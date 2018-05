El último 'atentado' Un grupo de víctimas, entre ellos la madre de Irene Villa (segunda por la izquierda), sigue las intervenciones en el acto de presentación del manifiesto. / Lobo Altuna TONIA ETXARRI Miércoles, 2 mayo 2018, 22:57

Se disuelven. Sin arrepentirse de la gran tragedia que provocaron a tanta gente inocente. Reconociendo el sufrimiento que causaron en tantas familias pero justificando su trayectoria. En la carta que se dio a conocer ayer, ETA no habla de la persecución que infligió a los ciudadanos con el fin de someter a la sociedad a su proyecto independentista totalitario. Prefiere aludir a los años de «confrontación» como si en nuestro país se hubiera librado una batalla entre dos bandos. Y, por supuesto, el conflicto con España continúa. Así es que sus herederos políticos en la izquierda abertzale ya saben que tienen que seguir, de otra forma, con su proyecto.

La utilización de un lenguaje retorcido en esa carta resulta obsceno y amoral. Es un atentado gramatical. El recurso a la «honestidad» y al «compromiso» hablando de la cobertura de un ciclo, como si del cierre de una empresa se tratara después de haber hecho un balance no compensatorio del estado de sus cuentas, corrobora su persistencia en maquillar su historia. Blanquear su trayectoria de extorsión, secuestros y crímenes es su objetivo, a fin de que alguna argucia jurídica les consiga beneficios para sus presos y fugados.

Las víctimas no dudan de quiénes fueron los responsables del terror que tuvo que padecer la sociedad. Movilizados en torno a Covite y arropados por intelectuales y víctimas del IRA, denunciaron ayer en su manifiesto que la banda quiere poner «el contador a cero», lamentándose de que éste no es el final de ETA que ellas se merecen. Y tienen razón. Por eso están recogiendo firmas, a través de la plataforma change.org, para exigir un fin del terrorismo sin impunidad. Porque quedan 358 crímenes sin esclarecer y porque no se puede admitir la teoría de que los 853 asesinados fueron víctimas de un conflicto bélico y porque no se les puede premiar por haber dejado de matar.

El cansancio que acusa buena parte de la ciudadanía después de tantos años de terror -que se manifiesta en actitudes de dejación sobre el debate en torno a la derrota de ETA o en no reparar en cómo la banda pretende echar el cierre de su macabro negociado- puede conducirnos a sucumbir a la tentación de celebrar, sin más , su disolución. La pesadilla se acaba ¿no? Pues no le demos más vueltas. Por la paz un ave María.

Pero la batalla del relato no es baladí. Más allá del perdón selectivo (que ha adquirido relevancia a partir del momento en que ETA distingue entre quienes merecieron morir y quienes no) queda el arrepentimiento. No existe. Solo un juego de palabras (utilizan el concepto de disolución en vez de desmovilización) para que los ciudadanos con la guardia baja se queden mirando el dedo que apunta a la luna sin llegar a ver el firmamento. ETA nunca reconocerá que no debió existir. Porque necesita justificarse. Mató en nombre de una Euskal Herria independiente. Por eso no se entiende que el PNV, que debería marcar distancias de forma y fondo con los terroristas, quiera acompañarles en el último ritual de mañana viernes en la localidad vascofrancesa de Cambo.

Si la izquierda abertzale sigue alimentando el cuento de la tarifa plana del sufrimiento para justificar la teoría de los dos bandos, estarán manipulando la historia. No se puede sintetizar un proyecto totalitario que hizo uso sistemático del terrorismo para eliminar a ciudadanos con otro democrático y respetuoso con las normas. Si la historia se cuenta así, las nuevas generaciones creerán que en Euskadi hubo una Guerra Civil.