«Un respiro», «una justificación más»... Así valoran el comunicado las víctimas Rosa Rodero, esposa de un ertzaina asesinado en 1993. ¿Es insuficiente el comunicado? ¿supone un paso hacia la normalidad? Los que han sufrido la violencia de ETA de forma más dura interpretan el alcance del mensaje L. GIL /S. VÁZQUEZ Viernes, 20 abril 2018, 11:39

Esta mañana, familiares de personas asesinadas por ETA y supervivientes de atentados han amanecido con el comunicado de la banda. Y cada cual ha digerido e interpretado a su manera este mensaje, que ha removido recuerdos muy duros. Mientras que las asociaciones de víctimas del terrorismo se han mostrado escépticas y duras con el mensaje, entre las víctimas directas y familiares de fallecidos hay más diversidad en las reacciones: desde su dolor, unos lo consideran insuficiente, otros recelan de su sinceridad... y algunos ven un agridulce paso hacia delante y hacia esa paz con la que siempre soñaron ellos y los que ya no están.

Gorka Landáburu, periodista que sufrió un atentado «Es el comunicado más importante y crítico»

El periodista y víctima de ETA Gorka Landáburu considera que el comunicado es «el más importante y crítico» que ha hecho la organización, aunque cree que aún «falta crítica política» y emplaza a la izquierda abertzale a hacerla. No obstante, para Landáburu, «muchas víctimas verán insuficiente» el mensaje. «Pero ETA desaparece definitivamente y es lo que queríamos desde hace mucho tiempo», ha puntualizado. En su opinión, se trata, «sin más», de «un paso» para «terminar ya con estos años» de ETA: «Son los pasos que se están dando, que se están alargando en el tiempo y entiendo que el tema de los presos es lo que está llevando a que se esté alargando».

Rosa Rodero, viuda de del ertzaina asesinado Joseba Goikoetxea «Yo miro más por el futuro y porque no vuelva a ocurrir»

Rosa Rodero, viuda del ertzaina asesinado Joseba Goikoetxea, afirma que el comunicado «no compensa, pero por lo menos da un respiro». «Ya no tiene solución, lo que ha pasado ha pasado. Yo miro más por el futuro y porque no vuelva a ocurrir. Mi marido no está y no me lo pueden devolver, lo que siempre he pensado es en el futuro en mis hijos y mis nietos, en esa paz que hemos querido toda la vida y ahí la tenemos», ha señalado en la cadena SER

Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) «ETA justifica su actividad terrorista una vez más»

La Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) ha manifestado, en relación con el último comunicado de ETA, que la banda «justifica su actividad terrorista una vez más». Asimismo, ha señalado que «se trata de un paso más en la estrategia orquestada por ETA desde que declarara en 2011 el 'alto el fuego' por diluir su verdadera responsabilidad, justificar el uso de la violencia para la imposición de su proyecto totalitario y manipular la historia».

«En el comunicado, ETA justifica su nacimiento y el uso de la violencia en un supuesto ambiente de sufrimiento previo que tendría su origen en el bombardeo de Gernika, justificando con ello el uso de la violencia como algo inevitable, defensivo y fruto de un conflicto inexistente e inventado», censuran.

La AVT agrega que «ETA reconoce el daño causado, pero en ningún momento hace autocrítica alguna, justificando lo que hizo al referirse a las víctimas al mismo nivel que a los 'torturados'». «Igualmente, dicen respetar que unos consideren que su actuación ha sido 'inaceptable e injusta' pero ellos no lo reconocen y lo justifican equiparándolo a la supuesta violencia ejercida por el Estado».

María del Mar Blanco, hermana de Miguel Ángel Blanco «El perdón tiene que ir acompañado de colaboración con la Justicia»

María del Mar Blanco, presidenta de la Fundación Víctimas del Terrorismo y hermana del concejal asesinado por ETA Miguel Ángel Blanco, señala que el comunicado es fruto de la derrota de la banda y sostiene que no le sirve el perdón porque distingue entre las víctimas que «se merecían la bomba» y las que no. Asimismo, considera que el mensaje «debe venir acompañado de colaboración con la Justicia».

