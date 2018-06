Tentaciones radicales La nueva Generalitat será el termómetro de los límites del presidente Sánchez Quim Torra sale del Parlament. / Efe TONIA ETXARRI Lunes, 4 junio 2018, 02:53

En plena 'operación mudanza' en el Palacio de La Moncloa, y mientras Pedro Sánchez perfila la quiniela de sus ministros (y ministras), aparecen tentaciones radicales en el nuevo Gobierno socialista y en la oposición recién desbancada del poder. Los rupturistas catalanes van a exigir 'barra libre' al nuevo presidente socialista y al PP le están presionando para que rompa la vajilla ejerciendo una dura oposición. En estos días una inquietud invade los foros de influencia política y periodística. ¿Dónde pondrá Sánchez los límites cuando los grupos parlamentarios que le apoyaron empiecen a rellenar los folios del diálogo? Enseguida veremos los primeros gestos. No tiene todo el tiempo que necesita para afianzarse porque el pulso entre las mayorías en el Congreso le impedirá gestionar poco más que los Presupuestos que hereda de Rajoy. Pero, seguramente en cuestión de un año habrá derogado la reforma laboral, la Ley de Seguridad ciudadana y la prisión permanente revisable.

Pero a partir de ahí comienzan las incertidumbres. Las exigencias izquierdistas le volverán a tentar con más fuerza que el año 2016 cuando presentó su investidura con Ciudadanos y Pablo Iglesias ya se veía de jefe de Radio Televisión Española, entre otras carteras. Porque Podemos quiere seguir con su objetivo de desplazar al PSOE y le pondrá en jaque constantemente queriendo derribar el llamado «régimen del 78». Una meta que encaja difícilmente con la actitud de Pedro Sánchez, que acaba de prometer solemnemente defender la Carta Magna por su « conciencia y honor» ante el Rey y el presidente descabalgado, Mariano Rajoy.

En el debate territorial, los independentistas irán por una vía paralela. Y exclusiva. Quim Torra quiere recuperar la ilegalidad. Retomar la política donde quedó en la farsa de referéndum del 1 de octubre para construir la república independiente que, por suponer un golpe a la Constitución, no pudieron hacerla efectiva. Pedro Sánchez va a tener lazos amarillos hasta en la sopa. Los protagonistas del 'procés' no se darán por satisfechos por muchas vueltas que quiera dar el dirigente socialista al Estado plurinacional, sencillamente porque Torra y sus socios no quieren formar parte de él. La nueva Generalitat será el termómetro de los límites de Pedro Sánchez.

Con el PNV hay otras perspectivas a pesar de su radicalidad en el Parlamento vasco con el Preámbulo soberanista del nuevo Estatuto y con EH Bildu, de momento, como único socio de esta aventura. Porque el grueso de las competencias pendientes se traspasarán. Y como los nacionalistas vascos coinciden con Sánchez en el interés por dilatar todo lo posible la legislatura para impedir un ascenso electoral de Ciudadanos, las negociaciones serán más fluidas que las que se prevén con los nacionalistas catalanes.

Con el viraje que ha dado la política española en una semana, los que han pasado de gobierno a la oposición tendrán que replantearse su estrategia.

El PP necesita resurgir de sus cenizas aunque Rajoy esté tentado de no imprimir un ritmo acelerado para no decidir «en caliente». Ha sufrido una gran decepción con el PNV porque se ha «echado al monte» después de haberle arrancado jugosas concesiones. Visto y no visto. Por eso ahora los populares se reservan su derecho a rectificar los Presupuestos en el Senado, donde tienen mayoría y con los que Sánchez quiere ir tirando porque así se lo pidió el PNV. No afectaría a las inversiones en infraestructuras (¡la Alta Velocidad, ni tocar!) pero sí los 70 millones extra que podrían ir hacia otras comunidades. «¿Qué haría el PSOE en nuestro lugar?», se preguntan los populares para responderse: «Oposición de tierra quemada». Mientras en Euskadi, Alfonso Alonso se reafirma en su intención de retirarle el apoyo al Gobierno de Urkullu, a quien le queda media legislatura. La situación es delicada porque Sánchez tiene gobierno minoritario. Sabe lo que le exigen quienes le han apoyado en el Congreso. Pero desconoce lo que piensan los votantes porque se ha negado a convocar elecciones. Quiere hacerse fuerte en La Moncloa antes de examinarse ante los ciudadanos. Su audacia le ha llevado a ganar la dirección en el PSOE y el Gobierno de España a través de una carambola parlamentaria. Pero su vanidad puede llevarle a hacer concesiones que le pueden pasar factura al intentar desmontar todo lo construido por el partido que ganó las elecciones asumiendo un mandato que, de momento, no le han dado las urnas.