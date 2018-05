Rajoy abre por primera vez La Moncloa a todos los colectivos de víctimas Mari Mar Blanco, en el homenaje que brindó el Congreso a las víctimas del terrorismo. / JAIME GARCÍA La reunión, convocada por el presidente tras el final de la banda, se celebrará mañana por la tarde y también estará el ministro del Interior LORENA GIL Miércoles, 9 mayo 2018, 00:21

Se trata de una fotografía inédita. Mariano Rajoy recibirá por primera vez en La Moncloa a la mayoría de los colectivos de víctimas del terrorismo para conocer su sentir tras el final de ETA. En total serán una veintena de asociaciones y fundaciones de diferentes comunidades autónomas, incluida Euskadi, las que se darán cita en Madrid mañana por la tarde en una reunión a la que, además del presidente del Gobierno, asistirán el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, y la directora de atención a los damnificados del Ejecutivo central, Sonia Ramos.

No es habitual que Rajoy se cite en Moncloa con la práctica totalidad de los colectivos de víctimas. De hecho, varias asociaciones invitadas al encuentro no recordaban ayer otra reunión a tan alto nivel con el presidente del Gobierno. A finales de octubre de 2013, las puertas de la sede de Presidencia se abrieron para recibir a las máximas responsables de la Fundación Víctimas del Terrorismo y la AVT, Mari Mar Blanco y Ángeles Pedraza -el cargo lo ocupa ahora Maite Araluce-, respectivamente. Entonces, Rajoy puso todo su empeño en intentar aplacar su indignación a raíz de la decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de derogar la aplicación de la 'doctrina Parot'. El jefe del Ejecutivo les trasladó que no permitiría una salida masiva y «en bloque» de los más de cincuenta terroristas afectados.

La cita de mañana se produce apenas una semana después de que ETA certificara su final. Sucesión de comunicados y acto en Cambo incluidos. En su mensaje institucional del pasado viernes, Mariano Rajoy ya dejó claro que, a partir de ahora, las víctimas serán su «prioridad». El objetivo del encuentro de mañana es que los diferentes colectivos trasladen de forma directa a Rajoy y a los representantes del Ministerio del Interior «cómo han vivido» la escenificación de la desaparición de la banda. La inmensa mayoría coincidió al considerar una «humillación» que ETA sólo pidiera perdón a parte de ellas y que los asistentes al acto de Cambo ni siquiera hicieran alusión a las víctimas que la banda dejó por el camino y a los más de trescientos crímenes que acumula aún sin resolver.

Preocupaciones

El encuentro de Moncloa, que en un primer momento estaba previsto que se celebrara este mediodía, permitirá a los colectivos de víctimas expresar sus preocupaciones y dudas acerca del nuevo tiempo que se abre a partir de ahora. Con especial atención en el ámbito penitenciario. Tanto el PSOE como Podemos, así como el PNV, incluido el lehendakari Urkullu, se han mostrado favorables a que Rajoy reconsidere la situación actual de los presos de ETA. Sobre todo en lo que se refiere a la dispersión.

En 2013 Rajoy recibió a la Fundación de Víctimas y la AVT tras la derogación de la 'doctrina Parot'

La mayoría de colectivos están indignados por el 'olvido' de las víctimas de los participantes

Está previsto que a la reunión con Mariano Rajoy acudan una veintena de portavoces de colectivos como la Fundación Víctimas del Terrorismo y las que llevan el nombre de Gregorio Ordóñez, Jiménez Becerril, Tomás Caballero y Manuel Broseta; asociaciones como Covite, Dignidad y Justicia, 11-M, la Asociación Cuerpos y Fuerzas de Seguridad Víctimas del Terrorismo y ocho agrupaciones regionales: La Rioja, Andalucía, Cataluña, Valencia, Murcia, Castilla y León, Extremadura y Canarias. También estará el Centro Memorial de Víctimas. El encuentro se celebrará a puerta cerrada, si bien al término del mismo los colectivos de víctimas harán públicas sus impresiones. No está previsto que el presidente del Gobierno realice declaraciones.