En una entrevista en 'Los Desayunos de TVE', ha declarado que el comunicado de ETA «no cumple las expectativas de las víctimas del terrorismo, porque sigue utilizando el mismo lenguaje que han utilizado durante años para causar dolor». Blanco ha dicho que esperaba que la banda terrorista «hiciera un llamamiento a los suyos para que dejen de hacer actos de bienvenida a los terroristas» y ha pedido que «dejen de utilizar palabras que siguen humillando a las víctimas».

Maite Pagazaurtundua, hermana 'Pagaza', asesinado en Andoain «Cuando se ha hecho tanto daño, no hay que ser narcisista»

La eurodiputadade UPyD Maite Pagazaurtundua, hermana de Joseba Pagazaurtundua, asesinado en atentado en 2003, ha dicho que creerá en la asunción del daño causado por ETA, si en los próximos días «no hay una campaña de propaganda» y «no montan un circo» para «intentar repartir responsabilidades». A su juicio

En declaraciones a Radio Euskadi, Pagazaurtundua ha dudado de la autocrítica que la banda y ha pedido «que no se intente hacer ni propaganda ni sacar réditos políticos», para que pueda ser creíble. En este sentido, ha añadido que «el reconocimiento del daño causado será, si no hay un teatro los días 4 y 5 de Mayo», cuando ETA anuncie su disolución definitiva en un acto en Bayona (Francia). A su juicio, «cuando se ha hecho tanto daño, no hay que ser narcisista ni egocéntrico», sino decir que lo se ha hecho «es una barbaridad». ETA tiene «la gran oportunidad de retirarse y no montar un circo», reitera.

Colectivo de Víctimas del Terrorismo (COVITE) «Una petición de perdón selectiva significa insultar a las víctimas»

El Colectivo de Víctimas del Terrorismo (COVITE) considera inaceptable que ETA divida a las víctimas entre culpables e inocentes y «pida perdón» solo a aquellas que «no tenían una participación directa en el conflicto». Para el colectivo, esta postura implica la justificación del asesinato de centenares de personas en el contexto de un «conflicto inexistente que ETA se empeña en mantener para fundamentar su historia y difuminar su responsabilidad sobre los crímenes cometidos». «Trata a las víctimas como daños colaterales en la imposición de un proyecto totalitario al que ni los terroristas ni su brazo político han renunciado», censuran. «Enunciar una petición de perdón selectiva significa insultar a las víctimas del terrorismo y a toda la sociedad», resumen desde el colectivo, que cree que «la única aportación que ETA puede hacer a la sociedad a la que lleva golpeando medio siglo es esclarecer los más de 400 asesinatos que quedan sin resolver y dar la ubicación de los cadáveres de las víctimas desaparecidas».

Josu Puelles, hermano del policía asesinado Eduardo Puelles «No solicitan perdón, exigen que se lo pidamos también a ellos»

Josu Puelles, agente de la Ertzaintza y hermano del inspector de la Policía Nacional Eduardo Puelles, asesinado por ETA, ha destacado este viernes «la falta de moral» de la banda, que «exige» que las víctimas «les pidan también perdón a ellos». «El comunicado no dice nada más de lo que ha dicho ya en otros de reivindicación de atentados en los que lamentaban las muertes y, en cierta manera, reconocían el daño causado, pero para ellos era inevitable porque se enmarcaba dentro de un conflicto político, y ahora se reiteran en ello», ha apuntado.

