Rivera: «Los derechos históricos son un invento. Se acabó ponerse de rodillas ante el nacionalismo» 00:58 Albert Rivera, durante un acto organizado por Leonoticias.com El presidente de Ciudadanos vuelve a cargar con dureza contra el autogobierno vasco y llama a los «españoles a perder los complejos» frente a los «supremacistas que nos han estado dando lecciones durante años» KOLDO DOMÍNGUEZ Viernes, 6 abril 2018, 13:49

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha participado esta mañana en un desayuno informativo en León en el que ha explicado el «modelo de país» que defiende su partido y su discurso se ha convertido en un ataque directo contra el autogobierno vasco. No es la primera vez que el líder naranja arremete contra la singularidad vasca y navarra. De hecho, en los últimos meses buena parte de su acción política se ha basado en denunciar los supuestos «privilegios» de ambas comunidades.

Pero hoy en el foro de 'León Noticias' ha ido más lejos y directamente ha asegurado que los derechos históricos –el andamiaje sobre el que se sustenta la relación Euskadi-Estado, sobre todo en materia fiscal, y que están recogidos en la Constitución–, no existen. «¿Qué es eso de los derechos históricos? Derechos pasados o inventos para pedir réditos futuros y privilegios. Aquí no hay derechos históricos. Aquí nacemos libres e iguales y tenemos derechos ciudadanos y personales, no territoriales. Nadie es más que nadie», ha argumentado Rivera.

En su alocución no ha citado directamente al PNV, pero ha calificado a las fuerzas nacionalistas como unos «supremacistas y egoístas» que «nos han estado dando lecciones durante años». «Los españoles necesitan perder los complejos, recuperar la dignidad y decirles que se acabó ponerse de rodillas ante el nacionalismo. Se acabó pedir perdón por ser español», ha añadido.