La víctima es el máster A estas alturas ya es posible que quien creyó que se sacaba un boleto para un trabajo lo que se sacaba era un pase para el trullo IÑAKI EZKERRA Lunes, 9 abril 2018, 00:51

Uno, la verdad, nunca se ha tomado en serio a la gente que trata de impresionarte con la posesión de un máster. Más aún, me cargan esos seres que, en una cena, pontifican sobre el vino que estamos bebiendo porque han hecho un máster en enología. Y aún diría más: me produce todo menos confianza quien presume de poseer una docena de masters y los colecciona como cromos. Esa proyección del síndrome de Diógenes en el currículum me parece un indicio de petardez e inoperancia, un signo de vanidad que oculta una inseguridad, una carencia, y que se contradice con la pasión profesional auténtica, que lo que desea es prácticas, tablas, rodaje y no títulos para enmarcar. No es que los títulos estén necesariamente reñidos con la competencia, pero sí suelen estar unidos a la incompetencia de manera natural.

Digo todo esto al hilo del jaleo ése que se ha armado con el máster de Cristina Cifuentes. Se ha dicho que ésta quiso inflar su currículum, como si los masters no hubieran nacido para eso, para inflar los currículos como sucedáneos que han sido siempre y parientes pobres de las licenciaturas o los grados universitarios. Para empezar, me ha chocado la importancia que se le ha dado a ese titulillo. ¡Cualquiera diría que la Cifu se las ha querido dar de rectora de Oxford! Qué más quisieran los jóvenes matriculados en esos cursos que las empresas y bufetes en los que solicitan su primer trabajo le dieran tal relevancia a esa dichosa titulación. La verdad es que uno se mueve estos días entre la solidaridad con esos titulados en paro y la perplejidad ante la titulitis de quien mata por un diploma sin necesitarlo. La verdad es que ese affaire administrativo se ha inflado de tal modo que la verdadera víctima no ha sido Cifuentes ni la Universidad sino el propio máster, que ha quedado paradójicamente no ya devaluado sino estigmatizado. Cualquiera que diga a partir de ahora que tiene un máster en derecho autonómico lo que puede desatar alrededor no es admiración exactamente sino la risa. Quien haya conseguido un puesto laboral y se haya sacado antes, por un azar de la vida, ese titulito maldito ya puede esconderlo bien si no quiere ver crecer vertiginosamente las posibilidades de un fulminante despido. Y eso sería lo más leve que le podría pasar. Se ha hablado tanto de este asunto que a uno la palabra máster ya le sale por las orejas. Se ha construido tal castillo que lo que parece incriminatorio no es la falsificación sino el propio máster en sí. A estas alturas ya es posible que quien creyó que se estaba sacando un boleto para un trabajo lo que se estaba sacando era un pase para el trullo. A estas alturas sacarse un máster se ha convertido en una actividad de alto riesgo. Lo bueno que ha traído este circo es que ya en las cenas no le cerrara nadie a uno la boca fardando de que ha hecho un máster en cata de vinos.