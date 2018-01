El último ‘sudoku’ de Carles Puigdemont Imagen de archivo de Puigdemont, durante una entrevista. / AFP La investidura se le complica al expresident, que amenaza con bloquear la constitución del Parlament y con nuevas elecciones CRISTIAN REINO Lunes, 8 enero 2018, 00:44

Cataluña, desde que existe el proceso soberanista, se ha especializado en los sudokus más difíciles. Con la presente investidura, tras las elecciones del pasado mes de diciembre, que arrojaron una nueva mayoría absoluta independentista, estamos ante una nueva ecuación secesionista. Solo hay cuatro elementos seguros en el problema al que se enfrentan Junts per Catalunya, Esquerra y la CUP: tres fechas y la convicción de que «como siempre, nos pondremos de acuerdo», según señalan las fuerzas independentistas.

Se sabe el resultado, pero no el método para resolver un dilema tan complejo que puede estar condicionado por la decisión que adopte el próximo 11 de enero el juez del Supremo en relación al encarcelamiento de Jordi Sánchez y Quim Forn, y por la sentencia del ‘caso Palau’, con posible condena para Convergència por financiación ilegal, que se conocerá el 15 de enero. La tercera fecha clave es el día 17 de este mes, constitución de la Cámara catalana. A partir de ahí empezará a correr el reloj.

Sobre la mesa, varios problemas y pocas soluciones. La primera meta volante se llamará presidencia de la Cámara catalana y composición de la Mesa, órganos decisivos, que ya predeterminarán el tono de la legislatura. En principio, el puesto le corresponde a ERC, según el reparto de sillas con Junts per Catalunya. Los republicanos quieren situar a Carles Mundó, exconsejero de Justicia y con un perfil más moderado . Pero Puigdemont quiere a un ariete con el que mantener el desafío con el Estado.

De salir victorioso de la batalla parlamentaria, el independentismo afrontaría la prueba final del sudoku. Con un presidente de la Cámara entregado a la causa de la ruptura, Puigdemont tendría hasta el 31 de enero para buscar una investidura a distancia, por ‘skype’, a pesar de que no es del agrado de ERC.

La otra posibilidad que barajan en Junts per Catalunya es en forzar una negociación con el Gobierno central para que Puigdemont pueda regresar a Cataluña sin el riesgo de ser detenido. Este paso depende de un juez y no del Ejecutivo. En cualquier caso, desde Junts per Catalunya amenazan con bloquear la constitución de la Cámara y con la repetición de elecciones, para tratar de presionar a Madrid y también a sus socios republicanos, que ya empiezan a maniobrar para que Puigdemont aclare su futuro y deslizando que el ‘plan B’ se llama Oriol Junqueras.

‘Plan B’

En Junts per Catalunya no quieren ni oír hablar de planes alternativos porque dinamita su única propuesta programática de restituir al «president legítimo». «Solo tenemos un plan, cualquier otro es aceptar el 155 y el golpe de Estado de Rajoy», tiraron con bala los neoconvergentes contra sus socios republicanos. Pero incluso en el PDeCAT son conscientes de que Puigdemont lo tiene crudo para ser investido y se abren a proponer candidatos alternativos como Jordi Turull o Josep Rull o incluso Elsa Artadi -mano derecha de Puigdemont- o Jordi Sánchez, aunque ambos se han encargado de autodescartarse.

Toda la presión recae sobre el expresidente de la Generalitat, que es quien tiene que mover ficha y aclarar sus intenciones. Puigdemont es capaz de todo, ya lo demostró el 26 y el 27 de octubre, cuando pasó de querer convocar elecciones autonómicas a proclamar la república en solo 24 horas.

También existe la posibilidad de que se rice el rizo, aún más, y en la Cámara catalana se elija un gabinete ejecutivo, con un conseller en cap al frente, con la presidencia desde Bruselas, donde se fijaría el núcleo duro del gobierno «legítimo» con el presidente. Pero en ese caso, el exalcalde de Girona estaría incumpliendo su promesa de ser investido y de regresar a Barcelona para ocupar su puesto en el Palau de la Generalitat. Una vez más, la política de Cataluña es una caja de sorpresas.