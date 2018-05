Rivera reclama a Rajoy la extensión del 155 para controlar finanzas, Mossos y TV3 01:00 El presidente del Gobierno se compromete a «estudiar» las propuestas de Ciudadanos y a mantener informado a su líder, pero insiste en que se responderá a «ilegalidades» NURIA VEGA Madrid Jueves, 17 mayo 2018, 12:52

En la reunión de esta mañana, poco más podían hacer Mariano Rajoy y Albert Rivera que constatar sus diferencias sobre cómo gestionar la crisis catalana. Pero, al menos, el tono de confrontación parece haberse rebajado. Las posturas, aun así, siguen siendo las mismas. El líder de Ciudadanos ha reclamado en la Moncloa «extender» de inmediato la intervención de Cataluña, volver a pedir la autorización del Senado para aplicar un 155 selectivo que permita el control de las finanzas de la Generalitat, el de los Mossos d'Esquadra, los medios de comunicación públicos -fundamentalmente, TV3- y la política exterior.

«Con un presidente racista como el señor Torra, con un presidente que odia a la mayoría de catalanes que se sienten españoles y al conjunto del pueblo español, con un presidente que lo primero que hace es rendir cuentas a un prófugo de la justicia que ha dado un golpe de Estado, creo que ya no es momento de contemplaciones y buenismos», ha defendido Rivera tras el encuentro de una hora con el jefe del Ejecutivo.

No sólo eso. El representante de Ciudadanos ha buscado la complicidad del Gobierno del PP para acometer en el Congreso la reforma electoral que planteó su formación y evitar que un huido de la justicia, como Carles Puigdemont, pueda concurrir como candidato a unos comicios. Mientras tanto, los liberales van a solicitar a la Mesa del Parlamento catalán que retire el sueldo a aquellos que como el expresidente no acuden a las sesiones de la Cámara.

A juicio de Rivera, se trata de puro «sentido común». Es por eso que garantiza su «apoyo sin fisuras» al Gobierno si actúa y reactiva el 155 una vez decaiga la intervención de manera automática tras la toma de posesión de los nuevos consejeros de Cataluña. De no ser así, entiende que el Ejecutivo no necesita acompañamiento. «La unidad se mantiene en tanto en cuanto el Gobierno decida actuar, si no, para quedarse quieto, no hace falta contar con ningún apoyo, no hay que votar nada», ha replicado.

Sin comunicado conjunto

Aunque el disenso en esta materia es obvio, ni Rivera ha querido extenderlo a otros ámbitos como el presupuestario ni el Ejecutivo ha ahondado la brecha. «La reunión ha ido muy bien», han valorado incluso fuentes oficiales de la Moncloa. Estas mismas voces garantizan que Rajoy se ha comprometido a «estudiar» las propuestas de Ciudadanos y a mantener «informado» a su líder, lo que supone recuperar un canal de comunicación oxidado en los últimos meses.

El presidente ha agradecido, además, la «disposición al diálogo» de Rivera. Y pese a sus desacuerdos y a no poder articular un comunicado conjunto, como si ocurrió tras la reunión con Pedro Sánchez el pasado martes, ha vuelto a la importancia de conservar la «unidad».

En todo caso, la postura del Gobierno sigue siendo la misma. Rivera ha constatado que Rajoy no tiene «previsto» aplicar de inmediato el 155. Y en la Moncloa reiteran que nada ha variado, que «cualquier ilegalidad» obtendrá una respuesta, siempre «pactada y proporcional».