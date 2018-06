Sánchez ante sus contradicciones Si opta por hacer del voto favorable de Podemos una fórmula de coalición, se arriesga a quedarse sujeto al cerco del PP y C's EFE KEPA AULESTIA Sábado, 2 junio 2018, 00:53

La sentencia sobre la primera parte del 'caso Gürtel' desencadenó una crisis política imprevista –la moción de censura socialista– hasta desembocar en una situación aún más sorpresiva –la caída de Rajoy–. Todo en una semana. Hasta el muñidor de la operación, Pedro Sánchez, debe sentirse aturdido por tan vertiginoso cambio. Ante el modo en que un impulso más moral que político, más defensivo que ofensivo, se ha cebado precisamente de la característica más singular del censurado: su impasibilidad. Fuera de todo pronóstico, Sánchez se enfrenta a una tarea que se presume ingente: un «gobierno de la dignidad». Aunque todo depende de lo que pretenda hacer desde La Moncloa, y durante cuánto tiempo. Es ahí donde se evidencia que sus principales adversarios están en sus propias contradicciones. Contradicciones que no es necesario buscar en las hemerotecas, porque estuvieron presentes en el debate de la moción de censura.

Tanto Pedro Sánchez como, sobre todo, el secretario de Organización socialista José Luis Ábalos insistieron ayer y anteayer en que la moción de censura no iba dirigida a darle la vuelta a la política desarrollada por el Gobierno Rajoy, sino a la imposibilidad de que un presidente indolente ante la corrupción política, máximo dirigente de un partido con 'caja B', y señalado por la Audiencia Nacional por falta de credibilidad como testigo en un juicio, siguiera al frente del país. La única evidencia de que ése era el motivo de la moción fue la endiablada oferta que Sánchez dirigió una y otra vez a Rajoy para que dimitiera; una oferta tan generosa como letal para la personalidad del presidente censurado. La suma de apoyos a la moción dependía de concitar la concurrencia de voluntades en contra, advirtiendo de que quien se retratara al lado de Rajoy salía perdiendo, aunque no supiera qué ganaba propiciando en el mismo acto la investidura de Sánchez. Y, al mismo tiempo, Sánchez insistía en su intención de gobernar durante un tiempo no definido para corregir el curso de la política gubernamental, a través de una agenda social y territorial muy distinta a la de Rajoy.

No sería aventurado concluir que hoy el PSOE está mejor que anteayer por la mañana, cuando no se conocía el sentido del voto del PNV a la moción. Hoy el PSOE, el de Pedro Sánchez, está más a cobijo y en mejores condiciones para afrontar sus cuitas internas apelando al espíritu solidario que emana del acceso al poder, y en situación de irradiar ventajas a sus organizaciones territoriales para afrontar los comicios locales y autonómicos de dentro de un año. Pero, más allá del juego de poderes e influencias, Pedro Sánchez tiene pendiente clarificar objetivos que, por mandato constitucional, debe situar a muy corto plazo.

Ayer Pablo Iglesias planteó una cuestión que, aun con sordina, estuvo presente en el trámite de la moción de censura. La eventualidad de que el presidente Sánchez dé paso a un gobierno de coalición compartido con Podemos. La tradición socialista supondría que un Ejecutivo propio sostenido por 84 escaños sería más estable que otro integrado también por los parlamentarios de Iglesias. Pero el envite revela una de las contradicciones en que se mueve ya Sánchez. Si opta por hacer del voto favorable de Podemos una fórmula de coalición gubernamental, se arriesga a quedarse al final en minoría parlamentaria, y sujeto al cerco opositor que establezcan el PP y Ciudadanos. Todo con que los trueques con el PNV les resulten más llevaderos, pero insuficientes para asegurar una continuidad razonable para el socialismo en el Gobierno.

Sánchez consagró en el Congreso la revisión socialista sobre la crisis catalana. Ésta sería la consecuencia de un Estatut vigente sin que fuera refrendado por los catalanes, en tanto que resultado de la sentencia del TC tras el recurso del partido de Rajoy. La tesis de que la deriva independentista fuese el resultado de aquella sentencia ha sido discutida por Jordi Amat en su 'La conjura de los irresponsables'. Pero, en lo que se refiere al mandato que Pedro Sánchez inicia hoy, la cuestión es si el independentismo catalán se conformaría, aunque fuese momentáneamente, con revertir de su mano el 'cepillado' estatutario.