Cruce de mensajes entre Rajoy y Sáenz de Santamaría con Urkullu y Erkoreka sobre las transferencias Soraya Sáenz de Santamaría y Josu Erkoreka, en una imagen de archivo. / Igor Aizpuru El gesto se produce la misma semana en la que el PNV debe decidir si presenta o no enmienda de totalidad a los Presupuestos OLATZ BARRIUSO Martes, 17 abril 2018, 13:39

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, llamó este lunes a media mañana al consejero de Autogobierno y portavoz del Ejecutivo vasco, Josu Erkoreka, para comprometerse a transferir a Euskadi dos líneas de tren que discurren íntegramente por territorio vasco y que Adif había incluido en la última actualización de su catálogo de tramos ferroviarios de interés general pese a que el Tribunal Constitucional sentenció hace año y medio que la competencia pertenece a Euskadi. Ante esa situación el Gobierno vasco incluyó la semana pasada en el orden del día del consejo de Gobierno celebrado este martes la interposición de un requerimiento al Gobierno central para que retire de la red de interés general las líneas Basurto Hospital-Ariz y la Irauregi-Lutxana-Barakaldo, el paso previo antes de presentar un recurso contencioso administrativo para reclamar su titularidad. Tras informar, este martes, a la Administración central de la inminente aprobación del requerimiento, la 'numero dos' de Rajoy tardó una hora en telefonear a Erkoreka para expresarle su voluntad de hacer efectiva la transferencia de esas dos líneas.

El gesto tiene miga porque se produce la misma semana que el PNV debe decidir si presenta o no una enmienda de totalidad a los Presupuestos Generales del Estado, antes del próximo viernes a las dos de la tarde. Ese paso no sería irreversible porque la enmienda se puede retirar pero sí dará pistas sobre las intenciones del partido jeltzale de cara al debate crucial de los próximos 25 y 26 de abril, en el que sus cinco escaños serán decisivos para que el proyecto se devuelva o no al Gobierno. Si el PNV permite que siga el trámite se estará dando un mes más de tiempo para que los soberanistas catalanes puedan formar gobierno y se levante el artículo 155, la 'línea roja' que el PNV ha trazado para dar su apoyo a las Cuentas.

En ese clima se produjo la llamada de Sáenz de Santamaría a Erkoreka, aunque el portavoz del Gobierno le ha quitado hierro, convencido de que la transferencia llega con retraso porque hace año y medio que el TC dio la razón al Gobierno vasco. «Es una lectura muy forzada», ha opinado Erkoreka, que mantuvo con la vicepresidenta una conversación breve y «circunscrita exclusivamente» a los ferrocarriles. Ni abordaron la reunión que tienen pendiente desde hace meses ni la otras transferencias que el Gobierno vasco considera prioritarias, la gestión del régimen económico de la Seguridad Social y las prisiones. Además, el consejo ha aprobado este martes igualmente el requerimiento por una cuestión de «seguridad jurídica», según ha explicado Erkoreka. El Gabinete Urkullu prefiere curarse en salud, convencido de que el compromiso «oral» de Santamaría y la voluntad expresada también por escrito por el secretario de Estado de infraestructuras son compromisos informales que podría llevarse «el viento» si al final no hay acuerdo para aprobar las Cuentas de Rajoy.

Quien sí ha planteado el asunto competencial a Mariano Rajoy ha sido el lehendakari Urkullu. Según ha desvelado también Erkoreka, el lehendakari escribió el pasado viernes al presidente del Gobierno para informarle del acuerdo adoptado el jueves por el Parlamento vasco para instar a Madrid a que presente en un plazo máximo de seis meses un plan y un calendario de trabajo para el cumplimiento íntegro del Estatuto. La misiva, a la que ha tenido acceso este periódico, no ha tenido aún respuesta de Rajoy y en ella Urkullu le insta a que tenga «a bien la celebración pronta de una reunión con el objetivo de tratar todas las cuestiones apuntadas», referidas exclusivamente al incumplimiento del Estatuto y a la necesidad de acelerar los traspasos pendientes.