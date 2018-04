El PNV recalca que su decisión de no enmendar las Cuentas de Rajoy «no asegura» su aprobación Aitor Esteban. El portavoz jeltzale en el Congreso, Aitor Esteban, asegura que su «prioridad» es abrir un «cauce de normalización politica» que ayude a la formación de un gobierno en Cataluña OLATZ BARRIUSO Viernes, 20 abril 2018, 11:40

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha subrayado esta mañana que la decisión del EBB de no enmendar a la totalidad los Presupuestos Generales del Estado «no asegura» la suerte final que puedan correr las Cuentas en su tramitación ni su definitiva aprobación a finales de mayo. El diputado jeltzale ha subrayado que el PNV ha querido actuar con «responsabilidad» en un momento especialmente «delicado» en el que su prioridad es «abrir un cauce de normalización política» que ayude a la formación de un Gobierno en Cataluña.

«Hemos puesto nuestro grano de arena para que el 155 quede sin efecto», ha subrayado Esteban, que ha insistido en que su partido ha tomado «la mejor decisión» tras pulsar la opinión de numerosos dirigentes del soberanismo catalán. Incluso, ha reconocido que de esos contactos el PNV ha sacado en limpio que existe una «voluntad clara» de los partidos catalanes de «buscar una solución».

Esteban no ha dado pistas sobre las demandas que el PNV pondrá sobre la mesa en una hipotética negociación para la que, ha reconocido, apenas hay tiempo material. El día 27 a las dos de la tarde expira el plazo para presentar enmiendas parciales a las Cuentas, una tarea en la que el EBB trabaja ya. Esteban ha pedido, entre risas, que «confíen» en el PNV porque el acuerdo de 2017 pudo decantarse «en un fin de semana». «No hemos negociado nada, no hemos hecho ningún planteamiento, no está ni esbozado», ha insistido.