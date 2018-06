Rebajas Sánchez

La llamada fuerza naranja está exprimida y Pedro Sánchez lo que quiere ahora es rebajar la tensión contra la Generalitat y dejarla en sus injustos términos, ya que no hay otros. Entre las medidas adoptadas en la primera reunión del Gobierno socialista, una ha sido dar los pasos necesarios para no perder la dirección y lo más urgente es normalizar las relaciones con Cataluña, que llevan muchos años siendo anormales. No sabemos si el presidente del Gobierno, que es un muchacho excelente, será también un excelente gobernante, pero hay señales positivas porque ánimo no le falta. En la primera reunión del Consejo de Ministros ha ordenado el final de la supervisión previa de los pagos de la Generalitat que están unidos, más que vinculados, al artículo 155 de la Constitución.

Pedro Sánchez, que le cae muy bien a la presunta mayoría de los españoles, también tiene que caerle bien a la suerte, qué es bifronte como el dios Jano. La nueva portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, asegura que este no es sectario y tiene la intención de dialogar y negociar con todas las formaciones políticas, incluso con las más deformadas que incluyen al PP. De momento, los primeros contactos son entre el presidente y el president, mientras Quim Torra levanta con esfuerzo el control del gasto de las cuentas del Govern, y él insiste en que su primer cometido es «hacer república». Históricamente, los ensayos anteriores resultaron un petardo, pero la Historia no siempre se repite porque tiene protagonistas nuevos cuya más importante preocupación es no parecerse a los anteriores. Nosotros seguimos en calidad de invitados.