Por ello, cree que es una declaración «falta de responsabilidad y que profundiza» en su tesis de «conflicto político donde se han producido diferentes violencias, diferentes víctimas y todos nos tenemos que reconocer en ese dolor y sufrimiento». «En realidad, no es un comunicado en el que soliciten perdón, sino que nos están exigiendo que nosotros les pidamos también perdón a ellos por todo ese daño que nosotros también presuntamente las víctimas hemos causado», ha añadido.

Daniel Portero, presidente de Dignidad y Justicia «ETA tenía que escenificar una petición de perdón»

El presidente de Dignidad y Justicia, Daniel Portero, ha manifestado que no le vale el «perdón político» de la banda que, a su juicio, sólo tiene un objetivo: el acercamieto de presos. Ha indicado que su padre, Luis Portero, que era fiscal jefe de Andalucía, fue asesinado hace 18 años y que, en todo el tiempo transcurido desde entonces, nunca nadie le ha pedido perdón.

Además ha calificado de «cinismo al más alto nivel» que comparen en el comunicado a las víctimas del terrorismo con los muertos que la banda dice que ha tenido cuando quedan «379 crímenes de ETA sin resolver». Portero ha comentado que el comunicado de ETA es fruto de un debate interno «teledirigido por el aparato político, que es el que ahora lidera la banda», que ha hecho participar a los presos «a los que ha vendido» el acercamiento. «Saben que si el PNV apoya los Presupuestos Generales del Estado pedirá al Gobierno el acercamiento y a cambio ETA tenía que hacer un gesto escenificando una petición de perdón», ha recalcado. Así, Portero se pregunta «por qué el PNV se presta a este juego de ETA y por qué siempre tiene esta tibieza posicionándose junto a los propios terroristas».

Jordi Lidón, hijo del juez José María Lidón, asesinado «No entiendo esa distinción entre víctimas»

Para Jordi Lidón, hijo del juez José María Lidón, asesinado por ETA en Getxo en 2001, el comunicado de ETA «es una noticia esperada desde hace mucho». «Tenía que haber llegado antes». Hace siete años. Reconoce como «algo positivo» que la banda «reconozca el daño causado», pero no entiende que «se haga una distinción entre víctimas». Los terroristas dicen pedir perdón a aquellas personas a quienes causaron sufrimiento sin tener nada que ver con «el conflicto». No entrarían ahí a las víctimas causadas entre las Fuerzas de Seguridad del Estado y a los políticos. «El conflicto lo han creado ellos», reprocha. El crimen de su padre es uno de los más de trescientos que permanecen aún sin resolver. Se desconoce aún quién o quiénes fueron los autores materiales. En este sentido, ETA afirma que colaborará para ayudar a esclarecer los atentados pendientes. «No me inspira ninguna confianza», afirma Jordi. «A estas alturas de la película... No son de fiar, no tienen palabra. Que lo demuestren».

Maixabel Lasa, viuda del exgobernador de Gipuzkoa asesinado Juan Mari Jáuregui ««No habíamos oído de la boca de ETA decir nada parecido»

Maixabel Lasa, viuda del socialista y exgobernador de Gipuzkoa asesinado por ETA Juan Mari Jáuregui, ha considerado «una barbaridad» la distinción que la banda terrorista hace de las víctimas y ha asegurado que «le cuesta demasiado decir que en realidad no tenía que haber existido nunca, que fue un error y lo que hizo estuvo mal». No obstante, ha subrayado que esta es «es una de las cosas que se esperaba de ETA»: «No habíamos oído de su boca nada parecido y, en ese momento, se puede ver que es una cosa positiva». No obstante, ha advertido que en el texto «hay muchos peros», como «la distinción que hace entre los daños colaterales, entre otras cosas». Por otra parte, considera que «no se ve claro en el comunicado que ellos son los causantes de ese dolor y del daño». «Esperaba algo más de ellos», aunque «es lo que hay». La viuda de Jáuregui cree, además, que la desaparición de ETA «está siendo muy larga» y, ante su disolución, ha afirmado que «se está dando demasiado bombo y platillo a esto».