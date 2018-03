La CUP tumba la investidura de Turull, que hoy se expone a ser encarcelado Jordi Turull, con gesto de preocupación, mira el escaño que debería ocupar el huido Carles Puigdemont. / EFE La decisión que adopte el Supremo condicionará la celebración mañana de una segunda votación en el Parlament CRISTIAN REINO Viernes, 23 marzo 2018, 00:46

La jugada era de alto voltaje y de impacto simbólico: un presidente de la Generalitat electo declarando en el Tribunal Supremo y enviado a prisión. Carles Puigdemont había diseñado una estrategia de confrontación con el Estado. Sin embargo, le falló la CUP. Ya hace tiempo que sectores moderados del independentismo han advertido de que los anticapitalistas no son unos socios fiables, pero la aritmética es caprichosa. JxCat y Esquerra necesitan a los antisistema para alcanzar la mayoría absoluta y la izquierda radical provocó ayer la enésima tormenta en el independentismo, que se marcó un autogol por la escuadra.

Después de dos intentonas fallidas, la de Carles Puigdemont y la de Jordi Sànchez, que no pudieron presentarse a la investidura por decisión judicial, JxCat y ERC sometieron a votación el plan C con Jordi Turull y también pincharon en hueso. En esta ocasión, quien frustró los planes de Puigdemont fue la CUP, que no solo rechazó a Turull por su condición de convergente, sino que se negó a investirlo por el programa de gobierno que defiende, «autonomista» y «neoliberal», según los anticapitalistas, que ayer celebraron un consejo político de urgencia para decidir su posición.

La votación 64 parlamentarios, los de JxCat y ERC -excepto Puigdemont y Antoni Comín que están huidos-, respaldaron la candidatura de Jordi Turull. 65 representantes se posicionaron en contra del aspirante. Fueron los de C’s, En Comú, PSC y PP. 4 abstenciones, las de los representantes de la CUP

La CUP, que solemnizó su paso a la oposición, puso sus condiciones para que la abstención no sea definitiva: «Unilateralidad, desobediencia, república, independencia, proceso constituyente refrendado y hacer república». Nada de todo eso estuvo presente en el discurso de Turull, muy templado, marcado por la cita con el juez y que agradó más al PP que a la CUP. Hizo alusión a los presos políticos y al 1-O, pero se alejó de las arengas incendiarias que lanzaba como consejero de la Presidencia y evitó las referencias a la república declarada el pasado 27 de octubre y al proceso constituyente, que los secesionistas incluyen en su programa de gobierno. Turull ofreció diálogo y mano tendida al Rey y al Gobierno central.

«Prefiero ser víctima de injusticias antes que dejar de asumir el reto que se me ha propuesto» Jordi Turull

Eso sí, matizó que la búsqueda de diálogo no significa caer en «debilidades», ni «renuncias» a los «compromisos del programa». Criticó las cargas policiales del 1 de octubre, lamentó que se vulneraron los derechos fundamentales con «ataques a las escuelas» y avisó de que «no agachará la cabeza ante la injusticia, el miedo y las amenazas». «Prefiero ser víctima de las injusticias que desentenderme del momento actual», remató.

¿Renuncia de Puigdemont?

Turull perdió ayer el primer ‘round’ por 64 votos a favor, 65 en contra y cuatro abstenciones. Pero mañana podría tener una segunda oportunidad. En esa ocasión, ya no tendrá que ganar por mayoría absoluta y llegar a 68 escaños, como ayer, sino que le bastaría con obtener más votos a favor que en contra. Es decir, solo con dos votos positivos y dos abstenciones de la CUP ya tendría suficiente. Para que eso ocurra, JxCat y ERC tendrían que hacer un movimiento de calado, una oferta suculenta.

«No ha venido con la valentía de reconocer la verdad, que no hay república ni Arcadia feliz» Inés Arrimadas. Ciudadanos

«El calendario judicial subordina cada una de las acciones de la política catalana» Xavier Domènech. En Comú Podem

«Reivindiquen el derecho a voto de Puigdemont y Comín y en segunda vuelta la investidura será viable» Carles Riera. CUP

«No podemos fallar», le dijo Turull a la CUP. «Seamos dignos del país, hace falta un frente común contra la represión», instaron desde JxCat. En cualquier caso, aún está por ver si mañana habrá una segunda vuelta de la sesión de investidura, porque se desconoce la decisión que puede adoptar hoy el juez Llarena. Si Turull es enviado a prisión, difícilmente habrá segunda votación. En cambio, si el magistrado le deja libre, podría tener una segunda opción.

«Cada día que pasa es más urgente librarnos de un Estado que va contra los catalanes» Sergi Sabrià. Esquerra Republicana

«Se quiere investir a personas que tienen difícil ejercer. No es un buen servicio al país» Miquel Iceta. PSC

«Si su candidatura sale adelante, se agravará el conflicto y se ahondará más en la división social» Xavier García Albiol. Partido Popular

En las horas previas al pleno incluso se especuló con la suspensión de la sesión, aunque en esta ocasión se impuso el criterio de Esquerra, que abogaba por poner en marcha el reloj de la legislatura. JxCat jugó fuerte en la convocatoria del pleno sin tener atado el acuerdo con los anticapitalistas y ayer tuvo que asumir las consecuencias. Estas son que ahora sí se ponen en marcha los dos meses de plazo para que haya una investidura antes de que la legislatura muera por su propio peso como paso previo a la convocatoria de elecciones. Estas podrían celebrarse a mediados de julio, salvo que ceda la CUP o Puigdemont y Comín renuncien como diputados. «Permitan el voto delegado de Puigdemont y Comín y ganarán en segunda ronda», recordó la CUP a JxCat y ERC.