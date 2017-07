Sindicatos tildan de «despropósito» que se juzgue a seis ertzainas por el caso Cabacas Familiares y amigos de Iñigo Cabacas, en el homenaje que le tributaron el pasado mes de abril. / Borja Agudo Cargan contra la Audiencia de Bizkaia, que ha acordado sumar a tres agentes a los tres mandos que la instrucción ya había sentado en el banquillo A. SANTOS/D. OLABARRI Lunes, 17 julio 2017, 00:18

La decisión de la Audiencia de Bizkaia de ampliar la lista de procesados por el caso Cabacas indignó ayer a los sindicatos de la Ertzaintza. Erne, Sipe, Euspel y Esan cargaron contra los jueces y calificaron de «despropósito» que se vaya a juzgar a seis ertzainas por la muerte del joven aficionado del Athletic en 2012, después de recibir el impacto de una pelota de goma en la cabeza tras un encuentro de la Europa League.

Como avanzó ayer en exclusiva EL CORREO, la Audiencia de Bizkaia ha aceptado un recurso de la acusación particular, que ejerce la familia de Iñigo Cabacas, y ha acordado sentar en el banquillo de los acusados no solo a los tres mandos intermedios a los que la jueza de instrucción había ya llevado a juicio, sino también a tres agentes cuyo procesamiento había sido descartado tras la investigación preliminar. El tribunal, de esta forma, juzgará a seis miembros de la Policía autónoma, tal y como exigía la abogada Jone Goirizelaia. El argumento que utiliza la Audiencia para enmendar a la jueza de instrucción es que la valoración de la prueba debe realizarse durante la vista oral, y no en la fase de instrucción. Los jueces dieron este giro al caso Cabacas el viernes, aunque el auto en el que se recogen los nuevos procesamientos no se hará público hasta esta semana. No se descarta que el texto se pueda reparta a las partes hoy mismo.

A la espera de conocer al detalle el razonamiento jurídico, las centrales sindicales salieron ayer en defensa de los agentes. Erne, Esan y Sipe emitieron sendos comunicados en los que cargan contra los jueces por llevar a juicio a seis agentes «que sólo cumplieron órdenes», mientras que «a algunos de los responsables policiales y políticos del operativo policial se les exime de responsabilidad».

«¿La organización y dirección está exenta de responsabilidad?», sostiene Erne. La central mayoritaria en la Policía autónoma dice, además, estar «harta de una instrucción judicial larguísima y de que la Audiencia de Bizkaia reabra archivos de los juzgados de instrucción, por lo que últimamente los ertzainas nos veamos condenados, como mínimo por pena de banquillo de una forma incomprensible». En opinión del sindicato, los seis agentes procesados -un oficial, dos suboficiales y tres policías- son «víctimas de una situación trágica y no deseada por la manera de hacer las cosas de algunos responsables políticos y policiales».

Un accidente

Los gestos de «apoyo» a los imputados se repitieron en el resto de centrales. Esan descargó toda culpa en los procesados porque estaban «cumpliendo órdenes». En esa línea califica como «una auténtica aberración y un despropósito» sentar en el banquillo a los ertzainas que participaron en el operativo en el que «falleció de una forma totalmente involuntaria y accidental Iñigo Cabacas». «Los ertzainas -insiste- actuaron como se había actuado en más de un centenar de actuaciones, con discrecionalidad y equilibrio». La central lamentó, además, que de manera «asquerosa» se esté «aprovechando la muerte» del joven «para sacar un rendimiento político por parte de los partidos».

EL CASO 5 de abril de 2012. Iñigo Cabacas, seguidor del Athletic, recibe el impacto de una pelota de goma tras el partido del equipo rojiblanco contra el Schalke 04 en San Mamés. Fallece días después. 8 de noviembre de 2013. La juez encargada de la instrucción imputa a cuatro ertzainas por la muerte de Cabacas. La familia del joven seguidor recurre al considerarlo insuficiente. 3 de abril de 2017. La jueza cierra la instrucción. Abre juicio contra tres mandos intermedios y deja fuera a tres agentes. 14 de julio de 2017. La Audiencia de Bizkaia enmienda a la jueza y suma a esos tres agentes al banquillo de los acusados. El juicio podría celebrarse a comienzos de 2018.

Una idea que repitió también Sipe. El sindicato considera que en este caso se están «buscando chivos expiatorios» y que la última decisión de la Audiencia de Bizkaia deja en una situación de «indefensión» a agentes que «realizaron con diligencia su trabajo. Entiende, en este sentido, que se está ante un «intento constante de politizar un acto que trajo consigo la terrible pérdida de una persona.

El fallecimiento de Iñigo Cabacas se produjo después de que el 5 de abril de 2012 recibiera el impacto de una pelota de goma lanzada por la Ertzaintza en el callejón de la calle María Díaz de Haro en Bilbao. El incidente se produjo después de un partido en San Mamés entre el Athletic y el Schalke 04 alemán.