Urkullu lamenta la «amenaza» de Moncloa a los Presupuestos vascos pero confía en que no prospere Con todo, el lehendakari ha querido mostrarse «optimista» y ha confiado en que el anuncio «no tenga recorrido»

El lehendakari Iñigo Urkullu ha lamentado esta mañana la «amenaza, aviso o advertencia» del Gobierno central contra los Presupuestos vascos de 2018, tras iniciar la Secretaría de Estado de Administraciones Territoriales el procedimiento para recurrir las Cuentas por incluir una subida salarial del 1,5% a los funcionarios vascos que, argumentan, no puede aplicarse mientras no se aprueben los Presupuestos Generales del Estado. Para el jefe del Ejecutivo de Vitoria, «llama la atención» que el Gabinete de Mariano Rajoy haya impulsado el trámite previo al recurso en un momento en el que la política debería orientarse a «intentar resolver problemas» y no a «generar más», una alusión implícita a la crisis catalana y al tira y afloja presupuestario en Madrid.

Con todo, el lehendakari ha querido mostrarse «optimista» y ha confiado en que el anuncio «no tenga recorrido» y quede «en una mera advertencia» en lugar de acabar sobre la mesa del Tribunal Constitucional. El consejero de Gobernanza Pública y Autogobierno, Josu Erkoreka, y la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, rubricaron el pasado día 21 el documento para abrir las negociaciones en la comisión bilateral entre ambas Administraciones, que, como ocurre siempre en los conflictos de inconstitucionalidad, tiene seis meses para alcanzar un acuerdo antes de que se formalice la impugnación.

Urkullu ha insistido en que el posible recurso «no tiene lógica» porque Moncloa ha alcanzado un acuerdo con los sindicatos de la función pública que prevé una subida de los sueldos del 8% hasta 2020 y ha deseado que «de una vez por todas el Gobierno español cumpla aquello que se planteó al inicio de esta legislatura de intentar acabar con la interposición de recursos a leyes vascas». «Desconozco sinceramente a qué se debe», ha aclarado Urkullu, que ha rehusado vincularlo a cualquier «presión o chantaje» para que el PNV dé su apoyo a las Cuentas Generales del Estado.

También los consejeros que comparecieron ayer para denunciar el trámite abierto por el Gobierno central han insistido hoy en sus críticas y han pedido a Moncloa que, si de verdad cree que la subida salarial a los funcionarios no acabará en los tribunales, retire ya el requerimiento. Josu Erkoreka ha insistido en que es una «amenaza muy grave» y el titular de Hacienda y Economía, Pedro Azpiazu, ha advertido a Rajoy de que no puede sostener que tiene «buena voluntad» y que hace «fair play» cuando amenaza con un recurso. «El 'fair play' hay que practicarlo», ha insistido.

El delegado del Gobierno en Euskadi, Javier de Andrés, se ha mostrado convencido de que el Gobierno vasco está buscando «excusas adicionales» para justificar el rechazo del PNV a los Presupuestos de Rajoy porque el pretexto del 155 se les estará quedando «corto». «La sociedad vasca no entiende», ha dicho, que el asunto catalán impida que se aplique el incremento salarial a los funcionarios o la subida de las pensiones. Además, ha transmitido un mensaje de «tranquilidad» a los funcionarios porque el Estado autorizará, sea vía Presupuestos o vía decreto ley, una subida del 1,75% que, ha dicho, podrán aplicar también las comunidades autónomas.