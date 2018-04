Réquiem por Alsasua ETA ya no existe, pero sobrevive su legado; la existencia de movimientos como 'Alde Hemendik' demuestra que el germen del odio hacia los cuerpos policiales tardará en erradicarse TONIA ETXARRI Miércoles, 18 abril 2018, 23:28

Después de la denuncia de las palizas que un grupo de jóvenes infligió a dos guardias civiles y sus parejas en Alsasua el 15 de octubre de 2016, la vida de las víctimas ha seguido siendo un infierno. Un episodio que no sucedió por casualidad porque aún permanece demasiado odio incubado desde los 'años de plomo' de ETA en muchos pueblos del País Vasco y Navarra. El sargento agredido sigue en su destino navarro, muerto de miedo, con su mujer y su hija pequeña. El teniente apalizado y su novia ya no están allí. Ella, de Alsasua de toda la vida porque allí se crió desde los tres años -sus padres regentan un bar-, tuvo que abandonar su paisaje, su familia. Sus amigos le fueron dejando a ella. Todo el mundo le fue haciendo el vacío. Por miedo. Tras la brutal agresión vino el aislamiento, la hostilidad, la humillación. Situaciones que ya debían haberse superado hace tiempo.

Pero la existencia de movimientos como 'Alde Hemendik' y campañas como la del 'Ospa Eguna' -que exigen la salida de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado del País Vasco y Navarra- indican que el germen del odio hacia estos cuerpos policiales tardará en erradicarse. Porque ETA ya no existe pero sobrevive su legado. Unas campañas de las que, por cierto, no se distancian las fuerzas nacionalistas no violentas y que están perfectamente diseñadas en poblaciones como Alsasua para anular los últimos reductos presenciales del Estado.

Los acusados de la agresión han negado en sede judicial tener odio o animadversión hacia la Guardia Civil. Por negar, incluso algunos han negado haber estado en el lugar del linchamiento. Pero los partes de las lesiones no engañan. El teniente tardó 92 días en recuperarse. El sargento, 53. Sus parejas, más de 60. No fue una trifulca de bar, como pretenden transformarla en el entorno abertzale. Fue una paliza con regodeo, un linchamiento por ser guardias civiles reconocidos según sostiene la Fiscalía y los testimonios de las víctimas. También los policías forales que acudieron a socorrerles, que se encontraron con un panorama tan «impactante» al ver el estado de los heridos que no tuvieron duda de que lo que había ocurrido no había sido una pelea sino una agresión en toda regla.

En medios abertzales se insiste en la campaña contra las FSE hablando de torturas generalizadas como si siguiéramos viviendo sometidos a la dictadura franquista porque, con ese tipo de propaganda, se desvía el foco de atención y se camufla la historia criminal de ETA, que asesinó a tantos funcionarios policiales.

Los amigos de ETA siempre han tenido mayor capacidad de manipulación y movilización que los ciudadanos normales. El caso de Alsasua es un claro ejemplo. Los presuntos agresores se enfrentan a penas de entre 12 y 62 años de cárcel. Y han conseguido que el debate se centre en la prisión provisional que están sufriendo tres de ellos y en la calificación de aquella salvajada como delito de terrorismo. Quizá haya otra posibilidad jurídica para calificar aquel linchamiento. Pero deberá ser la justicia quien lo decida. De momento, los responsables del Gobierno navarro han participado en una manifestación para protestar por la desproporcionada petición de penas. Ni una palabra de solidaridad con los agredidos. Para compensar, Covite junto a PP, UPN, Ciudadanos y PSN les brindaron un acto de desagravio. Pero los primeros que tendrían que estar encabezando la causa contra este odio son los responsables de los gobiernos vasco y navarro. Y no lo están haciendo.