Tomás Fernando Flores es la nueva propuesta para presidir RTVE PSOE y Podemos llegan a un acuerdo por el director de Radio 3 tras la renuncia del periodista Andrés Gil AGENCIAS Madrid Lunes, 2 julio 2018, 10:37

PSOE y Podemos han alcanzado un consenso en torno a la candidatura de Tomás Fernando Flores como nueva propuesta para presidir RTVE, han confirmado a EFE fuentes parlamentarias.

Flores es director de Radio 3 desde 2012, tiene 57 años y nació en Puertollano (Ciudad Real).

Las fuentes parlamentarias aseguran que este candidato, que surge tras la renuncia del periodista Andrés Gil, pactado por PSOE y Podemos a finales de la semana pasada, es la propuesta de estos dos partidos, pero «gusta al resto».

El plazo para presentar candidaturas al Consejo de RTVE en el Congreso finaliza a las 12 horas de este lunes. La Ministra de Defensa, Margarita Robles, ha admitido no «estar orgullosa» con el proceso abierto para la elección del nuevo presidente de RTVE.

Robles, en una entrevista en Antena 3 recogida por Europa Press, ha admitido su disgusto con la situación generada aunque ha insistido en que «la posición del PSOE es clara e inequívoca» en cuanto a que su objetivo es buscar una «televisión y radio públicas plurales y que no sean partidistas». «Este proceso ha entrado en una situación que no me gusta personalmente, pero hemos dicho que queremos a alguien aceptado, con imagen de imparcialidad y que tenga el visto bueno de los trabajadores», ha indicado la ministra de Defensa.

En cuanto a la decisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de garantizar a Podemos el derecho, como principal aliado parlamentario, de proponer el nuevo presidente de RTVE, Robles ha explicado que «tanto la ley (para renovar el consejo de administración), como el decreto exigen unas mayorías parlamentarias que no se pueden configuran solo con PSOE y Podemos». Por ello, entiende que es «importante acuerdos abiertos a la pluralidad máxima».

La dirigente socialista ha cuestionado además la «legitimidad» de la exvicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, para criticar el proceso de renovación de la dirección de la corporación cuando fue «el PP quien permanentemente se estuvo negando a cumplir la ley que se aprobó en septiembre y a poner en marcha el concurso público». Ha pedido, por ello, a la exvicepresidenta que «deje de boicotear todo lo relativo a la puesta en marcha del concurso público».