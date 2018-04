El PSOE ofrece a Carmena ser su candidata en Madrid Fuentes de la Alcaldía señalan que la oferta habría tenido «un no por respuesta» ya que la regidora «jamás» se presentaría bajo las siglas socialistas COLPISA / AGENCIAS Madrid Miércoles, 18 abril 2018, 17:58

El PSOE habría ofrecido a Manuela Carmena - alcaldesa de Madrid - ser su candidata en las próximas elecciones municipales. Según informa el diario El Pais, la edil, que actualmente encabeza la lista de Ahora Madrid, habría respondido afirmativamente, si bien las negociaciones no continuaron por sus peticiones. Según el citado diario, la lideresa reclamaba que en esa lista se incluyeran nombres de personas cercanas a ella, entre las que mencionó a la portavoz de Ahora Madrid, Rita Maestre (Podemos), al concejal de Urbanismo, José Manuel Calvo (Podemos) y a la primera teniente de alcalde, la independiente Marta Higueras.

Sin embargo, fuentes de la Alcaldía han señalado a Efe que la oferta habría tenido «un no por respuesta» ya que la regidora «jamás» se presentaría bajo las siglas socialistas.

El pasado 3 de diciembre, el secretario general del PSOE-M, José Manuel Franco, anunció que estudiaban como «hipótesis de trabajo» sumar a otras fuerzas «progresistas» a su candidatura para el Ayuntamiento de Madrid en 2019, «siempre dentro del proyecto socialista», pero la dirección nacional del PSOE desautorizó esa propuesta.

Fuentes de la Alcaldía han señalado que la oferta del PSOE a Carmena se hizo en el contexto de pactar una candidatura única de todas las fuerzas de la izquierda, «una hipótesis que, a no ser que el PSOE haya rectificado, ya no está vigente». Desde el entorno de la alcaldesa recuerdan además que ella ni siquiera ha aclarado si tiene intención de presentarse de nuevo a las elecciones. Y en caso de hacerlo, añaden, «desde luego que no se presentaría con el PSOE». «Otra cosa es que pudiera liderar una candidatura de izquierdas», puntualizan desde ese ámbito respecto a «una hipótesis de trabajo que nunca cuajó».

En esa misma línea, el secretario general del PSOE-M ha dicho hoy, en declaraciones a la Cadena Ser, que se comentó como una «posibilidad» pero que la alcaldesa dijo que «no lo veía factible». «Se comentó como posibilidad pero sin ningún ofrecimiento concreto, es más, en un tono de broma se dijo que la mejor candidata podría ser Manuela Carmena», ha señalado Franco.

Desde Ferraz se han remitido al partido en Madrid y han circunscrito el asunto al «ámbito exclusivamente de la federación madrileña» que dirige José Manuel Franco. Fuentes de la dirección federal han subrayado además que el procedimiento para elegir a los cabezas de lista en el PSOE son las elecciones primarias.