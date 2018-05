La AVT rechaza cualquier pacto que evite juzgar al frente de abogados de ETA

La importancia del orden en el que se celebren los juicios

Los dos juicios pendientes en la Audiencia Nacional se conocen como 'H-Alboka' y 'Herrira', en referencia a las dos organizaciones de letrados que están acusadas de haber actuado para controlar las prisiones. Una de las claves jurídicas es cuál de los dos juicios se celebra primero. Según fuentes judiciales, el caso 'H-Alboka' está perfectamente armado y las acusaciones consideran que existen evidencias suficientes para conseguir una condena. Por el contrario, en el sumario de 'Herrira' existen también pruebas, pero no de la contundencia del primer caso. En los Juzgados Centrales creen que de celebrarse en primer lugar el de 'Herrira' podría darse el caso de que el segundo procesamiento no tuviera lugar por considerar que las imputaciones son similares. No se puede juzgar algo que ya ha sido visto en los tribunales. Las acusaciones -y también responsables de las fuerzas de seguridad que participaron en las investigaciones- esperan por ello que sea el 'H-Alboka' el que se celebre en una primera fase.