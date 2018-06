Ana Rosa sugiere que los 540 millones vayan «a Extremadura o Andalucía» Quintana y Hernando, esta mañana en la entrevista. / Telecinco La periodista le ha dicho a Rafael Hernando que el PNV les «ha clavado un puñal» y ha apuntado que el dinero que le iban «dar» podrían haberlo destinado a pensiones o a otras comunidades SOLANGE VÁZQUEZ Lunes, 4 junio 2018, 13:08

Las relaciones entre el PP y el PNV no atraviesan su mejor momento tras el apoyo de los jeltzales a la moción de censura que ha desbancado a Mariano Rajoy... y Ana Rosa no ha perdido hoy la ocasión de recordárselo apasionadamente al portavoz popular en el Congreso, Rafael Hernando. En su programa, durante una breve entrevista, la periodista se ha mostrado de lo más gráfica al exponerle a Hernando su visión del asunto. A su entender, tras el apoyo de los nacionalistas a los Presupuestos presentados por el PP, «una semana después el PNV les clava un puñal directamente intercostal». Por si no queda clara la metáfora, añade: «Donde más duele». Y, para disipar toda duda sobre lo que quiere expresar, subraya: «Directo al corazón». Entretanto, Hernando, con el pinganillo puesto -era una conexión en directo, ya que no se encontraba en el plató- asiste con gesto estoico y media sonrisa congelada a las palabras de Ana Rosa. En el momento de contestar, el popular se muestra mucho más tibio que su interlocutora, admite que ya no hay una vinculación con el PNV, lo que, evidentemente, abre un nuevo escenario, pero quiere tranquilizar a los televidentes más mayores, asegurándoles que, a pesar de todo, las pensiones van a experimentar «una de las mayores subidas de la historia, que es lo que hemos pactado con el PNV, Cuidadanos y otras formaciones». Hernando manifiesta que «en el Senado, tomarán las decisiones oportunas para mejorar los Presupuestos» y otras que pueden influir en «otros aspectos».

Al parecer, no muy satisfecha con la respuesta obtenida de Hernando, la periodista quiere concretar si esas decisiones afectarán a esos «500 millones que iban a dar al PNV» y que, a su juicio, también «se podían haber aplicado a una subida mayor de las pensiones». En este punto, Hernando se ve en la necesidad de aclarar algo (o, al menos, de intentarlo): «No se daban 500 millones...». «Un poco sí, un poco sí», insiste Quintana. A la matización de Hernando, quien subraya que no se 'daba' nada, sino que «había inversiones en el País Vasco», en otro salto creativo la periodista propone que esas inversiones podrían haber ido «a Extremadura o Andalucía».

Hernando, se esfuerza en relajar la conversación y parece querer cortar con esa deriva: le indica a Ana Rosa que «ya sé dónde me quiere llevar...». «A saber si van a hacer reformas que van a perjudicar al PNV claramente», dice Quintana sin tapujos. «Nosotros no queremos perjudicar a nadie», asegura Hernando, quien, eso sí, apunta que «el PNV ha roto los acuerdos y sabe lo que eso implica».