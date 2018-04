El sabelotodo y los 'sabelonadas' Los caminos retóricos de Chaves y Montoro son contrapuestos pero comparten objetivo: declinar toda responsabilidad en su gestión IÑAKI EZKERRA Lunes, 30 abril 2018, 00:38

Las declaraciones de Manuel Chaves en las que sostenía que ignoraba lo que se cocía en su propio Gobierno autonómico con los ERE han coincidido en el tiempo con las de Cristóbal Montoro en las que ha mantenido que en el 'procés' no se ha gastado ni un euro del dinero público. Uno no sabe nada de lo que debía saber y otro lo sabe todo. Sabe incluso lo que es imposible que sepa, porque no tiene los instrumentos de control suficientes sobre los tejemanejes que se trae la Generalitat desde 2012. Los caminos retóricos de ambos son contrapuestos, pero el objetivo es el mismo: declinar toda responsabilidad en su gestión.

No estoy comparando la gravedad de las responsabilidades de uno y otro. No es lo mismo la ignorancia increíble de Chaves que el increíble celo de Montoro, como tampoco es lo mismo la deshonestidad que la vanidad ni la ratería que la chulería. En el caso del primero, los que malversaban fondos públicos eran los suyos, mientras en el del segundo eran los del enemigo. Apuntada esa salvedad, son también distintas las consecuencias. El escándalo de los ERE es grave por la cuantía chorizada -1.200 millones de euros-, pero se queda en sí mismo: en las implicaciones penales que se diriman en el proceso. En el caso del desafío independentista, aparte del dinero sustraído para la causa, están los efectos políticos, infinitamente más graves si Puigdemont se libra de ser procesado.

En el pleno de la semana pasada, Montoro se le quejaba a Rivera de que sólo se fijara en un titular de su famosa entrevista («El 1-O no se pagó con dinero público»), pero es que es en eso precisamente en lo que también van a fijarse los jueces de la Audiencia de Schleswig Holstein. ¿Es que después de siete años en el Gobierno no conoce Montoro el peso de un titular de prensa? ¿Cree que a estas alturas arregla el entuerto con admitir la posibilidad de que se falsificaran facturas cuando, en ese esperpéntico y público derroche de dinero, de medios y de infraestructuras oficiales que ha sido el culebrón de la secesión, ni Puigdemont ni ninguno de su pandi han puesto un euro de su bolsillo y se ha falsificado todo: no ya facturas, sino los hechos, la información, la legalidad, la Historia y la realidad misma? Por lo que sólo cabe interpretarse como una extraordinaria torpeza desde la lectura más benigna; este hombre ha desarmado toda la acusación fiscal, toda la argumentación de la Abogacía del Estado, todo el informe de la Guardia Civil y todo el trabajo del juez Llarena.

Montoro es un sabelotodo y Chaves, un «sabelonada». Como Maleni, que tampoco sabía cómo se hicieron los pagos fraudulentos, pero cambió la legalidad para agilizarlos y que no hubiera ningún control sobre ellos. Como el PP andaluz, que no vio ni oyó nada mientras durante una década se robaba ante sus narices. Están en la oposición pero no son la oposición.