El Parlamento vasco exige al Estado que en seis meses tenga un plan para completar el Estatuto

El pleno del Parlamento vasco ha aprobado esta mañana una proposición de EH Bildu en la que denuncia el incumpliento del Estatuto de Gernika por el «bloqueo unilateral» del Estado. La iniciativa, pactada por los independentistas con Elkarrekin Podemos y apoyada posteriormente por el PNV, exige al Gobierno central que se comprometa públicamente a materializar las transferencias pendientes, para lo que le reclama que fije un calendario de actuación en un plazo máximo de medio año. El PP ha votado en contra y el PSE se ha abstenido.

El acuerdo rubricado es el sexto que alcanza la Cámara de Vitoria sobre las transferencias pendientes. Hubo pactos similares en 1993, 1995, 2001, 2002 y 2003. En la presente legislatura también se han impulsado otros más concretos solicitando el traspaso de la gestión de prisiones y la tesorería de la Seguridad Social, los dos grandes objetivos que se ha marcado el lehendakari Urkullu en su segundo mandato. Precisamente, un informe del Gobierno vasco remitido al Legislativo hace unos meses cifra en 37 las competencias pendientes de recibir 38 años después de la aprobación del Estatuto.

Aunque no tendrá ningún efecto práctico -el Gobierno central no tiene por qué presentar el plan que se le reclama- la propuesta aprobada hoy es especialmente simbólica ya que ha sido impulsada por EH Bildu, que nunca hasta la fecha había tenido entre sus objetivos el cumplimiento del marco estatutario. De hecho, HB fue uno de los pocos partidos que no apoyo la aprobación del Estatuto en 1979. La parlamentaria de la coalición abertzale Larraitz Ugarte ha insistido en que «seguiría sin votar a favor», pero ha exigido que se dé un «ultimatun» a La Moncloa para que complete las transferencias.

EH Bildu planteaba darle dos meses al Ejecutivo central para empezar a dar pasos, pero la propuesta final que ha pactado con Elkarrekin Podemos ha elevado el plazo a medio año. Además de en el Estado, la coalición que lidera el partido morado ha centrado sus críticas en el PNV, al que ha acusado de «devaluar el valor del contenido del Estatuto». «Lo utilizan como moneda de cambio en sus 'cambalaches' en Madrid», ha reprochado la parlamentaria Edurne García. «Podrán ponerse a la par, pero nunca por delante del PNV en la defensa del Estatuto», ha respondido el portavoz jeltzale en la Cámara, Joseba Egibar.

«Grave déficit»

Fuera del acuerdo a favor del Estatuto se ha quedado el PSE pese a «no poner peros a quien pide que se cumpla le ley». «El incumplimiento es un grave déficit en el que todos tenemos responsabilidad», ha dicho el portavoz socialista José Antonio Pastor. El matiz que ha llevado a los socialistas a abstenerse es que la moción pactada advierte en su último punto que completar el Estatuto no es óbice para que la relación del País Vasco con el Estado pueda cambiar en el futuro. El PSE pedía que cualquier modificación se haga «de acuerdo a la ley», algo que EH Bildu y Elkarrekin Podemos no han asumido.

En contra del acuerdo se ha posicionado el PP, que ha rechazado el «bloqueo» del que se acusa al Ejecutivo de Rajoy. «No es cierto», ha asegurado el popular Borja Sémper, «Hay transferencias que nadie ha reclamado durante años: cuando ETA asesinaba al Gobierno vasco no le interesaba ser el carcelero, era una 'patata' caliente».