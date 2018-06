Urdangarin tira la toalla y se resigna a entrar ya en prisión Urdangarin, el miércoles, tras recoger la orden de ingreso en prisión en el juzgado de Palma. / AFP Su abogado cierra la puerta al indulto e insinúa que tampoco recurrirá al Constitucional para intentar interrumpir la ejecución de la condena MELCHOR SÁIZ-PARDO Viernes, 15 junio 2018, 01:02

Iñaki Urdangarin no va a intentar quemar a la desesperada sus últimos cartuchos para retrasar su inminente ingreso en prisión o interrumpir la ejecución de condena dentro de unos meses. Su abogado, Mario Pascual Vives, por primera vez reconoció públicamente ayer que ya no hay nada que hacer para evitar que su cliente pase una buena temporada entre rejas. El letrado, descartó, en menor o mayor grado, embarcarse en maniobras procesales para intentar forzar la excarcelación momentánea de su defendido. No habrá petición de indulto y muy probablemente, tampoco recurso al Tribunal Constitucional en busca de una harta improbable suspensión de la entrada en prisión.

Pascual Vives, en declaraciones a Cope, dijo ver «muy difícil» presentar un recurso de amparo ante la corte de garantías que pueda prosperar. El letrado no ocultó su pesimismo. Insistió en que el Constitucional tiene un «filtro muy limitado» y que solo es esperable conceder un amparo cuando ha habido «algún tipo de vulneración de derecho constitucional a lo largo del proceso». Y admitió que durante el proceso del 'caso Nóos' no ha habido irregularidades. A «día de hoy», apuntó, hay «muy poco margen para poder sostener con rigor que haya habido una vulneración de un derecho constitucional» durante la casi década que ha durado este proceso judicial.

El artículo 56 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional deja claro que, de forma general, «la interposición del recurso de amparo no suspenderá los efectos del acto o sentencia impugnados». No obstante, este mismo precepto abre la puerta a «la suspensión, total o parcial» de los efectos de «la sentencia impugnada» cuando la ejecución de la condena «produzca un perjuicio al recurrente que pudiera hacer perder al amparo su finalidad». No obstante, esta posibilidad es remota, ya que la corte no suele paralizar los ingresos en prisión de personas condenadas a más de cinco años (Urdangarin lo ha sido a cinco años y diez meses) y solo hace uso de esta prerrogativa para casos muy excepcionales o por motivos humanitarios.

El letrado, no obstante, recordó ayer que todavía tiene 30 días para presentar un recurso ante el Constitucional, por lo que tiene «mucho tiempo» todavía para meditar sobre esa opción, por muy remota que sea. Sí que fue más tajante a la hora de descartar el indulto. Apuntó que las «posibilidades» de que el Gobierno de Pedro Sánchez acordara esta medida de gracia para Urdangarin son «exiguas». Y, en cualquier caso, tampoco la Audiencia Provincial de Palma, según todas las fuentes consultadas, estaría, en el caso de que el Ejecutivo admitiera a trámite el indulto, por la labor de suspender el ingreso en prisión que notificó el pasado jueves al exduque de Palma.

Los Reyes inician una visita oficial a Estados Unidos de 5 días La entrada en prisión de Iñaki Urdangarin no pillará a Felipe VI en España. Los Reyes inician hoy una visita de cinco días a Estados Unidos. Según la agenda prevista por la Casa Real, los Monarcas se trasladarán primero a Nueva Orleans y San Antonio, con el fin de reivindicar la huella histórica y cultural que España y los canarios dejaron en estas ciudades hace tres siglos. El colofón al viaje será la estancia en Washington para reunirse con el presidente Donald Trump el próximo día 19. Será la segunda ocasión en la que don Felipe es recibido en la Casa Blanca desde que es jefe del Estado. Anteriormente mantuvo un encuentro con Barack Obama, en septiembre de 2015.

«Entereza y estoicismo»

Según Pascual Vives, el marido de Cristina de Borbón ha recibido la sentencia del Supremo que le va a llevar a la cárcel condenado por los delitos de malversación, prevaricación, fraude, dos delitos fiscales y tráfico de influencias con «entereza y estoicismo». El abogado guardó absoluto silencio sobre el que ahora se ha convertido en el secreto mejor guardado: la prisión que escogerá Urdangarin para cumplir condena. Dijo, en una de sus intervenciones ayer, que la opción de la cárcel alavesa de Zaballa estaría «bien» desde un «punto de vista geográfico para parte de su familia», que vive en Vitoria. No obstante, no quiso confirmar ni adelantar nada. Según el letrado, el criterio para elegir centro será que «la dureza de la privación de libertad para el reo sea lo menos dura posible».

El abogado, sin quererlo, al final sí que dio alguna pista para descartar una de las cárceles que se han apuntado, la de Badajoz, ante la posibilidad de que la familia del condenado se trasladara desde Suiza al país vecino para estar más cerca del reo. «Es una decisión que compete a la infanta. Yo no la conozco, pero intuyo que no, que no va a cambiar», fue la respuesta del letrado a la pregunta sobre una hipotética mudanza desde Ginebra a Portugal.

A solo unos días de que el lunes cumpla el plazo para su ingreso en prisión, el Ministerio del Interior intensifica los contactos con el entorno del exduque para acordar su ingreso en una cárcel en la que su llegada no provoque el vaciamiento de módulos completos por motivos de seguridad. Zaballa, Segovia, Aranjuez (Madrid), Brieva (Avila) o Mahón (Menorca) son las preferidas por Instituciones Penitenciarias, pero la decisión será exclusivamente de Urdangarin.