Urkullu cree positivo el acuerdo presupuestario para pensionistas y Euskadi
ELCORREO.COM Viernes, 27 abril 2018, 11:46

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha indicado este viernes que el acuerdo presupuestario entre PNV y Gobierno central es positivo para los pensionistas y para la ciudadanía vasca, aunque ha recordado que se trata de un «preacuerdo», ya que sólo ha permitido que el proyecto siga su tramitación en el Congreso.

Urkullu se ha pronunciado por primera vez sobre el pacto que ha hecho posible que los presupuestos del Gabinete de Mariano Rajoy superen las enmiendas a la totalidad presentadas por varios grupos de la oposición. Ha respondido en el pleno de control del Parlamento vasco a una pregunta de la portavoz de EH Bildu, Maddalen Iriarte, quien ha reprochado al PNV que haya dejado atrás «sus líneas rojas», en relación a la aplicación del 155 en Cataluña, por haber logrado un pacto con el Gobierno central.

«Le han vuelto a dar oxígeno al PP y dar oxígeno al PP es ahogar a la ciudadanía», ha lamentado la portavoz parlamentaria de la coalición abertzale.

El lehendakari ha recordado que de la negociación presupuestaria se ocupa el PNV y no la institución que preside, por lo que ha señalado que «lo único» que puede opinar del acuerdo es que «es positivo para los pensionistas y que cumple» con la subida de pensiones reclamada por el Parlamento vasco.

«Puede haber otros acuerdos, pero de momento estos son positivos para la ciudadanía vasca. ¿Me puede decir dónde está el problema? ¿Me puede decir cuál es su alternativa? ¿La alternativa es fin de legislatura, inestabilidad, elecciones...y?», ha preguntado el lehendakari a Iriarte.

En este sentido, ha dejado claro que su alternativa pasa por seguir defendiendo los intereses de Euskadi y que el acuerdo parlamentario para garantizar unas pensiones «más dignas y sostenibles» se cumpla.

El lehendakari ha recordado que todavía no se han aprobado los presupuestos de 2018 y ha insistido en que lo «único» cierto es que se subirán las pensiones y que se cumplirán los compromisos adquiridos en la negociación de las cuentas del pasado año entre el Ejecutivo central y el PNV.

«No sabemos si se acordarán o no más propuestas. La voluntad del Gobierno vasco es defender los intereses de Euskadi. La estabilidad institucional es buena», ha insistido.

Urkullu ha insistido en ensalzar los acuerdos alcanzados el pasado año tanto en el ámbito presupuestario como entre los dos gobiernos en cuestiones como el Concierto Económico, el Cupo o la Ertzaintza.

«La responsabilidad del Gobierno vasco no es aprobar o no los Presupuestos del Estado. Nuestra responsabilidad es mantener abierta la vía del diálogo, de la negociación y del acuerdo con el Gobierno de España y no podemos renunciar a ella en defensa de los intereses de la ciudadanía vasca», ha indicado.

Transferencias

Urkullu también ha respondido a una pregunta del portavoz de Elkarrekin Podemos, Lander Martínez. En su contestación ha negado que tengan relación los acuerdos presupuestarios del PNV y el PP con la negociación de las transferencias pendientes a Euskadi.

Martínez ha subido a la tribuna con una camiseta con el lema 'Yo te creo' en señal de protesta por la sentencia que ha condenado por abuso sexual y no por agresión sexual a los miembros de La Manada.

El dirigente de Elkarrekin Podemos ha opinado que «no es una mera coincidencia» que Urkullu haya remitido a Mariano Rajoy a mediados de abril, en plenas negociaciones presupuestarias, el acuerdo del Parlamento en el que la Cámara reclamaba al Ejecutivo central en un plazo de seis meses un calendario de trabajo para el traspaso de las 37 competencias pendientes.

El lehendakari ha dejado claro sin embargo que la negociación de las transferencias pendientes corresponde al ámbito institucional entre los dos gobiernos.

«Negociar los presupuestos y el cumplimiento del Estatuto de Gernika son dos objetivos diferentes. No hay ninguna intención de hacer coincidir nada con nada», ha insistido el lehendakari, quien ha recordado que la reivindicación del cumplimiento íntegro del Estatuto «es permanente».