez Becerril, teniente de Alcalde del PP en Sevilla, y su esposa Ascensión García regresaban de cenar con unos amigos. Estaban a punto de llegar su domicilio cuando dos miembros de ETA les abordaron por la espalda y efectuaron varios disparos. «Les mataron a veinte metros de donde dormían sus tres hijos», expresa la hermana del político, Teresa Jiménez Becerril. La banda terrorista dejó huérfanos a tres niños -dos chicas y un chico-, de cuatro, siete y ocho años. Ascensión llevaba en la mano tres claveles rojos con los que quería que los pequeños celebraran a la mañana siguiente en el colegio el Día Mundial de la Paz. (Sigue leyendo el reportaje)

10 José Luis Caso, concejal del PP de Rentería, asesinado en Irun el 11 de diciembre de 1997 «Después de matar a mi marido seguían llamando a casa para meterme miedo»

Juani Pérez muestra en su casa de Irún un fotografía con su marido, José Luis Caso. / F. de la Hera

José Luis Caso tenía la costumbre de hacer una pequeña parada en el bar 'Trantxe', situado delante de casa, antes de retirarse. Allí le tirotearon los terroristas, mientras su mujer terminaba de hacer la cena. «Me tocó el timbre el dueño del bar. Me dijo que bajara, que había pasado algo. Ya sabía yo lo que había pasado...», indica su viuda, Juani Pérez, quien revela que, después de la tragedia, todavía la seguían «llamando a casa para meterme miedo». (Sigue leyendo el reportaje)

11 Miguel Ángel Blanco, asesinado el 12 de julio de 1997 «Cada 12 de julio el corazón se me desgarra»

Marimar Blanco, en un acto de homenaje a su hermano celebrado en Santander. / María Gil Lastra

Cada 10 de julio desde 1997 -cuando recibió la llamada en Escocia, donde había viajado para estudiar inglés, en la que le comunicaron que ETA había secuestrado a su hermano Miguel Ángel y había puesto un plazo a su vida- Marimar Blanco mira el reloj una y otra vez durante 48 horas, el tiempo que el concejal del PP estuvo retenido por la banda terrorista antes de ejecutarle con dos tiros en la nuca. «Me gusta volver a Ermua, pero es doloroso; todos los rincones me recuerdan a él», confiesa. (Sigue leyendo el reportaje)

12 Patxi Arratibel, empresario, asesinado el 11 de febrero de 1997 en Tolosa «Tras matar a mi marido me dijeron: 'La deuda se ha saldado'»

Susana Ezkurra observa una foto de su marido disfrazado en un carnaval de Tolosa. / Óscar Chamorro

«Le aconsejé que no se expusiera tanto. Los carnavales son un sitio bullicioso en el que es fácil que alguien se escabulla. Además, como director de una charanga popular tenía todos los boletos... Si querían encontrarle, ya sabían sus horarios y dónde iba a estar en cada momento», evoca Susana Ezkurra, quien recuerda el día en que su marido fue asesinado «delante de su hijo de 12 años». (Sigue leyendo el reportaje)

13 Fernando Múgica, dirigente socialista asesinado el 6 de febrero de 1996 «No hemos agredido a nadie y por eso no debemos reconciliarnos con nadie»

Ruben Múgica.

Rubén, el hijo menor del dirigente socialista Fernando Múgica, reivindica que «la ley» y no foros «pomposos» sea la encargada de cerrar las heridas. Recuerda, en este sentido, que los familiares de las víctimas «no hemos agredido a nadie», por lo que, sostiene, «no debemos reconciliarnos con nadie». «En mi casa el asesinato de mi padre no le cogió a nadie por sorpresa, en la medida en que mi padre encarnaba todo aquello que ellos querían violentar», relata. (Sigue leyendo el reportaje)

14 Gregorio Ordóñez, teniente de alcalde de San Sebastián y parlamentario vasco del PP, asesinado el 23 de enero de 1995 «Quiero ir a por los que no se manchaban las manos de sangre»

Consuelo Ordóñez, en una entrevista. / Damián Torres

Consuelo Ordóñez, hermana de Gregorio Ordóñez, asesinado en un bar de Donosti, quiere que paguen los que en los años de terrorismo «no se manchaban las manos de sangre», que se construya «un relato con la verdad» y que la sociedad cambie para que ninguna familia más tenga que escuchar frases como «Ordóñez, devuélvenos la bala». Tres años después de la muerte de su hermano -tiroteado en un bar-, cofundó el Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite) en el País Vasco, que actualmente preside. (Sigue leyendo el reportaje)

15 Andrés Muñoz, asesinado en Madrid el 12 de junio de 1991 «Es absurdo que mataran a mi padre por una autovía que no sabíamos ni dónde estaba»

Manifestación en favor de la autovía encabezada por el lehendakari, José Antonio Ardanza, y el presidente navarro, Gabriel Urralburu. / E. C.

