Revulsivo El PP se juega, no el liderazgo, sino un talante que, abandonados los tics del pasado, apueste por lo que en Europa se llama «conservadurismo amable y compasivo» JOSÉ LUIS ZUBIZARRETA Domingo, 24 junio 2018, 01:06

Cuando la política española más languidecía, un factor externo, la sentencia del 'caso Gürtel', se precipitó sobre ella con tal violencia que la despertó de su letargo. Todo el escenario quedó trastocado. El efecto más relevante fue, sin duda, el cambio de Gobierno mediante el procedimiento de una moción de censura que nunca había sido probado con éxito en la reciente democracia española. Tras él, y como en catarata, siguieron otros de no menor importancia que han impactado en todos los partidos y puesto patas arriba la relación de fuerzas que entre ellos estaba instalándose. No hará falta concretar, por obvio, quiénes han resultado beneficiados y quiénes, perjudicados. De entre los primeros, lo fácil es apuntar al PSOE, que se ha hecho con el poder y logrado detener una tendencia a la baja que estaba haciéndosele preocupante. Pero, por paradójico que parezca, tampoco resulta descabellado pensar que uno de los favorecidos pudiera acabar siendo, cuando se asiente el seísmo, el que hoy se da por más perjudicado.

En efecto, el Partido Popular iba camino de una segura debacle electoral de la que habría salido muy mal parado y con muy inquietante pronóstico. El síntoma más inmediato habría sido una profunda depresión seguida de una desbandada de carácter general, de la que sólo se habría aprovechado su más odiado adversario, el partido de Albert Rivera. La moción de censura ha logrado cambiar las tornas. Ciudadanos ha quedado desnortado y obligado a buscar una incierta estrategia en un nuevo escenario. El PP, por el contrario, ha encontrado en la moción el más estimulante revulsivo para transformar la depresión en revanchismo por el orgullo herido y sacar fuerzas de la mayor de las flaquezas. Si bien ha perdido el Gobierno, ha roto también con una inercia y, de paso, con un líder que estaban condenándolo a no poder deshacerse de un pasado que sólo él veía como honroso. La corrupción era un lodazal en el que, de no haber sido por la moción y la pérdida del poder, estaría condenado a chapotear por tiempo indefinido. Ahora se le ha dado la oportunidad de escenificar una ruptura con el pasado que podría llegar a tener efectos catárticos ante su militancia y la opinión pública general.

La opción por un proceso democrático de primarias es ya por sí misma un símbolo de esa ruptura. Supondría, por ello, un error imperdonable no llevar la democracia hasta su extremo y permitir que el miedo de unos asustadizos compromisarios distorsione en el Congreso la libre voluntad de la militancia, eligiendo, de entre los dos que lleguen al final, al candidato que menos votos haya obtenido. Pero, siendo importante, no es la elección del líder lo que de verdad se juega en este Congreso. Estrechamente unida a aquélla, la opción por un proyecto o, ya que no es el proyecto lo que se ha puesto a debate, por un talante con el que llevarlo a cabo será determinante. El de «conservadurismo compasivo», amable, en suma, es la etiqueta con que varias derechas europeas se han presentado a la opinión pública en los últimos tiempos. Es quizá la que más se ha echado de menos en la española. El tremendismo, la descalificación radical del contrario y la tendencia a la polarización de la sociedad, así como la frialdad frente al ciudadano, han sido el talante en que más cómoda se ha sentido. En la nueva situación, la crisis territorial, junto con toda la simbología asociada a la memoria histórica, será uno de los terrenos más sensibles en que se verá probada, o bien para extremar sus posturas, o bien para moderarlas.

De momento, la confrontación se dará dentro de la propia derecha. Es ahí donde el Partido Popular tendrá que comenzar a mostrar su nuevo perfil. Y, vista la deriva hacia la rigidez y el autoritarismo que padece el partido de Albert Rivera, la gran cuestión será si un PP renovado optará por centrarse y hacer de cuña entre el PSOE y Ciudadanos o si preferirá disputar a este último el papel de la derecha más gritona y recalcitrante. En ello se jugará, para gracia o desgracia de todos, no el futuro de un partido, sino el del país. Por la derecha y por la izquierda, va a dirimirse, en paralelo, la consolidación de un gran espacio central en que se produzcan alternancias sin sobresaltos o la creación de polos enfrentados que se alternen con inseguras sacudidas.