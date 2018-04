Forcadell asegura que no tuvo ninguna responsabilidad en el procés La expresidenta del Parlament tacha de «injusto» su encarcelamiento, pero evita el enfrentamiento con Llarena MELCHOR SÁIZ-PARDO Madrid Miércoles, 18 abril 2018, 13:03

Josep Turull se suma a la nueva estrategia de los exmiembros del Gobierno de Puigdemont de atacar al juez Pablo Llarena después de que este le procesara por rebelión y malversación. «No sé si yo era un preso político en noviembre, pero ahora sí que usted me ha hecho un preso político. No tengo ninguna duda», le ha espetado al magistrado el ex consejero de Presidencia y excandidato a presidir la Generalitat.

Como hicieran sus antecesores en las jornadas de comparecencias del lunes y martes, Turull ha denunciado la falta de parcialidad del instructor y ha asegurado que Llarena se encuentra en el «cruce de poderes». «El Gobierno nos dice cuándo nos procesa y el Supremo nos dice a quien podemos votar como candidato a la Generalitat», ha denunciado el preso.

El magistrado del alto tribunal atribuye a Turull indiciariamente los delitos de rebelión y malversación por impulsar la movilización desde sus funciones de portavoz de la Generalitat. Además, le acusa de gestionar y diseñar la inserción publicitaria del referéndum, coordinar infraestructuras informáticas para la votación y reclutar a voluntarios.

Dolors Bassa, por su parte, ha recriminado a Llarena que no sea un juez «justo». La exconsejera de Trabajo del Gobierno de Carles Puigdemont, también encarcelada, se ha unido a los ataques al instructor del Supremo, al que ha reprochado que la volviera a encarcelar el pasado 23 de marzo, poco después de que dejara su acta de diputado. Durante los quince minutos que ha durado su comparecencia, ha negado que el Govern promoviera la violencia durante el procés. Bassa ha asegurado que los únicos que ejercieron la violencia fueron la Guardia Civil y la Policía el 1-O.

Carme Forcadell, imputada solo por rebelión, igualmente ha defendido ante Llarena que su encarcelamiento fue «injusto» porque ella respetó en «todo momento» el reglamento del Parlament, a pesar de que éste desoyera al Constitucional al aprobar las conocidas como leyes de desconexión. La expresidenta de la cámara autonómica, no obstante, no ha entrado en enfrentamientos directos con Llarena y se ha intentado defender de las acusaciones que pesan contra ella. Forcadell ha insistido en que su único papel en todo el procés fue tramitar iniciativas presentadas «en tiempo y forma», dando a entender que no tuvo ninguna responsabilidad política. En esa línea, ha recordado que no tuvo «ningún poder«, que nunca usó su voto de calidad para impulsar el procés y que no pudo actuar contra los designios de la mayoría parlamentaría por los votos de los diputados están »protegidos por la garantía de la inviolabilidad«.