Sonó el teléfono. Al otro lado, la voz de la tía abuela Joaquina, que había escuchado en televisión que Andrés Muñoz y Valentín Martín, dos artificieros de los Tedax, habían muerto en Madrid desactivando un paquete-bomba enviado por ETA contra Construcciones Atocha, empresa que trabajaba en las obras de la autovía de Leizarán. Virginia Muñoz, hija del primero de ellos, no podía creérselo. «Todavía no sabemos qué mal hacía la dichosa carretera», reconoce esta mujer, que ve «absurdo» que asesinaran a su padre, de 51 años, «por una autovía que no sabíamos ni dónde estaba». (Sigue leyendo el reportaje)

16 Atentado contra el cuartel de la Gurdia Civil en Vic el 29 de mayo de 1991 Vic, la bomba que arrasó un patio de juegos

El guardia civil José Gálvez Barragán porta en brazos a Isabel Porras tras la explosión. / Pere Tordera

Emilia Lara Moreno perdió a su hija Vanessa, de once años, en el atentado que ETA cometió contra la casa cuartel de la Guardia Civil de Vic. La pequeña jugaba en el patio del recinto junto a sus tres hermanos cuando la bomba hizo explosión acabando con su vida y la de otras ocho personas, cuatro de ellas menores. El reloj apenas superaba en cinco minutos las siete de la tarde cuando miembros del comando Barcelona lanzaron un coche bomba, con la marcha atrás bloqueada, al interior del recinto. (Sigue leyendo el reportaje)

17 Atentado contra la casa cuartel de la Gurdia Civil en Zaragoza el 11 de diciembre de 1987 Cinco ataúdes blancos en Zaragoza

Son las seis de la mañana y Zaragoza permanece dormida. Un vehículo se detiene «a dos metros» de la verja que da acceso al cuartel de la Guardia Civil. «Perdone, pero ahí no se puede parar», le indican dos agentes desde el interior del recinto. Una persona se baja del 'Renault 18' y «echa a correr». De repente, empieza a salir humo del coche. «¡Es una bomba!», advierten. Pascual Grasa persigue al conductor, que se sube a otro vehículo y logra escapar. Su compañero, Jesús Cisneros, intenta avisar al equipo de desactivación de explosivos. «No dio tiempo», evoca Pascual. (Sigue leyendo el reportaje)

18 'Hipercor', el atentado más sangriento de la banda, perpetrado el 19 de junio de 1987 «Mi abuela no podía dejar de llorar»

ETA perpetró el atentado más sangriento de su historia el 19 de junio de 1987 al hacer estallar un coche bomba en los almacenes Hipercor de Barcelona. El reloj marcaba poco más de las cuatro de la tarde. La explosión segó la vida de 21 personas, entre ellas, las de los padres de Jordi Morales, que sólo tenía sólo siete años cuando ETA le dejó huérfano. Sus progenitores fallecieron y también su futuro hermano, ya que su madre estaba embarazada de cuatro meses. «Me intentaron mantener al margen de todo. No fui ni al entierro, me quedé jugando», comenta. Era tan sólo un niño y recuerda que su abuela «no podía parar de llorar». Él y otras víctimas del atentado cuentan su historia. (Sigue leyendo el reportaje)

19 Atentado contra la casa del pueblo de Portugalete el 25 de abril de 1987 «Me despedí de mi madre quince días antes y nunca la volví a ver»

Una silla. 'La superviviente', la llaman. Es todo lo que quedó en pie de la casa del pueblo de Portugalete tras el ataque con cócteles molotov que sufrió el 25 de abril de 1987. Dos personas fallecieron en el atentado. Maite Torrano, ama de casa y militante del PSE, y Félix Peña, trabajador de Astilleros en Sestao. Otras ocho sufrieron quemaduras de diversa gravedad. Iván Ramos Torrano y Gorka Echave, hijos de una de las víctimas mortales y de uno de los heridos, respectivamente, así lo recuerdan. (Sigue leyendo el reportaje)

20 Alberto Muñagorri, herido en un atentado en Rentería el 26 de junio de 1982 «Recuerdo la bomba cada vez que me coloco la pierna»

Alberto pasea por su barrio.

