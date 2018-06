El nuevo ejecutivo de Torra amenaza con la vía unilateral Entrevista a Quim Torra en TV3. / Rubén Moreno (Efe) La nueva consejera de la Presidencia de la Generalitat, Elsa Artadi, afirma que la «prioridad» es negociar con Sánchez CRISTIAN REINO Barcelona Lunes, 4 junio 2018, 11:08

La nueva consejera de la Presidencia de la Generalitat, Elsa Artadi, se ha estrenado esta mañana en el cargo, marcando perfil duro. Artadi, que es también la portavoz del ejecutivo de Quim Torra, no ha descartado la vía unilateral para volver a intentar llegar a la independencia. «En la nueva legislatura, no se puede abandonar nada», ha asegurado en una entrevista en Catalunya Ràdio. «El derecho de autodeterminación es innegociable», ha afirmado, horas después de que el presidente de la Generalitat, Quim Torra, anunciara ayer que entre las diferentes demandas que le planteará a Pedro Sánchez en su primera reunión está el referéndum. «Si renunciamos a la unilateralidad, qué mensaje estaremos transmitiendo a Madrid y a nuestro pueblo?», ha planteado Artadi, una de las piezas fuertes del nuevo gobierno catalán, que hoy da sus primeros pasos, con la entrada de los nuevos consejeros en sus consejerías. »Si no se puede negociar con el Estado deberemos conseguir la independencia haciendo nuestro camino», ha advertido.

Eso sí, la consejera que sonaba en todas las quinielas para suceder a Carles Puigdemont ha señalado que la «prioridad» del nuevo ejecutivo es negociar con Sánchez. «Diálogo es negociar», dijo ayer Torra en TV3. «No esperamos gestos, esperamos soluciones», dijo, después de admitir que los primeros contactos (telefónicos) con el presidente del Gobierno ya se habían producido. «Necesito saber qué opina Sánchez, cuál es el proyecto del señor Sánchez para Cataluña», dijo. En esta línea, Artadi ha precisado que aún no sabe cuándo será el encuentro entre Sánchez y Torra.

Mientras, el nuevo vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha avisado que además del 155, a partir de hoy finaliza la intervención financiera de las cuentas del Gobierno catalán. «El 155 era ilegal y decayó el sábado. Hoy articularemos cómo decae también en el ámbito económico», ha señalado en TV3.