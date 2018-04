El PNV salva la legislatura a Rajoy a cambio de una subida de todas las pensiones El presidente del PNV, Andoni Ortuzar, ayer en el Congreso con el portavoz jeltzale, Aitor Esteban, tras anunciar el acuerdo. / EFE Ortuzar cierra un acuerdo presupuestario con el presidente tras una cita de más de tres horas en La Moncloa OLATZ BARRIUSO Jueves, 26 abril 2018, 01:22

Los dos ganan. El PNV y Mariano Rajoy desvelaron ayer uno de los mayores golpes de efecto político de los últimos años, un acuerdo que parecía imposible pero que los poderosos intereses comunes de ambos -y de terceros como el PDeCAT- han hecho viable. Salvo sorpresa mayúscula y absolutamente improbable, el presidente del Gobierno podrá aprobar sus Presupuestos a finales de mayo y tomar aire frente a la implacable persecución de Ciudadanos en las encuestas tras acceder a la subida de todas las pensiones que le exigía el PNV.

Casualidad o no, Aitor Esteban desvelaba a la opinión pública el pacto mientras en los cenáculos políticos no se hablaba de otra cosa que de la dimisión de Cristina Cifuentes tras la difusión del ya célebre vídeo del hurto en un Eroski. De un plumazo, dos problemas menos para Rajoy, que gana un año para rehabilitarse políticamente y protagoniza su enésima, y esta vez inopinada, resurrección. Y adiós al dolor de cabeza que para Sabin Etxea representaba un posible final abrupto de la legislatura en España, que habría acabado con su influencia en Madrid, acercado a Albert Rivera a La Moncloa y 'contaminado' el clima político vasco en puertas de las elecciones municipales y forales de la primavera de 2019. Las mismas que el líder del PP podrá afrontar en toda España ya sin la sombra de su relevo planeando sobre la escena. «Rajoy se mueve solo cuando tiene que moverse, pero cuando lo hace...», resumía ayer un cargo jeltzale.

Lo hizo, efectivamente, en el momento preciso. Justo antes de la sesión de hoy en el Congreso, en la que el PNV, como estaba ya previsto, sumará sus votos a los de PP y Ciudadanos para tumbar las enmiendas de totalidad a las Cuentas presentadas por la oposición y permitir así que el proyecto continúe su tramitación hasta la votación del dictamen definitivo a finales de mayo. Pero no solo eso. Aunque, oficialmente, el PNV insiste en que el compromiso arrancado a Rajoy para que todos los pensionistas vean subir sus prestaciones de acuerdo al incremento del coste de la vida no les compromete a aprobar las Cuentas dentro de un mes, la realidad es que sí lo hace. De ninguna de las maneras podrían los jeltzales echarse atrás con un pacto de semejante calado en la mano aunque los independentistas catalanes fracasen en formar gobierno antes del 22 de mayo y el Senado no pueda por lo tanto autorizar el levantamiento del 155, hasta ahora una 'línea roja' infranqueable para Sabin Etxea. La cuadratura del círculo.

Rajoy prometió «diálogo político» en Cataluña cuando se levante el 155 y se ganó a los jeltzales

Los jeltzales han visto satisfechas «todas» sus reclamaciones en materia de pensiones, que «entroncan» directamente, según fuentes del PNV, «con las demandas en la calle». Un pliego de exigencias que deja en evidencia los argumentos del PP sobre la imposibilidad material de cuadrar las cuentas más allá de la subida del 3% para las pensiones mínimas que ya contemplaba el Presupuesto. Finalmente, las pensiones subirán el 1,6% este año, con efecto retroactivo desde el 1 de enero, y según el IPC en 2019. Pronto, los pensionistas recibirán una paga con los atrasos. Además, la base reguladora para las de viudedad subirá al 56% este año y al 60% el próximo. Los trabajadores que tengan previsto jubilarse en los próximos cuatro años también se llevan una alegría, al retrasarse la aplicación del factor de sostenibilidad -en la práctica, un tijeretazo para la mayoría de futuros perceptores- hasta 2023.

El PNV se congracia con su electorado de más edad y se deshace del estigma de la insolidaridad nacionalista

Un logro que congracia al PNV con su numerosa bolsa de electores de edad avanzada y le permite sacudirse las críticas de los jubilados, especialmente activos en sus protestas en Euskadi, y que ya empezaban a dirigir sus dardos hacia Sabin Etxea. La elevada cuantía de las pensiones vascas respecto a las del resto de España y el complemento a las más bajas que paga el Gobierno de Vitoria hacía imperceptible para los perceptores vascos cualquier mejora. Los jeltzales se deshacen además del estigma de la insolidaridad y se cuelgan la medalla de 'partido de Estado', justo cuando Ciudadanos denunciaba que no permitiría un acuerdo a cambio de más «privilegios» en forma de transferencias. Estocada de Rajoy y Ortuzar a Albert Rivera, que tiene imposible oponerse a un acuerdo en materia de pensiones. La realidad es que el traspaso de la gestión de la Seguridad Social nunca ha estado en la agenda, conscientes ambos de que los naranjas no iban a tolerar una transferencia tan simbólica. «Es un acuerdo presupuestario en toda regla», puntualizaron fuentes populares. «Nos ata. Con o sin 155 es muy complicado echarse atrás», corroboraron en círculos peneuvistas.

LAS CIFRAS 1,6% Es el porcentaje que subirán todas las pensiones en 2018, de acuerdo al IPC. El mismo índice que regulará la subida en 2019. Además, la base reguladora de las de viudedad subirá hasta el 60% en dos años y el factor de sostenibilidad se retrasa hasta 2023. 3 millones de pensionistas, para los que no se preveían incrementos adicionales al 0,25%, se beneficiarán del acuerdo. 1.080 euros de pensión mínima reclaman los pensionistas vascos, que mantendrán las movilizaciones.

Aún falta por conocerse una segunda parte del pacto, que incluirá más inversiones para Euskadi

«Urgente y razonable»

Para poder dar semejante paso el PNV necesitaba argumentos de peso. Y Andoni Ortuzar los obtuvo, sin duda, en su cita del martes con Rajoy en La Moncloa, que se prolongó durante más de tres horas, desde las seis de la tarde hasta pasadas las nueve de la noche. Una reunión decisiva y secreta hasta que Esteban la desveló ayer en el momento preciso. Poco antes, Rajoy había llegado al Congreso, donde le esperaba una nube de periodistas para preguntarle por el 'caso Cifuentes'. Pero él, tras responder, deslizó una declaración sobre «lo urgente y razonable» de formar gobierno en Cataluña, un escenario que, precisó, supondría la desaparición inmediata del 155. Y, como novedad, se comprometió a impulsar cuando eso suceda el diálogo político con las instituciones del Estado, una declaración aplaudida por el PNV como la «más importante» que Rajoy ha hecho nunca sobre la crisis catalana. Con esa alfombra roja ya colocada, Esteban anunció el acuerdo, del que aún falta una segunda parte por salir a la luz. Más partidas y proyectos para Euskadi que se incluirán en las enmiendas parciales que el PNV registre antes de mañana a las dos de la tarde. Un pedazo de la tarta que no puede ser muy grande porque el Presupuesto ya contempla un aumento del 32% en las inversiones vascas, pendientes desde el año pasado. «El Gobierno ha sido muy leal con el acuerdo de 2017», reconoce ahora el PNV.