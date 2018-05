Prueba de resistencia

A Mariano Rajoy se le ha aparecido la Virgen -o se ha beneficiado de una carambola de lo más oportuna- a pesar de la demoledora sentencia sobre el 'caso Gürtel'. Aunque el fallo supone la primera condena por corrupción a un partido de ámbito nacional, afecta a los cimientos de Génova 13, a personas en su día estrechamente vinculadas al presidente y a su propia credibilidad, la debacle podía haber sido aún peor. Podía haberse precipitado antes de la aprobación de los Presupuestos con el decisivo respaldo del PNV, que se habría enfrentado al más difícil todavía: justificar no solo el plácet a las Cuentas aun con el 155 en vigor sino hacerlo con una lluvia de condenas sobre la mesa y un simbólico reproche de fondo a las siglas del PP como corresponsables de los desmanes de parte de sus dirigentes.

Sabin Etxea, aliviada porque la cortina de agua de 'Gürtel' tapa su falta de palabra -Egibar dixit- y la incoherencia discursiva de un partido que siempre ha presumido de lo contrario, continúa convencida de que ha tomado la decisión correcta y seguramente la única posible. No solo por las inversiones que habrían quedado congeladas y por el varapalo que un 'no' a las Cuentas habría infligido a los pensionistas, sino sobre todo por la defensa del mantra que mejor define la esencia del PNV, la estabilidad. No en vano, en sus conversaciones de los pasados días con los dirigentes jeltzales, Rajoy dejó caer, no necesariamente como amenaza, que una prórroga presupuestaria abocaría sin remedio a España a un adelanto electoral.

La pregunta es si la tormenta perfecta desatada ayer pone en peligro ese bonus extra de un año o un año y medio más de relativa tranquilidad. Rajoy ha demostrado hasta ahora que es un superviviente nato y que la lacra de la corrupción y su hedor a lo largo de las décadas no se ha convertido todavía en insoportable para el suelo base de sus votantes. Los populares siempre han dado por amortizadas electoralmente las tramas y mordidas del pasado -casos aislados, sostenía todavía ayer Rajoy, poco antes del mazazo judicial- y han confiado en que la inercia, la recuperación económica y las carencias ajenas les permitan ir quemando etapas para sobrevivir o incluso para seguir en el machito.

Pero el fallo de la Audiencia Nacional y su constatación de la existencia de una contabilidad paralela en el PP ha alarmado a los más contemporizadores y ha puesto en pie de guerra a la oposición, hasta ahora agazapada, anestesiada o arrollada por sus propias cuitas internas. Una auténtica prueba de resistencia para Rajoy, que si se salva esta vez, será más por los obstáculos que enfrentan sus rivales y por su escaso interés en forzar ahora una convocatoria electoral que por méritos propios. Ciudadanos acaba de aprobar el Presupuesto, lo que da pistas sobre su convencimiento de que aún no ha llegado su momento y necesita seguir desgastando al presidente. El fallo les pone en bandeja una buena temporada de 'váyase, señor Rajoy'. Pedro Sánchez amaga con una moción de censura que sabe que no puede ganar sin los catalanes, una jugada demasiado arriesgada ahora que ha cambiado la plurinacionalidad del Estado por la defensa del 155. Y Pablo Iglesias bastante tiene con lo suyo. Si, aun así, madurara una eventual alianza de intereses contra Rajoy, el aludido lo evitaría apretando el 'botón rojo' del adelanto electoral. Un viaje, lamentaría entonces el PNV, para el que no se necesitaban alforjas.