La sobreactuación El PNV busca más excusas para argumentar su rechazo a los Presupuestos de Rajoy TONIA ETXARRI Jueves, 29 marzo 2018, 00:06

Si no hay intención del Gobierno de Rajoy de recurrir los Presupuestos vascos, como reconocieron ayer los interlocutores del PP en Euskadi, ¿a qué vino esa sobreactuación del Gobierno vasco sobre una «amenaza» imaginaria que no se ha materializado? Tanto la puesta en escena del portavoz, Josu Erkoreka, como el lamento del lehendakari Urkullu nos situaron ante una circunstancia, hoy por hoy, inexistente. El consejero portavoz llegó a hablar de «incomprensible» recurso que el Ejecutivo central no ha presentado. Nadie niega las discrepancias. Y la situación irregular en que se pueden encontrar algunas partidas derivadas de las Cuentas vascas aprobadas para este año sin que los Presupuestos Generales del Estado hayan pasado todavía la prueba del Congreso de los Diputados.

Y como ahí reside el nudo gordiano de las diferencias entre los dos gobiernos, se acordó «iniciar negociaciones» en la comisión bilateral. Lo firmaron la pasada semana. La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría y el consejero Josu Erkoreka. El 21 de marzo. En un ambiente distinto al de las «amenazas», «advertencias» o avisos de recurso.

Otra cosa es que en el requerimiento previo a la firma se advirtiera de la situación irregular en que se encuentran algunas partidas de los Presupuestos vascos sin el soporte de los Presupuestos Generales del Estado, pendientes de su aprobación. Una situación tan aceptada en su día por el Gobierno vasco que un mes antes de que Urkullu lograra aprobar sus Cuentas gracias al PNV, Partido Socialista y PP, el propio Erkoreka había reconocido públicamente que el incremento salarial del 1,5% para los funcionarios vascos sería «efectivo cuando una normativa básica lo autorice». Y en esas están ahora.

Sorprende que Urkullu envíe ahora mensajes de apoyo a la causa secesionista catalana

En el peor momento político para concertar acuerdos desde que el PNV decidió unir su influencia en el Congreso de los Diputados al destino de Puigdemont. Los números del PNV para negociar su apoyo a las Cuentas de Rajoy ya nada tienen que ver con inversiones o transferencias. Se reducen al 155. El artículo de la Constitución que se está aplicando en Cataluña para garantizar el funcionamiento de sus instituciones. Esta vez el PNV se ha puesto unos límites difíciles de superar y de explicar. Quizás por eso necesite dar una vuelta de tuerca a las apariencias para reforzar las excusas de su negativa a apoyar los Presupuestos de Mariano Rajoy. Sorprende que Urkullu, que siempre ha apostado por la estabilidad y la legalidad y que medió para que Puigdemont abandonara sus posiciones ‘numantinas’, ahora esté enviando este mensaje de apoyo a la causa secesionista catalana. Una actitud que solo entienden quienes más le presionan: los sectores más radicales de Euskadi; los de casa y la izquierda abertzale.

De la comisión para el acuerdo a la «amenaza» de presentar recurso contra los Presupuestos vascos ha habido un salto en el vacío en el que nos hemos perdido. Pero poner la causa de Puigdemont por delante de la conveniencia de apoyar unos Presupuestos beneficiosos también para los vascos puede parecer un argumento de poco peso. Poco práctico. Si no hay Presupuestos Generales del Estado, no sólo no se podrán aprobar las mejoras propuestas para funcionarios, viudas y pensionistas, entre otras cosas, sino que, en breve, Rajoy tendrá que volver a convocar elecciones. Difícil de explicar su rechazo. Mejor sobreactuar.