Salvados por el PNV El presidente del PNV, Andoni Ortuzar, ayer en el Congreso con el el portavoz jeltzale, Aitor Esteban, tras anunciar el acuerdo. / EFE TONIA ETXARRI Jueves, 26 abril 2018, 01:08

Ni transferencias de Prisiones ni ruptura de la caja única de la Seguridad Social, las dos supuestas condiciones que habría puesto el PNV para aprobar las Cuentas de Rajoy según las especulaciones de las que quiso hacerse eco Ciudadanos para forzar la escena. Al final el Gobierno central podrá salvar sus Presupuestos gracias al PNV, a cambio de subir las pensiones equiparadas al IPC. El ministro Montoro se había cansado de decir que no había dinero, ahora, para subir las pensiones más allá del incremento generalizado del 0,25 y del 3% para las más bajas. Pero la necesidad de contar con los cinco votos del PNV ha logrado la cuadratura del círculo. Y los nacionalistas vascos, conscientes de que si no se suben a este tren para facilitar que se agote la legislatura puede ser que no vuelvan a tener otra oportunidad si la alternativa de gobierno a Rajoy fuera Albert Rivera en las próximas elecciones, han preferido optar por lo seguro. Su elección de la prenda de la negociación ha dejado fuera de juego a los demás.

El incremento logrado es para todas las pensiones. No solo las bajas. Y para todo el país. No solo las vascas. Nada de privilegios, pues, ni agravios comparativos. Pedro Sánchez, desde la recuperación de su oposición del «no es no» celebra esta mejora de las pensiones, pero no ha sido él quien lo ha conseguido. Y Albert Rivera no puede recurrir, esta vez, al discurso de los privilegios.

El PNV, que se había metido en un laberinto al hacer depender la orientación de su voto del desbloqueo catalán, ha dado un salto con red. Ha elegido el incremento de las pensiones como moneda de cambio haciéndose eco de una de las principales causas de movilización en todo el país liberándose, de paso, de la presión de un colectivo, especialmente activo en Euskadi. Un público transversal que orientaba sus protestas hacia la mayoría de los partidos de las que el PNV tampoco se libraba ya que venía acusando su dosis de reprobación ciudadana.

Cuando saltó la noticia, publicada en EL CORREO antes de que confirmara el acuerdo el portavoz Aitor Esteban, las primeras reacciones fueron de escepticismo al recordar que el ministro de Hacienda había argumentado que no había dinero para subir las pensiones y que, por lo tanto, quedaría como un Gobierno que vuelve a ceder ante las presiones de los nacionalistas. Pero quedaba fuera de toda duda de que Rajoy, entre la imagen de debilidad negociadora y/o el riesgo de perder los Presupuestos, elegiría la primera opción. Con su situación de minoría parlamentaria, acuciado por los casos de corrupción y con las encuestas detectando fuga de votos hacia Ciudadanos, ha tenido que hacer de la necesidad virtud, a pesar del agujero de 19.000 millones anuales en la Seguridad Social.

El pacto logrado entre el PP y el PNV derriba el tópico de la insolidaridad nacionalista. El PNV se reconcilia con los pensionistas vascos que también forman parte de su electorado, convencido de que el desbloqueo en Cataluña puede llegar pronto. La falta de beligerancia del Gobierno y los partidos constitucionalistas catalanes ante los votos delegados de Puigdemont y Comín en el próximo pleno del Parlament indica un cambio de actitud. En cuanto empiece a funcionar un Ejecutivo que respete la legalidad decaerá el artículo 155. Y el PNV se quitará ese peso de encima. Quién lo iba a decir. Los Presupuestos Generales salvados por los «insolidarios» que han sabido utilizar la baza social para toda España. La jugada más hábil de los últimos tiempos.