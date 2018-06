Rajoy anuncia su adiós a la política

Mariano Rajoy ha anunciado hoy ante el comité ejecutivo nacional del PP que ha llegado el momento de poner «punto final» a su etapa al frente del Partido Popular y a su participación activa en la política. «Durante 37 años he representado al partido en numerosas instituciones. Ninguno de esos cargos los he solicitado, ni me he peleado por ninguno de ellos. Pero ha llegado el momento de poner punto final. Es lo mejor para mí, para el Partido Popular y para España», ha dicho.

La plana mayor del Partido Popular acudía este mediodía a la reunión ansiosa de respuestas. Le pedían al expresidente que fuera «claro» sobre sus pretensiones y no condenara a la formación a vivir en un «limbo» los próximos meses. Y Mariano Rajoy lo ha sido, para sorpresa de la mayoría. No ha dejado ningún margen. Ha anunciado la inmediata celebración de un congreso extraordinario para elegir a un sucesor al frente del partido y ha asegurado que no maniobrará ni influirá para designar a un nuevo presidente.

Lo único que no ha aclarado es si renunciará a su escaño en el Congreso o si lo mantendrá para conservar su condición de «aforado» y evitar posibles 'sustos' en caso de que algunos casos de corrupción pendientes de juzgar le acaben salpicando. En el partido dan por seguro que Mariano Rajoy dejará el acta, aunque si la mantuviera su actividad parlamentaria sería totalmente simbólica, toda vez que ya ha anunciado que su intención es ser «un militante de bases» del PP.

El expresidente del Gobierno ha dado las gracias a todos los que han colaborado con él durante sus 37 años de carrera política. Lo ha hecho después de haber cargado con dureza contra el PSOE y su «gobierno Frankenstein», también contra los independentistas catalanes y contra Ciudadanos. Ha defendido con uñas y dientes ante el comité ejecutivo nacional su gestión y sus logros económicos al frente del Gobierno recién destituido. Incluso se ha atribuido el logro de la desaparición de ETA y se ha jactado de no haber acercado a los presos.

«Mi Gobierno ha sido censurado por un desordenado conjunto de partidos. No nos han censurado los ciudadanos. Esa es nuestra tranquilidad y nuestra fuerza. Los socios desleales (por el PNV) no pueden sustituir la voluntad de los ciudadanos», ha asegurado un Rajoy muy crítico con todos, los que le han desbancado y también con los que no.

«Va a gobernar alguien que no ha ganado unas elecciones nunca y para lograrlo ha tenido que buscar el apoyo de los populistas e independentistas y Bildu, por si esto fuera poco. El Partido Socialista se ha embarcado en un viaje incierto», ha señalado el expresidente del Gobierno. A su juicio, el nuevo Ejecutivo de Pedro Sánchez «nace con una debilidad extrema. Podemos aventurar más inestabilidad y mayores dificultades para la gobernación del país. Nadie se ha comprometido con la estabilidad. Nadie ha pensado en el interés general. Está por ver que Sánchez consiga una mayoría para gobernar el país. Resulta inquietante esto vista la situación en Cataluña y en las calles de Cataluña», dijo.

El máximo dirigente del Partido Popular ha defendido la actuación de su partido frente a los casos de corrupción. «Yo también me he escandalizado con algunos episodios», ha admitido, pero a la vez ha asegurado que «ni el PP fue condenado por Gürtel, ni el Gobierno del PP estaba implicado en ese caso. Hemos tenido casos graves de corrupción que nos han hecho mucho daño».

Oposición parlamentaria

El PP tiene ahora numerosas tareas pendientes, antes de la elección de un nuevo presidente. Unas más acuciantes que otras. Por un lado, necesita reorganizar su grupo parlamentario para ejercer la oposición. Esto exige integrar a los ministros que son diputados -todos salvo Íñigo de la Serna, Alfonso Dastis y Román Escolano- y decidir quién interrogará a Sánchez en las sesiones de control. Más adelante, los populares tendrán que elaborar sus candidaturas para las autonómicas.

Para las labores de oposición parlamentaria, algunas miradas se han girado hacia Soraya Sáenz de Santamaría. Su nombre está en todas las quinielas del grupo en el Congreso y el liderazgo del PP. Sin embargo, casi todas las fuentes consultadas sitúan a Alberto Núñez Feijóo con más opciones para tomar el mando del partido. Sobre todo porque tanto la 'ex número dos' del Gobierno como la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, tienen partidarios y detractores, mientras que el dirigente gallego no genera antipatías internas y podría ser un candidato de consenso. Hay quien no descarta que la vicepresidenta acabe marchándose cuando se retire Rajoy.