Alberto Muñagorri sale a correr tres veces a la semana. «Día sí día no». Y se puso un ambicioso reto: participar en la Behobia-San Sebastián. Veinte kilómetros. Poco menos que una media maratón. Alberto es consciente de cuáles son sus limitaciones. Un artefacto explosivo de ETA el 26 de junio de 1982 le dejó sin una pierna cuando tenía diez años. Pero garra le sobra. «Incluso tengo un entrenador personal», revela. (Sigue leyendo el reportaje)

21 José María Ryan, ingeniero de la central de Lemóniz, asesinado el 6 de febrero de 1981 tras ser secuestrado «Tuve pesadillas durante 4 años»

José María Ryan terminó de formarse en Estados Unidos, donde se especializó en energía térmica y nuclear. / E. C.

En plena campaña contra la construcción de la central nuclear de Lemóniz, un comando capturó al ingeniero jefe. José María Ryan, cuando salía del trabajo. Bilbaíno y padre de familia numerosa, su caso escenificó el inicio de una nueva crueldad: los secuestros con una fecha marcada para la «ejecución». El crimen se cometió el 6 de febrero de 1981. Los terroristas le dispararon a bocajarro y dejaron el cadáver abandonado en un camino forestal de la localidad vizcaína de Zaratamo. «Después de Lemóniz tuve pesadillas durante cuatro años», recuerda Javier Barrondo, uno de los ingenieros empleados en el proyecto y compañero de trabajo de Ryan. (Sigue leyendo el reportaje)

22 José María Portell, asesinado el 28 de junio de 1978 en Portugalete «Era un periodista muy valiente que intentó buscar el final de ETA»

Carmen Torres Ripa, la viuda, supo centrarse en la familia y rehacer su vida. / Maite Bartolomé

José María Portell, redactor jefe de 'La Gaceta del Norte' y director de la 'Hoja del lunes', se había labrado con sus palabras enemigos peligrosos. «Era un periodista muy valiente que intentó buscar el final de ETA», señala su viuda, Carmen Torres Ripa, también periodista, que tuvo que sacar adelante a sus cinco hijos, de entre 3 y 11 años, tras su asesinato. (Sigue leyendo el reportaje)

23 Jesús Lolo, policía local tiroteado en Portugalete el 15 de abril de 1978 «ETA convirtió los pasillos de los hospitales en mi patio de juegos»

Cuando Maribel tenía solo cuatro años, un etarra dejó a su padre, Jesús Lolo Jato, postrado en una silla de ruedas para el resto de su vida. «La bala que le disparó nos atravesó a mi madre y a mí», se sincera. Jesús era policía local en Portugalete y tuvo la mala suerte de toparse con un terrorista, al que pudo abatir. No lo hizo porque, según confesó después a su familia, «no podría vivir con esa carga». (Sigue leyendo el reportaje)

24 Alberto Negro, ajustador de la central de Lemóniz asesinado el 17 de marzo de 1978 «ETA envió a un cura para disculparse por matar a mi padre, y le eché de casa»

Mari Mar Negro, hija mayor de Alberto Negro, en un momento de la entrevista, cuando se van a cumplir cuarenta años del atentado. / Fernando Gómez

Mari Mar Negro, hija de un trabajador de la central de Lemóniz, recuerda el atentado que cambió su vida y la de su familia. Entre las personas que fueron a ofrecerles sus condolencias, hubo un párroco de Portugalete, localidad de origen de su padre. «Me dijo que quería transmitirme el pesar por parte de ETA, que su intención no era que muriera ningún trabajador y que la culpa había sido de la central telefónica de Lemóniz por no avisar a tiempo, que mi padre había sido un daño colateral. Y le eché de casa», recuerda. (Sigue leyendo el reportaje)

25 José Antonio Pardines, asesinado el 7 de junio de 1968. «Señora, convenza a su marido de que deje la Guardia Civil o marche a España»

Un agente consuela a una viuda tras uno de los atentados que la banda perpetró contra la Guardia Civil. / AFP

ETA envió cartas con amenazas a las esposas de los agentes antes de asesinar al guardia civil José Antonio Pardines, su primera víctima mortal. En ellas, decían cosas como éstas: «Señora, convenza a su marido de que deje la Guardia Civil o marche a España», «no sería de extrañar que cualquier día que su marido se aventure a salir al monte (porque sabemos que va por caminos extraños)y aparezca con la cabeza separada del tronco o con el cuerpo agujereado a balazos». Las misivas no salieron a la luz hasta que la banda cometió su primer asesinato, el de guardia civil José Antonio Pardines, que estaba regulando el tráfico en la localidad guipuzcoana de Villabona cuando fue tiroteado. Tenía 25 años. Tras su muerte no cesaron las misivas. (Sigue leyendo el reportaje)