El PP vasco rompe con Urkullu

Alfonso Alonso pasa por delante de Urkullu en el Parlamento vasco. «No me quedan razones para confiar en usted y en el PNV», lanza Alfonso Alonso al lehendakari

Duro cruce de reproches entre el PP vasco y el lehendakari. El presidente de los populares en Euskadi, Alfonso Alonso, ha evidenciado esta mañana en el Parlamento vasco una clara ruptura entre su formación y el Gobierno vasco. «No me quedan razones para confiar en usted», ha lanzado Alonso a Urkullu. La acalorada discusión se ha producido durante una pregunta sobre la cadena humana organizada por Gure Esku Dago en favor del derecho a decidir.

El líder del PP ha afeado al lehendakari que dirigentes del PNV y cargos institucionales nacionalistas -entre ellos los tres diputados generales- asistieran a la movilización del pasado domingo 10 de junio y que unió las tres capitales vascas. Un reproche al que Urkullu ha respondido asegurando que su actuación tanto ese día -él no asistió y a la misma hora de la cadena humana participó en un acto con refugiados sirios en el santuario de Loiola- como en los últimos años «demuestran mi voluntad de potenciar la cohesión social».

El debate ha visto elevada la temperatura en el segundo turno de intervenciones. Alfonso Alonso ha asegurado que «los hechos desmienten« esa voluntad de potenciar la cohesión social. Ha recordado, en este sentido, que el PNV está impulsando en la ponencia de Autogobierno del Parlamento vasco un «proyecto soberanista solo con EH Bildu» y dando la espalda al PSE, su socio en el Ejecutivo autónomo.

«Otra mayoría»

También ha aludido a que «en Vitoria y en Madrid» han impulsado «otra mayoría», en alusión a que en el Ayuntamiento de la capital alavesa desalojaron a Javier Maroto -que ganó las elecciones municipales de 2015- y a la moción de censura que ha acabado con Mariano Rajoy. «No han apostado por la estabilidad», ha criticado antes de reprochar que el lunes vaya el lehendakari a Moncloa a «marcar los deberes» del nuevo presidente, Pedro Sánchez.

«Nos han orillado. No me quedan razones para confiar en el Gobierno vasco y en el PNV», ha señalado antes de insistir en que «después de dos años de colaboración, de la que me enorgullezco, al PP no le quedan motivos para confiar en usted«. Una actitud que ha sorprendido al lehendakari, que ha afeado a Alonso que hiciera estas consideraciones cuando su pregunta tenía que ver con la cadena humana de Gure Esku Dago.

Urkullu ha contestado que su hoja de ruta como lehendakari es «el programa de Gobierno» suscrito por PNV y PSE y ha mostrado su «compromiso» con los Presupuestos vascos pactados con el PP. Y se ha mostrado convencido de que las dudas de los populares son un «reflejo» de la situación que se ha abierto en el proceso para nombrar un nuevo presidente en el PP nacional. «No busque culpables en otras formaciones», ha lanzado el lehendakari, en referencia a la división que preside el proceso de primarias para sustituir a Rajoy, en el que se han presentado siete candidatos y en el que pugnan la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría -a la que apoya Alfonso Alonso-, la secretaria general del partido, María Dolores de Cospedal, y el joven dirigente Pablo Casado, al que avala Javier Maroto.