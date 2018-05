Recuperar la capacidad de decidir

Habría apoyado el PNV los Presupuestos Generales si la sentencia sobre el 'caso Gürtel' se hubiera hecho pública el miércoles antes de la votación en el Congreso en lugar de ayer? Mucho me temo que los diputados jeltzales no se habrían atrevido a asumir más riesgo que el derivado del incumplimiento formal de la autolimitación impuesta de no negociar con Rajoy hasta conseguir la desactivación del 155.

Era un hecho sabido que esta semana se haría pública la sentencia de la Audiencia Nacional, como conocido era que el tribunal estaba dividido, dos frente a uno, por las discrepancias sobre algunos extremos objeto de enjuiciamiento, entre los que podía estar precisamente la certificación de la 'caja B' y la condena al PP como responsable a título lucrativo. De ahí que el magistrado Ángel Hurtado tuviera que ceder su condición de ponente y encargar la redacción del fallo a sus compañeros.

Con estos antecedentes y visto el deterioro del PP que conduce casi irremediablemente a un adelanto electoral, mucha gente seguro que ayer se alegró de que la víspera se aprobasen los Presupuestos con el acuerdo sobre el incremento de las pensiones y los más de 500 millones de gastos e inversión en Euskadi, pues tras la sentencia de 'Gürtel' eso mismo ya sería imposible.

El PNV vinculó desde el inicio de manera incondicional el acuerdo presupuestario con Rajoy a la desactivación del 155, hasta el punto de convertir esa condición en un 'principio democrático', como si fuese una regla ética para los jeltzales, con independencia de lo que hicieran los dirigentes del 'procés'. De esta forma el PNV lograba una posición cómoda ante los independentistas de allá y de aquí, pero a cambio perdía capacidad de decidir de forma autónoma. No olvidemos que estamos hablando de una formación que tiene la responsabilidad máxima de gobierno en el conjunto institucional de Euskadi y su voluntad no es de insurrección.

Decía que con esa estrategia perdía capacidad de decidir, pues pasaba a depender de la actuación de dos agentes ajenos. De una parte, de Rajoy y de sus limitaciones para aceptar la demanda de desactivación. De otra parte, de los propios independentistas que se encuentran divididos y hasta enfrentados al responder a la pregunta: ¿Qué tenemos que hacer nosotros para facilitar que se desactive el 155 y se recupere el control de las instituciones de autogobierno? Esta es una cuestión que enfrenta seriamente a ERC y parte del PDeCat al movimiento representado por el tándem Puigdemont-Torra. No es extraño que los que mejor han comprendido el esfuerzo de Urkullu y Ortuzar han sido los de Esquerra, pues son conscientes de que jugar al 'irredentismo simbólico' resulta absolutamente ineficaz para el objetivo que se dice pretender, y tal actitud se convierte en un 'aliado de facto' de quienes pretenden continuar con el 155 e incluso piden intensificar sus efectos.

Cuando el PNV planteó la desactivación como una petición a Rajoy, sin exigencia de colaboración constructiva a los dirigentes independentistas, dejó en manos del PP y de los independentistas irredentos la utilización de su situación envidiable en el Congreso de poder influir de manera determinante en asuntos de gran calado tanto para Euskadi, Cataluña como para el propio Estado. La decisión adoptada el miércoles, representaba a mi juicio, una manera razonable, controvertida lógicamente por la autolimitación impuesta, para recuperar lo que no se tenía que haber dejado: la capacidad de decidir por sí mismos.