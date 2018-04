Revuelta y presión Muchos jueces están preocupados por la presión en la calle ante la sentencia de 'La Manada' Los miembros de 'La Manada' durante los sanfermines de 2016. TONIA ETXARRI Lunes, 30 abril 2018, 00:38

Cincuenta años después de reclamar la liberación sexual de la mujer, que fue el símbolo de la vindicación feminista de los 70, la indignación ha vuelto a la calle para exigir el respeto a la voluntad de las mujeres. Porque los abusos y la imposición sexual, a veces con resultado de muerte, continúan siendo un lastre en esta sociedad y la necesidad de denunciarlo está a flor de piel. Ya lo vimos el 8 de marzo. La chispa que ahora ha incendiado el polvorín de la negación ha sido la sentencia del juicio de 'La Manada'. Un fallo que no aprecia violación en el ataque sexual que sufrió una joven de 18 años por un grupo de cinco agresores en San Fermín de 2016 aunque la relación de los hechos redactada por el tribunal describe una situación no consentida por la denunciante. Dos de los tres jueces creyeron la versión de la chica pero el hecho de que no hayan condenado a los agresores a penas por violación está incendiando los ánimos en las calles, las redes, las instituciones y los propios juzgados. La reacción a la sentencia, con penas de nueve años de prisión a los cinco individuos por un delito continuado de abuso sexual, ha desbordado todas las previsiones, está intimidando a muchos jueces y forzando al 'postureo' a muchos políticos a predicar la reforma del Código Penal para delitos sexuales aunque hasta hace unas semanas eran los mismos que se mostraban como vehementes defensores de no legislar 'en caliente'.

El escándalo es notable, el revuelo lógico, las manifestaciones están sirviendo de canal de denuncias de casos similares que nunca antes las víctimas se habían atrevido a denunciar. Si la ley considera abuso y no agresión un caso en el que no queda probada una violencia o intimidación capaces de doblegar la voluntad de la denunciante, se agolpan las preguntas. ¿Bajo los efectos del alcohol no se anula la voluntad? ¿ si el texto de la sentencia admite que la víctima estuvo «agazapada, acorralada» contra la pared «expresando gritos que reflejan dolor» por qué luego no se admite el delito de violación?

Pero en este país en el que se opina mucho y se lee poco, la tendencia a establecer y regodearse en los 'juicios paralelos' se ha instalado como marca de la casa. No hemos visto el vídeo sobre el que los tres jueces del tribunal se pronunciaron de una forma tan contradictoria. Muy pocos se han leído los 371 folios de la sentencia. ¿Qué más da que haya diferencias técnicas entre homicidio y asesinato o entre abuso sexual y violación? El juicio fue a puerta cerrada . Se ha jugado a golpe de titulares y prejuicios. Hasta el punto de que un ilustre abogado utilizó su influencia en las redes sociales para decir: «un breve paseo por twiter para confirmar que hay que derogar la ley del jurado».

La presión social, mediática y política sobre los jueces ha llegado a rebasar la cota límite del tensiómetro. Las críticas se han convertido en descalificaciones con la intención de presionar a los jueces. Y los políticos, desbordados, moviéndose entre el oportunismo y la oportunidad de captar el voto femenino. Las cuatro asociaciones de jueces y magistrados, escandalizados ante las peticiones en la calle de inhabilitación del tribunal del caso de 'La Manada', ven desproporcionadas las protestas. No es de extrañar su preocupación. ¿Qué figura es ésa del «veredicto social» a la que han recurrido los socialistas de Valencia? Así está el ambiente. Se está reaccionando a golpe de titulares. La conclusión de lo que realmente ocurrió en un portal en una madrugada sanferminera de 2016 no se puede hacer a boleo, o con frivolidad. Tienen que ser los jueces quienes juzguen. Los 371 folios de la sentencia reflejan un trabajo pormenorizado. Quizás la Audiencia de Pamplona haya errado en sus apreciaciones. Pero nuestro sistema judicial se sustancia en órganos colegiados y en tribunales superiores a los que recurrir. No se puede juzgar por aclamación o por vía asamblearia. Estamos en un Estado de derecho. Los políticos deberían preguntarse qué sistema educacional tenemos para que padezcamos este tipo de casos de humillación a la mujer mientras aguardan el veredicto de los jueces en el Tribunal Superior de Navarra y en el Tribunal Supremo. Pero no parece de recibo que los jueces interpreten el Código Penal en función de la presión en la calle. Eso ocurre en otros países en los que la justicia garantista brilla por su ausencia.